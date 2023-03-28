ЄС шукає спосіб блокування імпорту скрапленого газу з РФ, - Bloomberg

Європейський Союз шукає спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти постачання скрапленого газу з Росії без запровадження нових енергетичних санкцій.

ро це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, з яким ознайомилися кореспонденти видання, міністри енергетики країн ЄС готові схвалити пропозицію, що надасть урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти російським експортерам попереднє бронювання інфраструктурних потужностей, необхідних для здійснення поставок.

Хоча уряди країн-членів все ще потребуватимуть консультацій, зокрема з іншими країнами ЄС та Європейською комісією, щоб застосувати такий механізм, цей інструмент потенційно може скоротити потік енергоносіїв з Росії до ЄС.

Також повідомляється, що схвалення механізму буде предметом розгляду на зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Ініціатива все ще потребує схвалення Європарламенту, що запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу.

Прагнення нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів просувають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща.

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Цей крок є частиною прагнення країн ЄС відмовитись від російського скрапленого газу після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. З тих під потоки природного газу трубопроводами до країн ЄС впали до рекордно низького рівня, натомість обсяги постачання скрапленого газу з росії зросли.