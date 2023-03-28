На Івано-Франківщині від завтра скорочують тривалість комендантської години

В Івано-Франківській області скорочують тривалість комендантської години. Нововведення почнуть діяти 29 березня.

Про це повідомила глава ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

"Комендантська година на Прикарпатті триватиме з 00.00 до 05.00 год. Таке рішення сьогодні прийняли під час засідання Ради оборони області. ... Вже від завтрашнього дня комендантська година в області триватиме з 00.00 до 05.00 ранку", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА зазначила, що в сусідніх областях встановлена така ж тривалість комендантської години.

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