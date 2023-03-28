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Новини Війна
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Літаки НАТО здійснюють розвідку над Чорним морем

Літаки НАТО здійснюють розвідку над Чорним морем, свідчать дані сервісу Flightradar24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II кружляє біля берегів Румунії, патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon – на території Румунії з незначним виходом у повітряний простір над Чорним морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі перебуває один ракетоносій з 4 "Калібрами", - ОК "Південь"

Літаки НАТО здійснюють розвідку над Чорним морем 01

Автор: 

НАТО (6431) розвідка (3857) літак (2900) Чорне море (1664) зовнішня розвідка (465)


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Вы ж там осторожней. А то вдруг какая-то сушка керосин сольет рядом, памперсов не напасешься потом.
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28.03.2023 12:21 Відповісти
Збиття руснею БПЛА помножило на 2 їх кількість і добавило зйомку об'єктів для майбутніх ударів по ним.
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28.03.2023 12:30 Відповісти
Може було покликати україно-словацькі МіГи для прикриття? А то якось занадто обережно.
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28.03.2023 12:32 Відповісти
ого..нічого собі...на Флайрадарі показано, як круги нарізає оцей LD59 United States - Navy...
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28.03.2023 12:48 Відповісти
перед тим, як наші Зміїний обстріляли з рашистами ,там теж кружляв розвідник НАТО італійський,між містами Tulcea та Novodari
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28.03.2023 12:52 Відповісти
І що з того? Нехай кружляє.
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28.03.2023 14:35 Відповісти
 
 