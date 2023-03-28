Ворог не полишає спроб оточити та захопити Бахмут. Ми утримуємо його всупереч різним термінам та прогнозам, - Сирський. ВIДЕО
Росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, запорукою успіху кожного командира є його постійна робота у підпорядкованих підрозділах. Це дає змогу ефективно їх застосовувати на полі бою та своєчасно виконувати поставлені бойові завдання.
"Під час мого перебування у військах, спільно з командирами ми узгоджуємо плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі. Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам", - зазначає він.
Сирський також додає, що знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги.
"Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили. Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію. На сьогодні наше головне завдання - виснажити переважаючі сили противника та завдати йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - резюмує командувач Сухопутних військ ЗСУ.
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Залужного стало менше у медіапросторі, а Сирського більше.
Бо ж в ОПЗЄ рейтинги головне.
Сцються вони того, що Залужний колись може піти в політику. Хоча сам Залужний ніде ні словом не обмовився про таку перспективу.
"наша главная задача - истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери".
ЗЄ відповідає за втрати? За Чонгар, Маріуполь, Гостомель, Бучу, Сіверодонецьк вже відповів?
Існує думка, що за Бахмутом існують укріп райони з яких можна продовжувати "істащать прєвасхадящіє сіли пратівніка", але з меншими втратами для ЗСУ.
Також, з відкритих джерел відомо, що Бахмут забезпечюється завдяки єдиній "грунтовці".
Тому "так" - і вчитувався, і маю причини не довіряти словам Сирського.
По вашему надо было бросать и Северодонецк? А за Бахмутом точно есть неприступные укрепрайоны? А вдруг кацап , после десяти месяцев штурма не успокоится, тогда надо будет и их оставлять? А потом куда, по Днепру или сразу уже по Карпатам стоять? Или может по Сану?
Бо мова йде не про гроші і не про снаряди, а про загиблих українців.
Але ціна війни іншою не буває. Буває великою, чи малою, але не іншою.