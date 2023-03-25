На окупованій Херсонщині тим, хто відмовляється брати російський паспорт, погрожують фізичною розправою, - Центр національного спротиву
Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Окупанти погрожують фізичною розправою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарань, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи", - йдеться в повідомленні.
Також, для тиску на людей, росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.
Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, аби уникнути розправи. Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського папірця.
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