Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні: двоє осіб поранено
Російські війська сьогодні, 25 березня обстріляли Херсон. Окупанти вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
"Учора вночі армія РФ атакувала "Пункт незламності" у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії - пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні", - написав Прокудін.
За його словами, унаслідок обстрілу постраждали двоє людей - 41-річна жінка та 25-річний чоловік.
"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", - повідомив очільник ОВА.
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Пораненим, швидкого одужання.