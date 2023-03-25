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Новини Війна
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Мирний житель підірвався на російській вибухівці на Херсонщині, - ОВА

сапер,розмінування

Поблизу Великої Олександрівки на російській вибухівці підірвався мирний житель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, у лісосмузі поблизу селища чоловік натрапив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух він отримав поранення обох рук та ніг.

"Постраждалого до лікарні самостійно привезли місцеві жителі. Нині медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

"Вкотре застерігаємо - територіями, які ще не обстежили вибухотехніки, пересуватися не можна! Там потенційно можуть бути російські міни, розтяжки, снаряди та інша вибухівка. Бережіть своє життя та здоровʼя!", - звертаються в ОВА до мешканців регіону.

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мінування (1218) Херсон (3349) розмінування (989) Херсонська область (5735)


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Заголовок якою мовою? Цивільний мешканець.
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25.03.2023 17:19 Відповісти
 
 