На Івано-Франківщині від завтра скорочують тривалість комендантської години
В Івано-Франківській області скорочують тривалість комендантської години. Нововведення почнуть діяти 29 березня.
Про це повідомила глава ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.
"Комендантська година на Прикарпатті триватиме з 00.00 до 05.00 год. Таке рішення сьогодні прийняли під час засідання Ради оборони області. ... Вже від завтрашнього дня комендантська година в області триватиме з 00.00 до 05.00 ранку", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА зазначила, що в сусідніх областях встановлена така ж тривалість комендантської години.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль