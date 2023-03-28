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Ворог ударив ракетами по Харківщині, - ОВА

харківщина

Ворог знову завдає ударів по мирних жителях Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у м. Богодухів.

"На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждає. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Можливі повторні атаки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - звертається він до мешканців регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли 4 райони Харківщини, - ОВА

Автор: 

ракети (4020) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.03.2023 13:26 Відповісти
Пропоную наші зенітні ракети випускати по території **********, нехай свої С-300 там використовують.
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28.03.2023 15:04 Відповісти
 
 