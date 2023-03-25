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Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні: двоє осіб поранено

херсон,херсонщина,острови

Російські війська сьогодні, 25 березня обстріляли Херсон. Окупанти вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

"Учора вночі армія РФ атакувала "Пункт незламності" у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії - пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні", - написав Прокудін.

За його словами, унаслідок обстрілу постраждали двоє людей - 41-річна жінка та 25-річний чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирний житель підірвався на російській вибухівці на Херсонщині, - ОВА

"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", - повідомив очільник ОВА.

Автор: 

обстріл (28392) поранення (2801) Херсон (3349)


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Ті ще миротворці і освободителі..кацапські тварі.
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25.03.2023 15:13 Відповісти
Нежить кацапська.
Пораненим, швидкого одужання.
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25.03.2023 15:17 Відповісти
Это их тактика. У нас было тоже самое, поэтому нужно быть максимально осторожным и по возможности избегать больших скоплений людей.
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25.03.2023 17:02 Відповісти
 
 