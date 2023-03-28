Літаки НАТО здійснюють розвідку над Чорним морем, свідчать дані сервісу Flightradar24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II кружляє біля берегів Румунії, патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon – на території Румунії з незначним виходом у повітряний простір над Чорним морем.

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