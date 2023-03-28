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Ексглава СБУ Баканов перебуває в Україні, - Веніславський

баканов

Колишній голова Служби безпеки Іван Баканов перебуває на території України.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки України вже проведена. Веніславський підкреслив, що її результати містять державну таємницю, тому жодних деталей не розповів.

Водночас політик повідомив, що колишній керівник СБУ перебуває в Україні.

"Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави", - уточнив член оборонного парламентського комітету.

Юрист Іван Баканов - друг дитинства Володимира Зеленського, який працював з ним ще в "Студії "Квартал 95", - став головою СБУ в серпні 2019 року. Через три роки, 17 липня 2022 року, президент усунув його з посади за статтею дисциплінарного статуту про неналежне виконання службових обов'язків.

ЗМІ припускали, що Баканова звільнили через швидку окупацію півдня України та велику кількість зрадників в лавах спецслужби.

Була навіть інформація, що Баканова не було в країні на момент вторгнення, але джерела в його оточенні запевняють, що він жодного разу не залишав Україну з 24 лютого 2022 року. "Він постійно перебуває в Києві, з самого початку вторгнення, не втік, не ховається, ніяких викликів на допити немає", - розповідає джерело, наближене до ексголови спецслужби.

Одразу після усунення Баканова в СБУ призначили службове розслідування. Відомо, що воно завершилося, але про результати досі ніхто офіційно не повідомляв. Згодом його остаточно звільнили, а головою СБУ призначили Василя Малюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР немає справ проти ексголови СБУ Баканова

Автор: 

СБУ (12793) Баканов Іван (330) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+24
Ще один боневтік. Документи на нагородження вже готуються?
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28.03.2023 14:17
+23
Сидить у Вавочки в бункері?
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28.03.2023 14:16
+22
і хто ж його заарештує за зраду?

Хіба що - д'єрмак але цей також зрадник...
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28.03.2023 14:16
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В якій камері? Одиночній чи разом з такими ж урками?
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28.03.2023 14:16 Відповісти
Хто здав південь і де Баканов - вічні запитання ло Зе Гевари.
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28.03.2023 14:44 Відповісти
Здавав Зеля. А Баканов-свідок!
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28.03.2023 15:35 Відповісти
Не Баканов а якийсь містер Х. На передову його, нехай патрони підносить. Нема чого в тилу сраку гріти.
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28.03.2023 15:57 Відповісти
Нахер він там нада, а от посушити зі всею зеленою шоблою на Хрещатику і на Банковій, то можна, каштанів на всіх вистачить
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28.03.2023 17:11 Відповісти
Сидить у Вавочки в бункері?
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28.03.2023 14:16 Відповісти
а чего ты так защищаешь клоуна. который предал страну во время войны? татаровско-кремлевский предатель -гебчонок?
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28.03.2023 14:34 Відповісти
не крути грязной жопой, уклониска. тема о предателе Баканове. ты вроде в Польше был, лысый квартальный пдр, уже дальше перебрался?
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28.03.2023 14:43 Відповісти
саме так: заварює мівіну і прикурює найвеличнішому айкоси
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28.03.2023 14:34 Відповісти
і хто ж його заарештує за зраду?

