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Франція подвоїть постачання 155-мм снарядів Україні, - Лекорню

снаряд,155,мм

Франція подвоїть постачання 155-мм артилерійських боєприпасів Україні. Очікується, що постачання будуть збільшені з кінця березня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю Le Figaro.

"Ми також надаватимемо наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоїмо постачання 155-мм снарядів, з кінця березня їх буде надаватися 2000 на місяць", - заявив глава Міноборони.

Лекорню також прокоментував терміни постачання зенітно-ракетного комплексу SAMP-T для України. За його словами, система ППО надійде "найближчим часом".

Міністр додав, що уряд Франції розглядає можливість збільшення фінансування фонду ЄС для допомоги України. За його словами, виділені Парижем 200 млн євро вже повністю використані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за місяць витрачають 90 тис. снарядів калібру 155 мм, - The Wall Street Journal

Автор: 

боєприпаси (2266) Франція (3053) Лекорню Себастьєн (77)


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Это хорошо, значит ********* должен получить по еплу и убраться с территории Украины. Китайцы смотрите не помогайте, вас не Си кормит, а бизнес с Америкой и Европой. В случае если увидим поставки смерти на *********, организуем мировой флешмоб не покупать у вас ничего.
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28.03.2023 13:20 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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28.03.2023 13:22 Відповісти
Оце діло... думаю, що навіть до Макрона дійшло, що це треба було робити щонайменьше пів-року тому!

Мабудь саме тому Франція зараз намагається викупити свої "Міражі" задля постачання їх Україні.
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28.03.2023 13:28 Відповісти
Макрон поступово стає бандерівцем і це дуже добре.
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28.03.2023 13:50 Відповісти
ще б до зеленського дійшло що найважливіше АРМІЯ, а не яйця і яблука для міноборони по крадівницьких цінах
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28.03.2023 13:51 Відповісти
Якщо до цього часу не дійшло, то вже навряд чи дійде.
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28.03.2023 17:17 Відповісти
Це на день стрільби...
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28.03.2023 14:54 Відповісти
Nous allons passer de 10 à 20
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28.03.2023 15:12 Відповісти
Дякуємо Франції. 2к снарядів - майже ніщо, але впевнений, що це значно більше, ніж наша влада знаходить/виробляє.
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28.03.2023 20:04 Відповісти
 
 