Португалія передала Україні три танки Leopard 2A6

Україна отримала від Португалії три танки Leopard 2A6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони країни.

"3 танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії", - йдеться в повідомленні.

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