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Транспорт у Києві від завтра ходитиме на годину довше. РОЗКЛАД

транспорт

У Києві метрополітен, наземний транспорт та фунікулер з неділі, 26 березня працюватиме на одну годину довше.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Новий графік роботи транспорту:

  • наземний транспорт - із 05:30 до 23:30

  • метрополітен - із 06:00 до 23:00

  • фунікулер - із 07:00 до 22:00.

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Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту та відправлення останніх маршрутів можна побачити на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Також сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з неділі, 26 березня в Києві скорочують комендантську годину. Вона триватиме 00:00 до 05:00.

Автор: 

Київ (19448) комендантська година (264) маршрутки (347) Метрополітен (1416) трамвай (236) транспорт (1391) фунікулер (57) автобус (344) тролейбус (48)


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Зато зелёные квартальные ******** переводят время в войну и повышают цены на воду и э,/э.
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25.03.2023 14:06 Відповісти
 
 