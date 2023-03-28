Верховний суд залишив без змін виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну

Верховний Суд залишив без змін виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну у справі про недоотримання коштів держбюджетом.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом. Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники прес-служби очорнювали моє ім’я. Вірю, що результати таких перевірок теж будуть публічними. Реакція на "помилку" - це теж тест на справжність нової структури", - зазначив колишній міністр інфраструктури.

18 жовтня 2021 ВАКС виправдав Омеляна у справі про недоотримання коштів держбюджетом.

Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016-го по серпень 2019 року. Ексміністра підозрювали у причетності до ненадходження до держбюджету України у 2018 році 30,4 млн грн. Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів - адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада.

Рішення Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30 мільйонів 400 тисяч гривень: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердили Держаудитслужба і судова експертиза.

Міністерство інфраструктури згодом визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

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