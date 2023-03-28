УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10187 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 576 7

На Півдні відчувається зниження бойової активності військ РФ, - ОК "Південь"

гуменюк,наталя

На Півдні країни Сили оборони фіксують зниження бойової активності окупантів, росіяни втратили багато складів та не можуть налагодити постачання боєприпасів

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Три доби поспіль немає обстрілів в напрямку Дніпровсько-Бузького лиману. Вочевидь, після знищення польового складу з боєприпасами у них відсутня можливість їхнього постачання. Також ворог не має можливості підтягувати техніку, навіть мінометне озброєння, оскільки в результаті вдалої роботи наших підрозділів були знищені їхні бойові позиції, а шторм не дозволяє вільного пересування", - йдеться у повідомленні.

За її словами, на Півдні відчувається зниження бойової активності росіян: "Це відбувається через роботу підрозділів Сил безпеки та оборони із зачищення 20-30-кілометрової смуги на лівому березі Дніпра".

Зокрема, логістика окупантів серйозно підірвана, вони втратили багато складів і не можуть налагодити нові постачання зброї та боєприпасів.

Також окупанти втратили багато артилерійських та реактивних установок і не можуть зараз їх розташовувати так близько, як могли раніше.

Також читайте: Окупанти роблять ставку більше на авіацію, ніж на морські ракетоносії, - ОК "Південь"

Крім того, на ситуацію на Кінбурнській косі вплинуло погіршення погоди в Чорному морі.

Щодо обстрілів Херсонщини, окупанти також зменшили кількість обстрілів, проте все ще намагаються атакувати за допомогою авіації.

Автор: 

армія рф (17291) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виснаження та знищення рашистів ,йде вдало на південному напрямку.
показати весь коментар
28.03.2023 12:18 Відповісти
телеграм канали пишуть...Як стало відомо телеграм-каналу https://t.me/vchkogpu/37400 «ВЧК-ОГПУ» , стан правопорядку та військової дисципліни у російській армії з початку 2023 року свідчить про те, що у збройних силах процвітає пияцтво.За кількістю зафіксованих правопорушень військовослужбовцями найскладніша ситуація у Білгородській області
показати весь коментар
28.03.2023 12:20 Відповісти
Ще б по залізниці та дорогах поблизу Криму. Щоб латали довго й нудно і не змогли возити припаси
показати весь коментар
28.03.2023 12:20 Відповісти
Не можуть звільнити, бо без тебе ніяк. Як тільки станеш в перших рядах - так відразу і контрнаступ.
показати весь коментар
28.03.2023 13:01 Відповісти
Зеботи чатують. Без них ніяк.
показати весь коментар
28.03.2023 13:07 Відповісти
А як пояснити сьогоднішній нічний обстріл Херсона? Люди не зімкнули очей, кажуть що такого масованого обстрілу ще не було. Обстріляна лікарня, головна пошта. Гуменюк така Гуменюк...пам'ятаю її слова в перший день звільнення Херсона : "цю ніч херсонці можуть спати спокійно".
показати весь коментар
28.03.2023 12:39 Відповісти
 
 