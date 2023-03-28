ЦВК визнала Никорак народною депутаткою, обраною за списком "Європейської солідарності"

Центральна виборча комісія визнала Ірину Никорак народною депутаткою, обраною за списком політичної партії "Європейська солідарність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба секретаріату ЦВК.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Ірину Никорак у виборчому списку "Європейської солідарності" було обрано під наступним, 26-м номером, після Михайла Забродського, який достроково припинив повноваження нардепа.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 березня достроково припинила повноваження знародного депутата Михайла Забродського (фракція "Європейська солідарність") згідно з його заявою. Забродський вирішив скласти мандат народного депутата, щоб сконцентрувати на допомозі Генштабу ЗСУ.

Никорак є депутаткою Київради, входить до фракції "Європейська солідарність".

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Ірина Никорак є засновницею волонтерської організації "Arm Women Now". Проєкт розробляє та виготовляє жіночу військову форму для польових та воєнних умов. 21 грудня 2022 року в Україні вперше представили експозицію жіночої військової форми, які була розроблена проєктом "Arm women now" за міжнародними стандартами.