Ворог ударив ракетами по Харківщині, - ОВА
Ворог знову завдає ударів по мирних жителях Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у м. Богодухів.
"На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждає. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Можливі повторні атаки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - звертається він до мешканців регіону.
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Чайка Київ
показати весь коментар28.03.2023 13:26 Відповісти Мені подобається 4
Petrov Viktor
показати весь коментар28.03.2023 15:04 Відповісти Мені подобається 0
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