Хіба що - д'єрмак але цей також зрадник...
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28.03.2023 14:16 Відповісти
А ты бы посадил друга детсвтва, лучшего друга??
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28.03.2023 14:20 Відповісти
Ну тоді себе розстріляй за те що призначив профана і зрадника.
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28.03.2023 14:24 Відповісти
типа он не знал кого садит? И почему виноват именно Баканов в сдаче юга, если Чонгар разминировали лично Елдак и Верещук?
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28.03.2023 14:27 Відповісти
ни почему. вина одного не исключает преступлений других
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28.03.2023 14:35 Відповісти
Діло не в Баканові,а великому боневтіку,який повинен був здати Україну.Той же Баканов багато може наговорити на боневтіка,тому його ніхто чіпати не буде
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28.03.2023 16:40 Відповісти
Ніхто? Можливо за зєгенерата дійсно "ніхто". А після? Сподіваюсь хтось таки його випатрає...
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28.03.2023 16:48 Відповісти
Всіх зрадників назначив боневтік і Єрмак
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28.03.2023 16:41 Відповісти
Чому такий "фахівець" ще не посол?
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28.03.2023 14:16 Відповісти
Ще один боневтік. Документи на нагородження вже готуються?
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28.03.2023 14:17 Відповісти
95 квартал это и есть главная государственная таемница
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28.03.2023 14:18 Відповісти
Видосик, где Зеля говорит, - Он мне больше не друг! уже есть или ещё в процессе производства?
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28.03.2023 14:19 Відповісти
не виходить зняти, бо треноване хрипливе пердіння зривається на вроджений фальцет
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28.03.2023 15:34 Відповісти
а перевірили, чи він не коригує для расіян?
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28.03.2023 14:20 Відповісти
В Україні, і досі не сидить?
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28.03.2023 14:24 Відповісти
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28.03.2023 14:27 Відповісти
Ура Баканову! Ура Боневтіку Другому!

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28.03.2023 14:27 Відповісти
Ванятка щось самостійно вирішував ? Да ніколи. Па де де для Х.... виконували всі разом.
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28.03.2023 14:28 Відповісти
Так бичок же призовного віку!
Чому це він за місцем проживання досі?
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28.03.2023 14:29 Відповісти
А найден ли горшок, на котором в детском саду вместе сидели баканов и величайший полководец всех времен и народов?
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28.03.2023 14:29 Відповісти
Ще живий? А як скоро можна очикувати цього Баканова на "стежині Монастирського"? Поп-корн вже куплять чи ще почекати?
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28.03.2023 14:29 Відповісти
Чому не під арештом?
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28.03.2023 14:30 Відповісти
Бо ще не втік. Як тільки виїде з України... так зразу повідомлять про підозру. Класика жанру.
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28.03.2023 14:49 Відповісти
ну про шо розмова!: Як садити Боканова,то ланцюжком тягнеться Єрмак,Татаров,Шуфрич,Патрушев!...
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28.03.2023 14:36 Відповісти
- Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор...Инкогнито...
- Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали - и пошли прочь.
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28.03.2023 14:40 Відповісти
Охраняет маетки своего кореша цуркиса,непыльная и денежная работа.
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28.03.2023 14:43 Відповісти
Ексглава СБУ баканафф перебуває в Україні...і ще, напевно, отримує зарплатню з бюджету як і мураєв, рабіновичі, ставінські, бужанські, навінські, ківи....

правда, Стефанчук??!
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28.03.2023 14:51 Відповісти
почему не сидит?????????
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28.03.2023 14:58 Відповісти
Ага. Отже, все парєшалі, і тепер другу дєццтва нашого Боневтіка Відважного ніц не загрожує.
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28.03.2023 14:59 Відповісти
а чому друг девства Найвеличнівшивого, пан Бакланов, не на попередній роботі, не у СІЗО СБУ?
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28.03.2023 15:12 Відповісти
А от куда он знает,может он у тещи
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28.03.2023 15:28 Відповісти
Ще один Боневтік ! А міг би до Московії втекти.
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28.03.2023 15:34 Відповісти
Самое время призвать его по мобилизации !!!
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28.03.2023 15:39 Відповісти
А, "цензор"... Як завжди - купи лайна. Від якихось "лівих" коментаторів... Смердить.
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28.03.2023 15:52 Відповісти
Влада всіляко намагається прикрити діяльність відвертого зрадника. Не надає правдивої інформації про справжнє місцезнаходження кремлівського агента Баканова (своих не сдаем).Брешуть, як завжди!
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28.03.2023 16:54 Відповісти
Отмазка для ЗЕБилов и что дальше???
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28.03.2023 17:26 Відповісти
Из-за таких тварей из квартального кодла все беды нашего государства!!! Ставленник своего дружка, без нужного образования и знаний продолжал плодить и размножать в верхушке этой структуры жадных и продажных тварей,грабителей бизнеса!!!!
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28.03.2023 20:32 Відповісти
На новий рік Баканов був в Італії ,
Не віримо Венеславському ні зе
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28.03.2023 20:51 Відповісти
 
 