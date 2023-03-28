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Верховний суд залишив без змін виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну

омелян

Верховний Суд залишив без змін виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну у справі про недоотримання коштів держбюджетом.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом. Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники прес-служби очорнювали моє ім’я. Вірю, що результати таких перевірок теж будуть публічними. Реакція на "помилку" - це теж тест на справжність нової структури", - зазначив колишній міністр інфраструктури.

18 жовтня 2021 ВАКС виправдав Омеляна у справі про недоотримання коштів держбюджетом.

Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016-го по серпень 2019 року. Ексміністра підозрювали  у причетності до ненадходження до держбюджету України у 2018 році 30,4 млн грн. Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів - адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада.

Рішення Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30 мільйонів 400 тисяч гривень: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердили Держаудитслужба і судова експертиза.

Міністерство інфраструктури згодом визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

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Автор: 

Верховний Суд (1188) Омелян Володимир (1351)


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Топ коментарі
+22
Зебільйо вазмущєно!
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28.03.2023 14:49
+22
Змінюється. На гірше.
Верховний Суд чи не єдинє, що не підім'яли під себе Зермаки.
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28.03.2023 14:51
+21
Оцим непотребом, що грабує українців під час війни, чомусь не цікавляться ні ГПУ, ні НАБУ.

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28.03.2023 14:56
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В країні нічого не змінюється, мені здається, навіть стають ще нахабнішими
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28.03.2023 14:42 Відповісти
Змінюється. На гірше.
Верховний Суд чи не єдинє, що не підім'яли під себе Зермаки.
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28.03.2023 14:51 Відповісти
Не переживайте, скоро підімнуть.
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28.03.2023 15:49 Відповісти
портновско-смирновские обосратушки
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28.03.2023 14:42 Відповісти
Омелян - з виправдовувальним вироком, детектив НАБУ - з грошима, а всі решта - на позитиві. Хороша новина!
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28.03.2023 14:43 Відповісти
І хто ж детективу набу заплатив? Омелян?
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28.03.2023 15:28 Відповісти
хочете сказати, що наступним в черзі на переслідування цією владою - ?
Та я не здивуюсь.
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28.03.2023 15:34 Відповісти
Чому ні? Кривоноса ж звинуватили в захисті Києва.
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28.03.2023 15:39 Відповісти
Хлопці в першому ряду на фтографіі і не знали, що той поц за ними примостився.
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28.03.2023 15:50 Відповісти
Хлопці на фото знають, що їх спина надійно прикрита.
А поца можете побачити поряд з собою.
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28.03.2023 15:52 Відповісти
поца - вона може побачти лише в дзеркалі ....
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28.03.2023 18:58 Відповісти
Котра вже весна прийшла, а ваш"город" так і залишається незасадженим. Пи@діти, не мішки з мукою таскати!
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28.03.2023 14:44 Відповісти
и милярд деревьев не посадили
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28.03.2023 14:49 Відповісти
гарну торбу заніс.....
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28.03.2023 14:45 Відповісти
хєрмаку?
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28.03.2023 14:47 Відповісти
Кристальной чистоты человек!
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28.03.2023 14:47 Відповісти
Хорошо шо он гиперлуп не успел построить, щас бы кацлы его б расхерачили
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28.03.2023 14:48 Відповісти
Зебільйо вазмущєно!
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28.03.2023 14:49 Відповісти
У зебіля траур!
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28.03.2023 14:54 Відповісти
Оцим непотребом, що грабує українців під час війни, чомусь не цікавляться ні ГПУ, ні НАБУ.

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28.03.2023 14:56 Відповісти
ЦеКацапськийНаратив. НаНаЧасі.
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28.03.2023 15:29 Відповісти
Арахамія та Єфімов щільно присіли на державне вугілля.

https://bastion.tv/arahamiya-ta-yefimov-shilno-prisili-na-derzhavne-vugillya_n53226

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28.03.2023 16:02 Відповісти
Спитай у свого Подоляка, чому ти сюди пишеш?
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28.03.2023 15:06 Відповісти
На черзі аналогічний висновок по Пивоварському.

От шукає, шукає зедебільна влада комромат на попередню коаліцію - і фіг знаходить. Брехали.... про піввареника... але брехня зайшла лохторату...
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28.03.2023 15:27 Відповісти
Півоварський взагалі притомний чувак у всіх сенсах.
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28.03.2023 16:04 Відповісти
Шо там по асфальту? Дела есть ?
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28.03.2023 15:44 Відповісти
ця зелена влада хоче пересаджати всіх патріотів України: генерала Марченко, який спасав Миколаїв, генерала Кривоноса, який практично спас Київ, Порошенко, який зараз забезпечує ЗСУ необхідними речами, зате де наумов, баканов і чому на свободі дєрьмак, татаров, ара хамія, безугла, бойко, шуфрич. де коломийськи, ахметки з грошами накрадені у держави й ще багато зрадників серед зеленої шобли та зажопінців.
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28.03.2023 15:56 Відповісти
Так захоплено волають про Омеляна, невже забули його проЖекти з гіперлупом?!
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28.03.2023 16:02 Відповісти
і чим вони тобі заважали?
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28.03.2023 16:17 Відповісти
Омелян ще той раціоналізатор. При встановленні газоапаратури на автомобілі він вимагав запровадити вимогу про дачу згоди виробником автомобіля на таку установку для конкретного автомобіля. Він знав 400 способів заробляння грошей.А його митарства, це скоріш за все, організували брати-колійники - дуже ласі держзамовлення були.
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28.03.2023 16:20 Відповісти
Цим випроком "зеленим слугам Бені і кацапам" по наглій морді. Все, що вони тут намутили повернеться до них бумерангом, бо 90% справ, порушених ними, не мають перепектииви в судах, все робилося для лохів і піарщини по марафону. А царювати залишилося рік, а він так бистро пролетить. Не хочеться покидати посади, тут у вас все якось по домашньому? Нічого, звикните і до кічі.
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28.03.2023 16:40 Відповісти
 
 