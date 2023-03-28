У Бахмуті "вагнерівці" підсилюються підрозділами регулярної армії, - Череватий
Через величезні втрати "вагнерівців" підсилюють підрозділи регулярного війська РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Основною ударною силою залишається злочинна організація "Вагнер". Проте через величезні втрати щодоби та через те, що вони вже не можуть з такою швидкістю поповнювати свої лави, зокрема колишніми ув'язненими. Бачимо, що вони підсилюються підрозділами регулярного війська. Перш за все повітряно-десантних військ окупанта", - зазначив він.
За словами Череватого, це видно і по знищеній техніці росіян, про це свідчать і перехоплення розмов загарбників.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підсилили!