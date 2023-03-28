943 дитини зазнали поранень в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 28 березня 2023 року більш ніж 1408 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 465 дітей загинуло та понад 943 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 66", - йдеться в повідомленні.

Так, 27 березня внаслідок обстрілу ворогом м. Слов’янськ Донецької області поранено 17-річного хлопця.



Також повідомляється, що через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.

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