Австрия арестует Путина в случае его появления в стране, - Минюст

Австрия как участница Римского устава обязана исполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом, и иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств.

Об этом Укринформу сообщили в федеральном министерстве юстиции Австрии в ответ на запрос о выполнении страной ордера МКС на арест президента РФ Владимира Путина, передает Цензор.НЕТ.

"Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", - прокомментировали в ведомстве вопрос о том, арестуют ли австрийские власти Путина в случае его прибытия на территорию Австрии.

В министерстве юстиции Австрии также отметили, что "в 2019 году (по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира. – Ред.) МКС уже установил по одному делу, что иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств".

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"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - подчеркнули в австрийском минюсте.