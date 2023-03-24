Австрия арестует Путина в случае его появления в стране, - Минюст
Австрия как участница Римского устава обязана исполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом, и иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств.
Об этом Укринформу сообщили в федеральном министерстве юстиции Австрии в ответ на запрос о выполнении страной ордера МКС на арест президента РФ Владимира Путина, передает Цензор.НЕТ.
"Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", - прокомментировали в ведомстве вопрос о том, арестуют ли австрийские власти Путина в случае его прибытия на территорию Австрии.
В министерстве юстиции Австрии также отметили, что "в 2019 году (по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира. – Ред.) МКС уже установил по одному делу, что иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств".
"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - подчеркнули в австрийском минюсте.
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І Бразилія. БРИКС - розпався, пахан завафлифся.
Ніхто не хоче бути законтаченим.
Ще не вечір - Бульбашенко володьку у мішку притарабане в Гаагу.
А венский бал?
Хромоножка так любит танцевать с австрийскими фрау...
Примітно, що КС Вірменії оголосив про своє рішення через тиждень після того як у Міжнародному кримінальному суді https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/17/7158195/ видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.
А дальше Гаага или с канави будут вытаскивать.