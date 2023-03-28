Літаки НАТО здійснюють розвідку над Чорним морем
Літаки НАТО здійснюють розвідку над Чорним морем, свідчать дані сервісу Flightradar24.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II кружляє біля берегів Румунії, патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon – на території Румунії з незначним виходом у повітряний простір над Чорним морем.
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Дмитрий Авдеев #555735
показати весь коментар28.03.2023 12:21 Відповісти Мені подобається 7
Elvis2
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