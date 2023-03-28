Вступ України до НАТО та ЄС гарантує безпеку Європи на десятиліття, - Кулеба
Майбутнє євроатлантичної безпеки визначається на полі бою в Україні, а вступ нашої держави в ЄС і НАТО завершить переформування безпекової архітектури світу та гарантує безпеку європейського континенту на десятиліття.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Дитро Кулеба, виступаючи онлайн як почесний гість міністерського заходу Адріатичної Хартії на запрошення македонського колеги Буяра Османі.
За словами міністра, сьогодні Україна є донором безпеки для всієї євроатлантичної спільноти. За військової підтримки партнерів, український народ і збройні сили нині стримують Росію, яка є найбільш деструктивною та агресивною силою в сучасній історії.
"Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО - в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо", - пояснив Кулеба.
Глава МЗС сподівається, що цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить чітке рішення про те, що Альянс прагне бачити Україну в своєму складі.
"Вступ України в ЄС і НАТО завершить переформатування глобальної безпекової архітектури та гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиріччя вперед", - наголосив він.
Глава МЗС України висловив окрему вдячність партнерам за військову допомогу та закликав сфокусуватися на збільшенні та пришвидшенні підтримки: "Чим більше ми отримаємо зараз, тим швидше зможемо завершити цю війну рішучими перемогами на полі бою. Тим менше ресурсів нам і партнерам доведеться витратити у довгостроковій перспективі".
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Сам кулєба всього лиш рот неконституційного єрмака.
Є дЄрьмак, якого ніхто не обирав, але який вирішує ВСЕ.
І є якийсь гундосий зюзік, якого мудрий та святий нарід з понтом "обрав" - і якому дЄрьмак дозволяє максимум щось зачитувати у відосиках.
"Найсмішніше, що на початку "конца епохі" ніхто нічого не приховував - що не заголовок, то зізнання в зупинці інтеграції до ЄС та НАТО.
Потім все це було підкріплено практичними діями з відновленням економічних зв'язків з москвою, зупинкою реформ в армії, згортанням реформ тощо.
Туди само і запуск "шатлів" через Чонгар тією ж Верещук за тиждень до 24.02.
.......
І навіть тепер саботажу не менше, якщо придивитись до послинь-сексологинь, наступу на свободу слова, прийняття суперечливих законів, дискредитації антикорупційних органів і загальної узурпації.
Але хто там буде придивлятись, якщо навіть читати розучились."