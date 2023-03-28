Франція подвоїть постачання 155-мм снарядів Україні, - Лекорню
Франція подвоїть постачання 155-мм артилерійських боєприпасів Україні. Очікується, що постачання будуть збільшені з кінця березня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю Le Figaro.
"Ми також надаватимемо наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоїмо постачання 155-мм снарядів, з кінця березня їх буде надаватися 2000 на місяць", - заявив глава Міноборони.
Лекорню також прокоментував терміни постачання зенітно-ракетного комплексу SAMP-T для України. За його словами, система ППО надійде "найближчим часом".
Міністр додав, що уряд Франції розглядає можливість збільшення фінансування фонду ЄС для допомоги України. За його словами, виділені Парижем 200 млн євро вже повністю використані.
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Мабудь саме тому Франція зараз намагається викупити свої "Міражі" задля постачання їх Україні.