Росіяни посилюють режимні заходи на тимчасово окупованих територіях, - Генштаб
Російські окупанти обмежують пересування місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами. Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області, до окремих населених пунктів не можливо потрапити без місцевої реєстрації", - йдеться в повідомленні.
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