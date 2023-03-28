УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10284 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
3 433 11

Португалія передала Україні три танки Leopard 2A6

leopard

Україна отримала від Португалії три танки Leopard 2A6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони країни.

"3 танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Шольц підтвердив передачу Україні танків Leopard 2

Автор: 

Португалія (206) танк (2062) Leopard (138)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Доброго вечора, ми з України...
показати весь коментар
28.03.2023 13:51
+8
О. Це чудово. Я вчора питав за них.
показати весь коментар
28.03.2023 13:30
+8
Маленька країна з великим серцем. Не дивно, що португальці колись були морською метрополією, яка принесла цивілізацію і розвиток заморським народам, а згодом відмовилася від колоніального мислення на користь демократії. Дякуємо.
показати весь коментар
28.03.2023 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О. Це чудово. Я вчора питав за них.
показати весь коментар
28.03.2023 13:30 Відповісти
Ото розрив мізків (чи що там у них замість нього?) у кацапів, коли Українці вимагають "Чому так довго? Де обіцяні 300 танків? Де ракети на 300 км? Де літаки?", а Європа виправдовується, що вони не готувались до війни...

Це Україні, якої на московії і за країну не вважають, все лепечуть щось про "Зовнішне управління"...
показати весь коментар
28.03.2023 13:47 Відповісти
Готувались і серйозно, наскільки було можливо. А "шашлики" свою справу зробили. Хтось розраховував на парад у Києві, а отримав по писку.
показати весь коментар
28.03.2023 14:03 Відповісти
Це скорше на "Завдяки", а "Не дивлячись на..."!
показати весь коментар
28.03.2023 14:12 Відповісти
Бо тоді на асфальт би грошей не вистачило!
показати весь коментар
28.03.2023 14:13 Відповісти
Маленька країна з великим серцем. Не дивно, що португальці колись були морською метрополією, яка принесла цивілізацію і розвиток заморським народам, а згодом відмовилася від колоніального мислення на користь демократії. Дякуємо.
показати весь коментар
28.03.2023 13:49 Відповісти
Доброго вечора, ми з України...
показати весь коментар
28.03.2023 13:51 Відповісти
Потроху з'їжджається вся анонсована техніка та закінчується навчання. Тиждень-два і все буде в Україні. Так як більше нічого серйозного до передачі не анонсовано, то максимум протягом двох місяців очікуємо наступ.
показати весь коментар
28.03.2023 13:58 Відповісти
Якщо правда Британія передасть не 14, а 28 танків, то Україні ще не вистачає 6 танків Леопард 2 і 12 радянських Т-72. Тобто Україні все ще потрібно 18 танків.
показати весь коментар
28.03.2023 14:12 Відповісти
Привіт московітам від Васко да Гами.
показати весь коментар
28.03.2023 14:13 Відповісти
 
 