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ЦВК визнала Никорак народною депутаткою, обраною за списком "Європейської солідарності"

никорак

Центральна виборча комісія визнала Ірину Никорак народною депутаткою, обраною за списком політичної партії "Європейська солідарність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба секретаріату ЦВК.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Ірину Никорак у виборчому списку "Європейської солідарності" було обрано під наступним, 26-м номером, після Михайла Забродського, який достроково припинив повноваження нардепа.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 березня достроково припинила повноваження знародного депутата Михайла Забродського (фракція "Європейська солідарність") згідно з його заявою. Забродський вирішив скласти мандат народного депутата, щоб сконцентрувати на допомозі Генштабу ЗСУ. 

Никорак є депутаткою Київради, входить до фракції "Європейська солідарність".

Також читайте: Місце Забродського у Раді займе депутатка Київради Никорак, - ЧЕСНО

Ірина Никорак є засновницею волонтерської організації "Arm Women Now". Проєкт розробляє та виготовляє жіночу військову форму для польових та воєнних умов. 21 грудня 2022 року в Україні вперше представили експозицію жіночої військової форми, які була розроблена проєктом "Arm women now" за міжнародними стандартами.

Автор: 

депутат (1773) ЦВК (1177) Забродський Михайло (65) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+15
Пані Марино, ви, після того що написали, більше схожі на психічно хвору людину.
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28.03.2023 15:47
+10
Може Таня і справді психічно хвора. Але психічне здоров'я важко втримати, коли навколо тисячі таких недоумків, як маріна_нєчяєва.
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28.03.2023 15:55
+7
Тільки такі" хворі" з першого дня захищають країну. А такі як хворі маринки тільки пиз...ть.
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28.03.2023 17:29
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Шкода, що не Тетяну Чорновол просунули в нардепи. На можливості Ірини - ще подивимось.
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28.03.2023 15:23 Відповісти
Чорновол психічно хвора людина. В раді достатньо вже таких.
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28.03.2023 15:39 Відповісти
Пані Марино, ви, після того що написали, більше схожі на психічно хвору людину.
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28.03.2023 15:47 Відповісти
да, портнов цей фейк вигадав, опешні тп розносять
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28.03.2023 15:49 Відповісти
Може Таня і справді психічно хвора. Але психічне здоров'я важко втримати, коли навколо тисячі таких недоумків, як маріна_нєчяєва.
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28.03.2023 15:55 Відповісти
Ну так, можна сцяти свої справжні данні показувати. Вигадати дебільний нік й дегенеративно відповідати. Потім перефарбуватись, змінити нік на ще більш дебільний й вже за інше бачення ситуації топити.

Ото ті падли, що за Зеопу проголосували тепер хай підняли - а хто це наголосував??

Голосніше за все волає, ображає перше падло на селі.
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28.03.2023 17:06 Відповісти
Тільки такі" хворі" з першого дня захищають країну. А такі як хворі маринки тільки пиз...ть.
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28.03.2023 17:29 Відповісти
Чорновол відмовилась, продовжує керувати "стугністами"
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28.03.2023 15:51 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/7707 Сьогодні (10/04.23р.) до фракції «Європейська Солідарність» доєдналася нова депутатка Ірина Никорак .
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10.04.2023 19:09 Відповісти
 
 