УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10382 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 615 4

У Бахмуті "вагнерівці" підсилюються підрозділами регулярної армії, - Череватий

вагнер,пвк

Через величезні втрати "вагнерівців" підсилюють підрозділи регулярного війська РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Основною ударною силою залишається злочинна організація "Вагнер". Проте через величезні втрати щодоби та через те, що вони вже не можуть з такою швидкістю поповнювати свої лави, зокрема колишніми ув'язненими. Бачимо, що вони підсилюються підрозділами регулярного війська. Перш за все повітряно-десантних військ окупанта", - зазначив він.

За словами Череватого, це видно і по знищеній техніці росіян, про це свідчать і перехоплення розмов загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку впродовж доби ЗСУ ліквідували 86 окупантів, 117 загарбників поранено, - Череватий

Автор: 

армія рф (17291) Бахмут (1559) ПВК Вагнер (1540) Череватий Сергій (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То казали, що вагнерівці закінчилася, що їх залишки будуть діяти лише у Африці, а тепер пішли по новому колу.
показати весь коментар
28.03.2023 09:41 Відповісти
Тому то, що вони таки закінчуються і підсилюють їх підрозділами регулярної армії. Але без вагнерівців, звісно, ніяк - бо лише стратами та тортурами можна примусити зеків-смертників іти на вірну смерть, а чмобіки будуть завжди будуть тікати та бунтувати, незалежно від роду військ, бо всі однаково хочуть жити і не бажають вмирати чи повернутися інвалідом заради ху#ла та олігархів.
показати весь коментар
28.03.2023 10:01 Відповісти


Підсилили!
показати весь коментар
28.03.2023 10:06 Відповісти
 
 