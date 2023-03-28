Парк "Муромець" у Києві відкриють для відвідування 1 квітня

Парк "Муромець" на Трухановому острові у Києві відкриють з квітня вперше з початку війни. Про це 28 березня повідомила Київська міська державна адміністрація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише КМДА.

"Парк "Муромець" цього весняно-літнього сезону буде відкритим для відвідувачів. Зокрема, для проведення спортивних тренувань, велопрогулянок, інших активних заходів. Відкритим для відвідування парк буде з квітня", - ідеться у повідомлення.

Водночас КМДА нагадує, що в столиці на період дії воєнного стану суворо заборонено відвідувати ліси, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті, адже частина лісових територій була зоною бойових дій і там досі можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.

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