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Укрзалізниця запускає до Великодня й травневих свят нові рейси. ПЕРЕЛІК

укрзалізниця

До Великодня й травневих свят Укрзалізниця запроваджує курсування низки потягів з Києва.

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

На свята потяги курсуватиму з Києва до:

  • Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23;

  • Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40;

  • Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57;

  • Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00;

  • Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45;

  • Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

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"Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14", - йдеться у повідомленні.

Квитки, як зазначає УЗ, вже доступні онлайн та у касах вокзалів.

Автор: 

Великдень (338) потяг (1966) Укрзалізниця (6836)


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Топ коментарі
+12
які в дyпy "травневі свята" можуть бути зараз в Україні ???!!! так зване "1-е мая" та "9-е мая" кацапській окупаційний анахроніз і непотріб !!!



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28.03.2023 16:21
+12
" ... й травневих свят нові рейси"
Хтось знає, що то за свята про які з року в рік торочить пліснява?
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28.03.2023 16:28
+11
Дальше отмечаем кацапские и совковые майские,зелупы? Опять шашлыки и асфальт вместо ракет?
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28.03.2023 16:19
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Дальше отмечаем кацапские и совковые майские,зелупы? Опять шашлыки и асфальт вместо ракет?
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28.03.2023 16:19 Відповісти
які в дyпy "травневі свята" можуть бути зараз в Україні ???!!! так зване "1-е мая" та "9-е мая" кацапській окупаційний анахроніз і непотріб !!!



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28.03.2023 16:21 Відповісти
" ... й травневих свят нові рейси"
Хтось знає, що то за свята про які з року в рік торочить пліснява?
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28.03.2023 16:28 Відповісти
Ну як які- шашлики у вовчика
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28.03.2023 16:30 Відповісти
Праздник Шавуот в честь важного для всех евреев события - Синайского откровения. Именно в этот день 2488 (по еврейскому исчислению) народ евреев получил от Бога Десять заповедей и Тору.
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28.03.2023 16:53 Відповісти
А в нас що війна закінчилася що можна отако натовпами їздити святкувати???
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28.03.2023 16:38 Відповісти
Які, в сраці, "травневі свята"? Зеурпатор зібрався запустити потяг Київ-мацква на честь пабєдабєсія?
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28.03.2023 17:18 Відповісти
Отямтесь, які свята під час жорстокої війни, чи одні воюють, а інші святкують.
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28.03.2023 18:07 Відповісти
Красиві листівки й https://moonzori.com/pryvitannya-z-velykodnem/ привітання з Великоднем
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02.04.2023 21:51 Відповісти
https://glueckwuensche.moonzori.com/frohe-ostern-kurze-ostergruesse-und-*******-ostern-bilder-fuer-whatsapp/ Frohe Ostern !
показати весь коментар
02.04.2023 21:53 Відповісти
 
 