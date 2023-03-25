Транспорт у Києві від завтра ходитиме на годину довше. РОЗКЛАД

У Києві метрополітен, наземний транспорт та фунікулер з неділі, 26 березня працюватиме на одну годину довше.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Новий графік роботи транспорту:

наземний транспорт - із 05:30 до 23:30

метрополітен - із 06:00 до 23:00

фунікулер - із 07:00 до 22:00.

Також читайте: Тепер без вулиці й площі Льва Толстого та проспекта Юрія Гагаріна: у Києві перейменували ще 16 об’єктів

Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту та відправлення останніх маршрутів можна побачити на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Також сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з неділі, 26 березня в Києві скорочують комендантську годину. Вона триватиме 00:00 до 05:00.