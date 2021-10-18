УКР
ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна у справі про недоотримання коштів держбюджетом. САП оскаржить це рішення

ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна у справі про недоотримання коштів держбюджетом. САП оскаржить це рішення

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує у вчиненні незаконних дій, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.

Таке рішення 18 жовтня ухвалила колегія суддів ВАКС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Слово і діло".

"Володимира Омеляна визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 211 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – заявив суддя.

Своєю чергою Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомила, що оскаржить виправдувальний вирок колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Прокурор САП не згоден з виправдувальним вироком і оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Також читайте: Омеляну оголосили обвинувальний акт у справі про недоотримання коштів держбюджетом через скорочення портових зборів, - САП

Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016-го по серпень 2019 року. Ексміністра підозрюють у причетності до ненадходження до держбюджету України у 2018 році 30,4 млн грн. Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів - адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада.

Рішення Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30 мільйонів 400 тисяч гривень: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердили Держаудитслужба і судова експертиза.

Міністерство інфраструктури згодом визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

+8
Черговий обсирон ЗЕбільної влади. Як не перднуть то всеруться, а на більше та мерзота нездатна, тільки сморід один від них...
показати весь коментар
18.10.2021 12:09 Відповісти
+7
Вітання , пану Омеляну , з перемогою 👍🏼👍🏼👍🏼✊
показати весь коментар
18.10.2021 12:13 Відповісти
+5
https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__[0]=AZUu8tmo8cRFBmKKO4uXQdIwVokNKffDXeMt6WWm2SZjwxDit9KktJnEYs3KsDmW6HOVBT6olgz_UJ7MBnf1FVXm5owatp2kEcyuvGFryggtVHOy3qn1TnDDbjDocGhml1k&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Уколов https://www.facebook.com/VikUkolov год ·

Вищий антикорупційний суд ПОВНІСТЮ ВИПРАВДАВ Володимира Омеляна! Я думаю, що це особистий програш Зеленського і спроб зупинити критику влади вигаданими звинуваченнями. Створення ВАСУ за Порошенка повністю виправдало себе і він залишається незалежним від влади.
Я вітаю Володимира і торжество справедливості.
_______________________________________________________
Нагадаю фабулу справи:

Те, що звинувачення було штучним - підтверджує невдала спроба підкупу Омеляна, якому запропонували відмовитись від критики Зеленського в обмін на відмову прокуратури від звинувачення. Згідно його заяви йому запропонували перспективну посаду з високою винагородою, якщо він стане лояльним до влади.

Екс-міністра інфраструктури звинувачували не у корупції, а через його рішення, (що було підтримано Кабінетом міністрів), яке зменшило податковий тиск на бізнес і, нібито, завдало шкоди доходам бюджету.
показати весь коментар
18.10.2021 12:16 Відповісти
Суды без доверия. Решения такие же.
показати весь коментар
18.10.2021 12:09 Відповісти
У вас недоверие ко всем решениям судов или только к тем, которые вам не нравятся?
Так это всегда так бывает - одна сторона довольна, другая нет.
Кроме судов, других цивилизованных способов решения конфликтов - нет.
И всегда будут недовольные заявлять об отсутствии доверия.
показати весь коментар
18.10.2021 12:14 Відповісти
и тут оказывается зеленые врали.
как неожиданно
показати весь коментар
18.10.2021 12:13 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 12:14 Відповісти
нехай апелюють. На замовлення чинної влади, під керівництвом "ока государєва". Все-одно нічого в них не вийде. Але лишнім сракач бенедіктовій не буде.
показати весь коментар
18.10.2021 12:16 Відповісти
ну вот, сдулся еще один мыльный пузырь ЗЕмародера ...
показати весь коментар
18.10.2021 12:21 Відповісти
омелян! как там гиперлупы в Днепре? уже бороздят просторы океанов??)))))))))))))))))))
показати весь коментар
18.10.2021 12:27 Відповісти
Ілон Маск експедицію землян на Марс анонсував куди раніше. Тобто: гіперлуп - тільки після Марсу. А готуватися до експедиції вже почали. Втім, і до гіперлупу - також, але лише в Америці. Може, якби був Омелян на посаді - і в Україні почалися би підготовчі заходи... А так - знову буде зафіксоване наше технологічне відставання від буржуїв...
показати весь коментар
18.10.2021 12:47 Відповісти
юрист ПТУ Крнивого Рогу Косоворотка разом із прокурорами Макєєвки і Донецька показали свій рівень професійності. Виходить, що брудним ротом і язиком бруд можна лити на людину тонами, а в суді воно лопається, бо все надумано після викуреної порції добрячої коноплі і жажди помсти.
показати весь коментар
18.10.2021 12:55 Відповісти
А может САП прекратит тратить деньги налогоплательщиков на куйню и займется офшорами 95... .???
показати весь коментар
18.10.2021 14:37 Відповісти
 
 