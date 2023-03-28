У Бахмуті "вагнерівці" підсилюються підрозділами регулярної армії, - Череватий

Через величезні втрати "вагнерівців" підсилюють підрозділи регулярного війська РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Основною ударною силою залишається злочинна організація "Вагнер". Проте через величезні втрати щодоби та через те, що вони вже не можуть з такою швидкістю поповнювати свої лави, зокрема колишніми ув'язненими. Бачимо, що вони підсилюються підрозділами регулярного війська. Перш за все повітряно-десантних військ окупанта", - зазначив він.

За словами Череватого, це видно і по знищеній техніці росіян, про це свідчать і перехоплення розмов загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку впродовж доби ЗСУ ліквідували 86 окупантів, 117 загарбників поранено, - Череватий