УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10284 відвідувача онлайн
Новини Війна
977 19

Вступ України до НАТО та ЄС гарантує безпеку Європи на десятиліття, - Кулеба

кулеба

Майбутнє євроатлантичної безпеки визначається на полі бою в Україні, а вступ нашої держави в ЄС і НАТО завершить переформування безпекової архітектури світу та гарантує безпеку європейського континенту на десятиліття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Дитро Кулеба, виступаючи онлайн як почесний гість міністерського заходу Адріатичної Хартії на запрошення македонського колеги Буяра Османі.

За словами міністра, сьогодні Україна є донором безпеки для всієї євроатлантичної спільноти. За військової підтримки партнерів, український народ і збройні сили нині стримують Росію, яка є найбільш деструктивною та агресивною силою в сучасній історії.

"Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО - в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо", - пояснив Кулеба.

Глава МЗС сподівається, що цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить чітке рішення про те, що Альянс прагне бачити Україну в своєму складі.

"Вступ України в ЄС і НАТО завершить переформатування глобальної безпекової архітектури та гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиріччя вперед", - наголосив він.

Глава МЗС України висловив окрему вдячність партнерам за військову допомогу та закликав сфокусуватися на збільшенні та пришвидшенні підтримки: "Чим більше ми отримаємо зараз, тим швидше зможемо завершити цю війну рішучими перемогами на полі бою. Тим менше ресурсів нам і партнерам доведеться витратити у довгостроковій перспективі".

Читайте: НАТО має розмістити на кордонах з РФ більше систем ППО та ПРО, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

НАТО (6431) членство в НАТО (1718) членство в ЄС (1241) Євросоюз (13374) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Саме з такими дипломатичними кадрами, як сексологиня, досягається вступ і до НАТО, і до ЄС!
Сам кулєба всього лиш рот неконституційного єрмака.
показати весь коментар
28.03.2023 13:07
+8
Нафіг ви там впали з вашими єрмаками та іншими кротами.
показати весь коментар
28.03.2023 13:03
+8
Ця влада до нас з неба впала, а ми тут ніяким боком.
показати весь коментар
28.03.2023 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ім не потрібні такі крадії що гірше ніж цигани. Вони помилково судять про народ за його владою.
показати весь коментар
28.03.2023 13:03 Відповісти
Ця влада до нас з неба впала, а ми тут ніяким боком.
показати весь коментар
28.03.2023 13:05 Відповісти
Нафіг ви там впали з вашими єрмаками та іншими кротами.
показати весь коментар
28.03.2023 13:03 Відповісти
Большую цену заплатили украинцы за это право. Храни вас Бог!
показати весь коментар
28.03.2023 13:06 Відповісти
Саме з такими дипломатичними кадрами, як сексологиня, досягається вступ і до НАТО, і до ЄС!
Сам кулєба всього лиш рот неконституційного єрмака.
показати весь коментар
28.03.2023 13:07 Відповісти
Самое лучшее, что сегодня может сделать президент Украины, это заклеить скотчем рот всем чиновникам и до окончания войны не расклеивать!
показати весь коментар
28.03.2023 13:18 Відповісти
В Україні нема президента.

Є дЄрьмак, якого ніхто не обирав, але який вирішує ВСЕ.

І є якийсь гундосий зюзік, якого мудрий та святий нарід з понтом "обрав" - і якому дЄрьмак дозволяє максимум щось зачитувати у відосиках.
показати весь коментар
28.03.2023 13:32 Відповісти
Такие глупости сегодня могут писать только путинские провокаторы, пока идёт война, власть и народ в Украине будут едины!
показати весь коментар
28.03.2023 13:37 Відповісти
А крім повторювання всім відомих істин, ти ще щось робиш, беззубе ніщо в тіні Єрмака?
показати весь коментар
28.03.2023 13:16 Відповісти
Дід Панас, блін!
показати весь коментар
28.03.2023 13:17 Відповісти
Зелені язиками вже скрізь вступають. А по факту вступають як не в болото, то в лайно!!!
показати весь коментар
28.03.2023 13:25 Відповісти
В. Прозапас, "Європейська Солідарність", нині - ЗСУ:

"Найсмішніше, що на початку "конца епохі" ніхто нічого не приховував - що не заголовок, то зізнання в зупинці інтеграції до ЄС та НАТО.

Потім все це було підкріплено практичними діями з відновленням економічних зв'язків з москвою, зупинкою реформ в армії, згортанням реформ тощо.

Туди само і запуск "шатлів" через Чонгар тією ж Верещук за тиждень до 24.02.
.......
І навіть тепер саботажу не менше, якщо придивитись до послинь-сексологинь, наступу на свободу слова, прийняття суперечливих законів, дискредитації антикорупційних органів і загальної узурпації.

Але хто там буде придивлятись, якщо навіть читати розучились."
показати весь коментар
28.03.2023 13:29 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2023 13:32 Відповісти
Для того, щоб цього досягти, потрібно, всього- навсього, закрити ненажерливі хлебала плісняви та її хазяїв, і виконувати Конституцію України. В статті 5 якої немає жодної згадки про те, що зЕрмак- єдине джерело влади в країні і йому дозволено узурпувати владу.
показати весь коментар
28.03.2023 13:31 Відповісти
 
 