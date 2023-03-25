Транспорт у Києві від завтра ходитиме на годину довше. РОЗКЛАД
У Києві метрополітен, наземний транспорт та фунікулер з неділі, 26 березня працюватиме на одну годину довше.
Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Новий графік роботи транспорту:
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наземний транспорт - із 05:30 до 23:30
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метрополітен - із 06:00 до 23:00
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фунікулер - із 07:00 до 22:00.
Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту та відправлення останніх маршрутів можна побачити на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Також сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з неділі, 26 березня в Києві скорочують комендантську годину. Вона триватиме 00:00 до 05:00.
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Алекс Корвин
показати весь коментар25.03.2023 14:06 Відповісти Мені подобається 0
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