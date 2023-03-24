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Австрия арестует Путина в случае его появления в стране, - Минюст

путін

Австрия как участница Римского устава обязана исполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом, и иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств.

Об этом Укринформу сообщили в федеральном министерстве юстиции Австрии в ответ на запрос о выполнении страной ордера МКС на арест президента РФ Владимира Путина, передает Цензор.НЕТ.

"Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", - прокомментировали в ведомстве вопрос о том, арестуют ли австрийские власти Путина в случае его прибытия на территорию Австрии.

В министерстве юстиции Австрии также отметили, что "в 2019 году (по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира. – Ред.) МКС уже установил по одному делу, что иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств".

Читайте: ЮАР изучает способы избежать ареста Путина по ордеру МКС, - Bloomberg

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - подчеркнули в австрийском минюсте.

Австрия (809) арест (10455) путин владимир (31239) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+6
Значить замість карліка в Австрію поїде алкогном.
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24.03.2023 20:18
+5
Австрійцям-респект за позицію...
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24.03.2023 20:20
+5
Этому мужику в свадебном платье пох с кем танцевать.А после танца-цугундер.
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24.03.2023 20:28
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Значить замість карліка в Австрію поїде алкогном.
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24.03.2023 20:18 Ответить
Этому мужику в свадебном платье пох с кем танцевать.А после танца-цугундер.
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24.03.2023 20:28 Ответить
Издалека на Депардье похож.
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24.03.2023 20:37 Ответить
Скорее, на Лиама Нисона:

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24.03.2023 20:45 Ответить
Ліам гарніший, ніж ця австрійська "красуня"
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24.03.2023 21:14 Ответить
Та й невинний у схожості на когось.
)
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24.03.2023 21:35 Ответить
Дипардье вовремя спрыгнул с этого вонючего сарая под названием рассея.
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25.03.2023 13:30 Ответить
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24.03.2023 22:03 Ответить
Да оставьте их поцов в покое)...
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24.03.2023 20:53 Ответить
Янукович мочит.
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25.03.2023 01:11 Ответить
Нихера себе.Австрия?Я манал.
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25.03.2023 01:10 Ответить
Австрійцям-респект за позицію...
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24.03.2023 20:20 Ответить
Все равно- полупроституты...с задержкой далеко не не месячной...
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24.03.2023 20:48 Ответить
Обана...
І Бразилія. БРИКС - розпався, пахан завафлифся.
Ніхто не хоче бути законтаченим.
Ще не вечір - Бульбашенко володьку у мішку притарабане в Гаагу.
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24.03.2023 20:24 Ответить
Угу..На тракторе МТЗ-50 со скоростью 250 км/ч.
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24.03.2023 20:31 Ответить
Ну как же так, австрийцы?
А венский бал?
Хромоножка так любит танцевать с австрийскими фрау...
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24.03.2023 20:25 Ответить
Якась хєрня в дусі зевідосиків. Схоже, що зедовбні всюди є
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24.03.2023 20:28 Ответить
Може це як вірус?)
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24.03.2023 20:51 Ответить
Треба ботоксному на чергові танцюлькі до Австрії з'їздить! ТЕРМІНОВО!
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24.03.2023 20:28 Ответить
Коли путіна вб'ть чи посадять, Орбан здується швидше, ніж проколотий презерватив.
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24.03.2023 21:48 Ответить
Путин вічний арестант Австрії... пока всі в дома...
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24.03.2023 20:30 Ответить
Цікаво,яким чином він туди потрапить, через Іран,чи Китай?
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24.03.2023 20:33 Ответить
Лёд тронулся.
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24.03.2023 20:41 Ответить
Саме цікаве, що навіть Арменія яка входить до ОДКБ з рф визнала що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає їх основному закону країни.Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал https://news.am/rus/ News.am.
Примітно, що КС Вірменії оголосив про своє рішення через тиждень після того як у Міжнародному кримінальному суді https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/17/7158195/ видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.
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24.03.2023 20:41 Ответить
Хальт, іх верде шіссен. )))
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24.03.2023 21:16 Ответить
Вірменія теж підписала Римський статут.Українська влада поки що не українська,а тому поки що "зебуїни" не чухаються, .щоб ратифікувати Римський статут,
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24.03.2023 21:20 Ответить
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24.03.2023 21:51 Ответить
Думаю це запрошення, там тюрми теплі та дуже комфортні. Краще в США в Ґуантанамо або десь в в Африці де спекотно і ботекс потече.
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25.03.2023 00:21 Ответить
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25.03.2023 02:03 Ответить
Почався парад пустопорожніх заяв...
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25.03.2023 07:36 Ответить
Путь как стать преступником номер один был не легкий, но Плюшевий справился на ура!
А дальше Гаага или с канави будут вытаскивать.
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25.03.2023 13:26 Ответить
 
 