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Через спричинені негодою пошкодження електромереж у західних областях застосовано аварійні відключення, - Міненерго

світло

У вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Однак у західних областях України через погіршення погодних умов застосовано аварійні відключення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міненерго, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Повідомляється також, що на Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, - аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання.

Тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями", - зазначив міністр енергетики.

Також читайте: На Київщині та Житомирщині можливі відключення електрики, - Галущенко

Автор: 

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Народна прикмета - якщо галущенко щось говорить про успіхи в генерації електроенергії, то слід чекати або якихось відключень, або ворожоі атаки.
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28.03.2023 11:37 Відповісти
И снова продают электричество, как же вы уже з**бали!!!!!
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28.03.2023 11:52 Відповісти
 
 