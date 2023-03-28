Ексглава СБУ Баканов перебуває в Україні, - Веніславський

Колишній голова Служби безпеки Іван Баканов перебуває на території України.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки України вже проведена. Веніславський підкреслив, що її результати містять державну таємницю, тому жодних деталей не розповів.

Водночас політик повідомив, що колишній керівник СБУ перебуває в Україні.

"Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави", - уточнив член оборонного парламентського комітету.

Юрист Іван Баканов - друг дитинства Володимира Зеленського, який працював з ним ще в "Студії "Квартал 95", - став головою СБУ в серпні 2019 року. Через три роки, 17 липня 2022 року, президент усунув його з посади за статтею дисциплінарного статуту про неналежне виконання службових обов'язків.

ЗМІ припускали, що Баканова звільнили через швидку окупацію півдня України та велику кількість зрадників в лавах спецслужби.

Була навіть інформація, що Баканова не було в країні на момент вторгнення, але джерела в його оточенні запевняють, що він жодного разу не залишав Україну з 24 лютого 2022 року. "Він постійно перебуває в Києві, з самого початку вторгнення, не втік, не ховається, ніяких викликів на допити немає", - розповідає джерело, наближене до ексголови спецслужби.

Одразу після усунення Баканова в СБУ призначили службове розслідування. Відомо, що воно завершилося, але про результати досі ніхто офіційно не повідомляв. Згодом його остаточно звільнили, а головою СБУ призначили Василя Малюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР немає справ проти ексголови СБУ Баканова