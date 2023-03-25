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На окупованій Херсонщині тим, хто відмовляється брати російський паспорт, погрожують фізичною розправою, - Центр національного спротиву

паспорт,рф

Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Окупанти погрожують фізичною розправою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарань, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи", - йдеться в повідомленні. 

Також, для тиску на людей, росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

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Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, аби уникнути розправи. Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського папірця.

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окупація (6685) паспорт (1152) Херсонська область (5735)


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Нехай дякують Найвеличнішому який здав Південь.
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25.03.2023 13:28 Відповісти
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25.03.2023 13:32 Відповісти
в ООН такого не побачать
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25.03.2023 13:32 Відповісти
А що не так , усе вірно , а должен вести себе загарбник Друге діло , чому це не робить України, по відношенню к расійскім попам . Не хоче служити в УПЦ , тоді фізична расправа ,. . Війна іде дітлахи, якось так .
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25.03.2023 13:43 Відповісти
хлопці, якщо притисне, беріть пачпорт недоорди і "вбивайте" (ну вже як получиться) москалів.... Українці вас зрозуміють... у нас тут, на Банковій - також хйня з москалями-засланцями, дермаками-татаровими, відбувається..., бо у Найвеличнівшивого - неначасі, критичні дні
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25.03.2023 13:43 Відповісти
Щоб получити паспорти ЕС , Канади , США треба дуже дуже постаратись, і то чи вийде. А от рашкину писульку людям втюрюють під страхом смерті. І то люди брать не бажають… хоча кацапи вважать , що їм весь світ заздрить. Несчасні люди
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25.03.2023 15:20 Відповісти
 
 