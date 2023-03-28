Ворог не полишає спроб оточити та захопити Бахмут. Ми утримуємо його всупереч різним термінам та прогнозам, - Сирський. ВIДЕО

Росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, запорукою успіху кожного командира є його постійна робота у підпорядкованих підрозділах. Це дає змогу ефективно їх застосовувати на полі бою та своєчасно виконувати поставлені бойові завдання.



"Під час мого перебування у військах, спільно з командирами ми узгоджуємо плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі. Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам", - зазначає він.



Сирський також додає, що знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги.

"Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили. Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію. На сьогодні наше головне завдання - виснажити переважаючі сили противника та завдати йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - резюмує командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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