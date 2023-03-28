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ЄС шукає спосіб блокування імпорту скрапленого газу з РФ, - Bloomberg

росія,санкції

Європейський Союз шукає спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти постачання скрапленого газу з Росії без запровадження нових енергетичних санкцій.

ро це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, з яким ознайомилися кореспонденти видання, міністри енергетики країн ЄС готові схвалити пропозицію, що надасть урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти російським експортерам попереднє бронювання інфраструктурних потужностей, необхідних для здійснення поставок.

Хоча уряди країн-членів все ще потребуватимуть консультацій, зокрема з іншими країнами ЄС та Європейською комісією, щоб застосувати такий механізм, цей інструмент потенційно може скоротити потік енергоносіїв з Росії до ЄС.

Також повідомляється, що схвалення механізму буде предметом розгляду на зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Ініціатива все ще потребує схвалення Європарламенту, що запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу.

Прагнення нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів просувають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща.

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Цей крок є частиною прагнення країн ЄС відмовитись від російського скрапленого газу після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. З тих під потоки природного газу трубопроводами до країн ЄС впали до рекордно низького рівня, натомість обсяги постачання скрапленого газу з росії зросли.

Автор: 

газ (10415) росія (65035) санкції (11802) Євросоюз (13374)


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Вюди вони лізуть зі своїм вонючим газом.
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28.03.2023 12:58 Відповісти
А ви спробуйте блокувати не "імпорт", а - "експорт".
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28.03.2023 13:00 Відповісти
вони не шукають легкі шляхи
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28.03.2023 13:16 Відповісти
США после Второй мировой войны жестко взялось за пропаганду в экс-Европе и Японии. Сделало насилие тотально неприятным. Европейцы даже своих дочерей не могут защитить, когда мигранты им угрожают, насилуют и убивают, у них полная дрожь в теле перед тем моментом, когда необходимо применить насилие к другому человеку. Как в Латинской Америке говорят, что если ударили по одной щеке, то нужно подставить другую (а потом сами живут под контролем банд-наркокартелей и воров-коммунистов). Так что на ЕС рассчитывать не придется. Они сделали незначительное уменьшение кацапских доходов, что уже неплохо, а окончательно решить нашу проблему в виде получения кацапами денег на закупку комплектующих в Китае должны уже мы сами. Дроны у нас есть, катера и лодки тоже, мины есть, РПГ и гранат тоже хватает. Разве что до Тихого океана далековато будет, ну тогда пора на отдых в Тайланд отправлять спецназовцев, которые пойдут порыбачить и заодно споймают парочку кацапских танкеров. Их груз можно на месте продать старым покупателям, только деньги теперь уже нам пойдут. Кацапский экипаж сразу на смену пола для отправки в дома увеселительного отдыха, Рамзанка Дырова будет довольна, увидев руснявые лица во время очередного визита в такие учреждения, а то местные уже поднадоели и хочется новых ощущений.
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28.03.2023 14:14 Відповісти
 
 