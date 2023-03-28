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Новини Агресія Росії проти України Війна
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943 дитини зазнали поранень в Україні внаслідок збройної агресії РФ

діти

Станом на ранок 28 березня 2023 року більш ніж 1408 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 465 дітей загинуло та понад 943 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 66", - йдеться в повідомленні.

Так, 27 березня внаслідок обстрілу ворогом м. Слов’янськ Донецької області поранено 17-річного хлопця.

Також повідомляється, що через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.

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Автор: 

діти (5055) Офіс Генпрокурора (3245)


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rosiyane, chto vy tvorite?
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28.03.2023 08:45 Відповісти
bezumcy
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28.03.2023 08:48 Відповісти
fashysty
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28.03.2023 08:51 Відповісти
bezmozglye zombi
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28.03.2023 08:53 Відповісти
У зеленых дети, погибшие и пострадавшие до 2019 по-прежнему не считаются таковыми...
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28.03.2023 08:55 Відповісти
А різні ''гамнестіітд'' мовчать!
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28.03.2023 08:59 Відповісти
головне, що зелений кондом вивіз своїх дітей задовго до початку війни закордон. А на дітей гоїв йому завжди було похєр. Недарма він знищив і реформу освіти, і медреформу, а напередодні вторгнення запевняв батьків, що треба готуватися до шашликів - ніякої війни не буде.
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28.03.2023 09:19 Відповісти
 
 