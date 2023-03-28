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Португалія передала Україні три танки Leopard 2A6
Україна отримала від Португалії три танки Leopard 2A6.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони країни.
"3 танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Petrov Viktor
показати весь коментар28.03.2023 13:51
+8 Іван Динисюк
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+8 Николай #549736
показати весь коментар28.03.2023 13:49
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Це Україні, якої на московії і за країну не вважають, все лепечуть щось про "Зовнішне управління"...