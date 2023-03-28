Ворог ударив ракетами по Харківщині, - ОВА

Ворог знову завдає ударів по мирних жителях Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у м. Богодухів.

"На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждає. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Можливі повторні атаки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - звертається він до мешканців регіону.

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