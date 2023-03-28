Понад 4,8 тис. житлових будинків пошкоджено в Бахмуті, - міськрада

Внаслідок російської агресії у Бахмуті пошкоджено понад чотири тисячі будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міськради.

"Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на території Бахмутської міської територіальної громади станом на 28.03.2023 року пошкоджень зазнали 4822 житлових будинків:

497 багатоквартирних (або 73,7%);

4325 приватних (або 27,5%)", - йдеться в повідомленні.

У мерії зазначили, що дані є приблизними, адже встановити точну кількість руйнувань по Бахмутській громаді наразі неможливо.

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