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На Івано-Франківщині від завтра скорочують тривалість комендантської години

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В Івано-Франківській області скорочують тривалість комендантської години. Нововведення почнуть діяти 29 березня.

Про це повідомила глава ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

"Комендантська година на Прикарпатті триватиме з 00.00 до 05.00 год. Таке рішення сьогодні прийняли під час засідання Ради оборони області. ...  Вже від завтрашнього дня комендантська година в області триватиме з 00.00 до 05.00 ранку", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА зазначила, що в сусідніх областях встановлена така ж тривалість комендантської години.

Читайте: На Київщині скорочують комендантську годину

Автор: 

комендантська година (264) Івано-Франківська область (945) Онищук Світлана (11)


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