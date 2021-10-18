ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна у справі про недоотримання коштів держбюджетом. САП оскаржить це рішення

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує у вчиненні незаконних дій, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.

Таке рішення 18 жовтня ухвалила колегія суддів ВАКС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Слово і діло".

"Володимира Омеляна визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 211 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – заявив суддя.

Своєю чергою Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомила, що оскаржить виправдувальний вирок колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Прокурор САП не згоден з виправдувальним вироком і оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016-го по серпень 2019 року. Ексміністра підозрюють у причетності до ненадходження до держбюджету України у 2018 році 30,4 млн грн. Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів - адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада.

Рішення Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30 мільйонів 400 тисяч гривень: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердили Держаудитслужба і судова експертиза.

Міністерство інфраструктури згодом визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.