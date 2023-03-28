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Новини Відео Війна
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Ворог не полишає спроб оточити та захопити Бахмут. Ми утримуємо його всупереч різним термінам та прогнозам, - Сирський. ВIДЕО

Росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, запорукою успіху кожного командира є його постійна робота у підпорядкованих підрозділах. Це дає змогу ефективно їх застосовувати на полі бою та своєчасно виконувати поставлені бойові завдання.

"Під час мого перебування у військах, спільно з командирами ми узгоджуємо плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі. Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам", - зазначає він.

Сирський також додає, що знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги.

"Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили. Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію. На сьогодні наше головне завдання - виснажити переважаючі сили противника та завдати йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - резюмує командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна, - Сирський

Автор: 

Бахмут (1560) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+12
Забагато Сирського останнім часом....
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28.03.2023 09:37
+8
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28.03.2023 09:36
+6
Ну так його ж просуває ОПЗЄ, у противагу Залужному.

Залужного стало менше у медіапросторі, а Сирського більше.
Бо ж в ОПЗЄ рейтинги головне.
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28.03.2023 09:49
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28.03.2023 09:36 Відповісти
Забагато Сирського останнім часом....
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28.03.2023 09:37 Відповісти
Ну так його ж просуває ОПЗЄ, у противагу Залужному.

Залужного стало менше у медіапросторі, а Сирського більше.
Бо ж в ОПЗЄ рейтинги головне.
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28.03.2023 09:49 Відповісти
сумнівний піар Сирського...По перше йому треба більше працювати над опануванням української мови, бо дуже кидається в очі , що він продовжує десь (з близкими чи ще десь) розмовляти російською ...також не зрозуміло для чого збирати всіх командирів (якщо це справжні командири а не іпсо) та викладати відео з ними в ютуб..щоб ворог точно знав та порахував підрозділи??
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28.03.2023 11:39 Відповісти
ОПЗЄ насрати на Сирського. Головне розмити популярність Залужного, щоб великого ЗЄ не затіняв.

Сцються вони того, що Залужний колись може піти в політику. Хоча сам Залужний ніде ні словом не обмовився про таку перспективу.
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28.03.2023 16:48 Відповісти
Питання тільки в тому, якою ціною.
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28.03.2023 09:46 Відповісти
.... і заради чого. Сподіваюсь, не задля піару
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28.03.2023 09:50 Відповісти
Вы пробовали когда нибудь вдумываться в прочитанный текст? Если нет, то попробуйте вот этот маленький кусочек:
"наша главная задача - истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери".
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28.03.2023 16:52 Відповісти
Питання не в тому, що на форумі повинні прийняти рішення, а в тому, хто відповідає за наслідки рішень, прийнятих в ОПЗЄ (псевдоставки верхового говнокомандувача).

ЗЄ відповідає за втрати? За Чонгар, Маріуполь, Гостомель, Бучу, Сіверодонецьк вже відповів?
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28.03.2023 17:12 Відповісти
К кому и к чему этот вопрос, под обсуждением статьи о положении в Бахмуте?
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28.03.2023 22:26 Відповісти
Схожі тексти були про Сіверодонецьк, майже рік тому.
Існує думка, що за Бахмутом існують укріп райони з яких можна продовжувати "істащать прєвасхадящіє сіли пратівніка", але з меншими втратами для ЗСУ.
Також, з відкритих джерел відомо, що Бахмут забезпечюється завдяки єдиній "грунтовці".

Тому "так" - і вчитувався, і маю причини не довіряти словам Сирського.
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28.03.2023 18:25 Відповісти
Залужный Сырскому доверяет, а вы нет. Ну то таке.
По вашему надо было бросать и Северодонецк? А за Бахмутом точно есть неприступные укрепрайоны? А вдруг кацап , после десяти месяцев штурма не успокоится, тогда надо будет и их оставлять? А потом куда, по Днепру или сразу уже по Карпатам стоять? Или может по Сану?
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28.03.2023 22:30 Відповісти
Є залізна відповідь від західної розвідки - в 5 разів меншою на ту ціну, яку платить ворог
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28.03.2023 09:56 Відповісти
Ти б хотів бути одним з тих "разів"?

Бо мова йде не про гроші і не про снаряди, а про загиблих українців.
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28.03.2023 10:27 Відповісти
ніхто не хоче.
Але ціна війни іншою не буває. Буває великою, чи малою, але не іншою.
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28.03.2023 10:37 Відповісти
Вы договаривайте, пожалуйста. А то непонятно, что нужно делать. Выйти из Бахмута, а потом куда, до Днепра или сразу в Карпатах окапываться?
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28.03.2023 16:53 Відповісти
В останньому відеозверненні Зеленський говорить: "Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію - генерал Сирський, генерал Тарнавський - вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО." Джерело:
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28.03.2023 10:05 Відповісти
 
 