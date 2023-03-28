На Півдні відчувається зниження бойової активності військ РФ, - ОК "Південь"
На Півдні країни Сили оборони фіксують зниження бойової активності окупантів, росіяни втратили багато складів та не можуть налагодити постачання боєприпасів
Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Три доби поспіль немає обстрілів в напрямку Дніпровсько-Бузького лиману. Вочевидь, після знищення польового складу з боєприпасами у них відсутня можливість їхнього постачання. Також ворог не має можливості підтягувати техніку, навіть мінометне озброєння, оскільки в результаті вдалої роботи наших підрозділів були знищені їхні бойові позиції, а шторм не дозволяє вільного пересування", - йдеться у повідомленні.
За її словами, на Півдні відчувається зниження бойової активності росіян: "Це відбувається через роботу підрозділів Сил безпеки та оборони із зачищення 20-30-кілометрової смуги на лівому березі Дніпра".
Зокрема, логістика окупантів серйозно підірвана, вони втратили багато складів і не можуть налагодити нові постачання зброї та боєприпасів.
Також окупанти втратили багато артилерійських та реактивних установок і не можуть зараз їх розташовувати так близько, як могли раніше.
Крім того, на ситуацію на Кінбурнській косі вплинуло погіршення погоди в Чорному морі.
Щодо обстрілів Херсонщини, окупанти також зменшили кількість обстрілів, проте все ще намагаються атакувати за допомогою авіації.
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