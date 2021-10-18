ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна у справі про недоотримання коштів держбюджетом. САП оскаржить це рішення
Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує у вчиненні незаконних дій, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.
Таке рішення 18 жовтня ухвалила колегія суддів ВАКС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Слово і діло".
"Володимира Омеляна визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 211 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – заявив суддя.
Своєю чергою Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомила, що оскаржить виправдувальний вирок колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.
Прокурор САП не згоден з виправдувальним вироком і оскаржить його в суді апеляційної інстанції.
Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016-го по серпень 2019 року. Ексміністра підозрюють у причетності до ненадходження до держбюджету України у 2018 році 30,4 млн грн. Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів - адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада.
Рішення Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30 мільйонів 400 тисяч гривень: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердили Держаудитслужба і судова експертиза.
Міністерство інфраструктури згодом визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.
Так это всегда так бывает - одна сторона довольна, другая нет.
Кроме судов, других цивилизованных способов решения конфликтов - нет.
И всегда будут недовольные заявлять об отсутствии доверия.
как неожиданно
Вищий антикорупційний суд ПОВНІСТЮ ВИПРАВДАВ Володимира Омеляна! Я думаю, що це особистий програш Зеленського і спроб зупинити критику влади вигаданими звинуваченнями. Створення ВАСУ за Порошенка повністю виправдало себе і він залишається незалежним від влади.
Я вітаю Володимира і торжество справедливості.
_______________________________________________________
Нагадаю фабулу справи:
Те, що звинувачення було штучним - підтверджує невдала спроба підкупу Омеляна, якому запропонували відмовитись від критики Зеленського в обмін на відмову прокуратури від звинувачення. Згідно його заяви йому запропонували перспективну посаду з високою винагородою, якщо він стане лояльним до влади.
Екс-міністра інфраструктури звинувачували не у корупції, а через його рішення, (що було підтримано Кабінетом міністрів), яке зменшило податковий тиск на бізнес і, нібито, завдало шкоди доходам бюджету.
Спочатку зменшення тарифів призвело до зростання перевалки вантажів через українські порти у 2018 році лише на декілька відсотків, але в 2019 році - вже майже на 20%. І морська галузь була єдина, що продовжувала ріст у кризовому ковідному 2020 році. Себто, рішення Омеляна було правильним, економічно і політично обґрунтованим.
Після зміни влади в 2010 році В.Омеляну раптово пригадали його рішення, що завдало економічних збитків Росії. Але особливо цікаво, що справу примусили порушити НАБУ і САП, що, формально, є незалежними від Банкової і тим більше від Росії.