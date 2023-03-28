Парк "Муромець" у Києві відкриють для відвідування 1 квітня
Парк "Муромець" на Трухановому острові у Києві відкриють з квітня вперше з початку війни. Про це 28 березня повідомила Київська міська державна адміністрація.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише КМДА.
"Парк "Муромець" цього весняно-літнього сезону буде відкритим для відвідувачів. Зокрема, для проведення спортивних тренувань, велопрогулянок, інших активних заходів. Відкритим для відвідування парк буде з квітня", - ідеться у повідомлення.
Водночас КМДА нагадує, що в столиці на період дії воєнного стану суворо заборонено відвідувати ліси, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті, адже частина лісових територій була зоною бойових дій і там досі можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.
Топ коментарі
+6 Maxim Ak-Murza #550960
показати весь коментар28.03.2023 16:51
+5 Олег Каз
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+5 albano miner
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Не хотелось обижать коллегу, такого же любителя истории и её загадок, однако, придётся Уж больно статья «Адрес героя», опубликованная в №6 журнала за 2017 год, напоминает старинную украинскую поговорку - «На городі бузина, а в Києві дядько…».
С позволения читателя, приступим к «рабору полётов». Начнём, как ни странно, со сборника древнерусских былин, составленного на основании устных сказаний, собранных во второй половине ХІХ века, академиком Российской императорской академии наук, Рыбаковым, на Русском Севере, в основном, на Архангелогородчине, в среде поморов. Поморы - потомки беглецов с Новгорода Великого, спасшихся от резни, устроенной Иваном Грозным при разгроме Новгородской республики. Они принесли с собой эти устные предания и сохранили их для потомков.
Так вот, Рыбаков ещё тогда уточнял, что былины - не сказки, не мифы, не литературный вымысел, а «опоэтизированная история народа».
Таковой является и былина «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Начинается она с таких слов: «Из того ли города из Мурома…». А дальше начинается «сказка»… Илья Муромец умудряется за три дня проехать чуть не треть Европы, чтобы достичь «стольного града Киева». Конечно, если принять точку зрения на былину, как на «сказку», то проблем никаких, однако, если смотреть на неё, как на «опоэтизированную историю», то возникает масса вопросов, которые требуют разъяснений.
Автор «Адреса героя» уже сказал «А», указав, как одну из версий, имеющих право на существование, местом рождения Ильи Муромца, Черниговскую область. Теперь поддержим его и скажем «Б»…
Есть на карте Черниговской и Киевской областей две дороги, связывающие Чернигов и Киев. Одна идёт на некотором расстоянии от Десны, вдоль её восточного берега,(на данный момент - главная автотранспортная артерия, соединяющая эти два города). А вторая дорога идёт по междуречью Десны и Днепра. Эта дорога, в некоторых местах, приближается впритык к берегу Десны. Первая дорога приводит к берегу Днепра, напротив Киева, через Бровары - древнее поселение, где ещё во времена Киевской Руси проживали «броварники» - пивовары, поставлявшие этот напиток в Киев, в том числе, и к княжескому двору. Вторая НАПРЯМУЮ выводит путешественника на берег Днепра, на западном берегу которого находится… Вышгород!
Как мы помним по былине, Илья Муромец въехал в Киев со стороны Вышгорода, а не Броваров. Раскрываем карту и смотрим, как на расположение населённых пунктов, так и на расстояния. В былине упоминаются тоже ДВЕ дороги - «окольная», по которой ездят все, и «прямоезжая», которая «заколодела». Лично уже более 20 лет езжу по обеим дорогам. Первая дорога имеет расстояние 145 км, вторая - около 120-ти. Первая идёт по плотно заселённой, практически, безлесной территории, а вторая - по лесной зоне с количеством населения, (даже и сейчас), на порядок ниже.
Дальше интереснее. Коллега упоминал город а «Моровийск» и «Карачев». Спешу уведомить, что при «прохождении» как «окольной», так и «прямоезжей» дорог, пользовался не только собственной памятью, но и картой, а также «Справочником почтовых индексов». Дороги эти проходят по территории двух районов Черниговской области - Черниговского и Козелецкого. Так вот, к сожалению, «городов», и даже населённых пунктов с такими названиями там нет. Однако, где-то посредине дороги, идущей по междуречью Десны и Днепра, имеется старинное село Моровск, через которое эта дорога и проходит. (Следов «Карачева», к сожалению, отыскать не удалось, хотя автор и указывал, что они «лежат на одной линии…» Есть Козероги, Карпиловка, Коропье, а «Карачева» - нет). Учитывая, что со временем языки жителей той или иной местности, под влиянием различных факторов, как внешних, так и внутренних, способны видоизменяться (особенно, если его носители попадают в иные условия проживания - географические (Новгород Великий, Русский Север), этнографические (финно-угорское, балтское и скандинавское окружение), расово-нацональные - смешивание вышеуказанных народов с носителями старославянского языка, пришедших на Север, то можно допустить, что давно забытый, ещё в Новгороде, Моровск, находившийся к тому времени в составе Великого княжества Литовского, превратился в более знакомый Муром. Так что, если придерживаться «черниговской» версии происхождения нашего героя, то правильно «прозвище» Ильи должно звучать, как «Моровец». Параллель имеется в тех же былинах - там «гусли яворчатые», то есть, изготовленные из белого карпатского клёна, или «клёна-явора», превратились в непонятное «яровчатые»…
Теперь вернёмся опять к былине. Судя по сведениям, изложенным в былине, «героические деяния» Ильи Моровца (будем теперь его величать так, возвратив ему его настоящее имя), не выходят за пределы Киевской и Черниговской областей. Это раз. Что нам это даёт? А даёт это то, что за пределами этого географического района Илья не бывал, а если и бывал, то непродолжительное время и в этот период ничего «сверхординарного» не совершал. А вот его героика на территории Черниговщины и Киевщины описана в былинах довольно подробно…
Теперь второе. Разберём подробнее сам маршрут Ильи Моровца. Зная неплохо географию тех мест (охота, рыбалка, сбор грибов - как на транспорте, так и пешком), со всей категоричностью могу утверждать - если допустить, что Илья двинулся на Киев из Моровска, то путь «окольный» для него становится не только длиннее, но и на порядок сложнее. Сначала нужно переправиться через Десну, на восточный берег, что при отсутствии мостов тогда было проблемой. (Даже сейчас в некоторых местах люди пользуются для переправы через Десну паромами. Н.п. Стольное, Сребнянского района, например). Затем, по лесам, нужно добраться до тракта Чернигов-Киев, который в том месте находится на расстоянии около 30 км от берега Десны. Потом по тракту, до Днепра, через Бровары, ещё около 80 км. Однако, скажете вы, в былине Бровары не упоминаются! Упоминается Вышгород! Вот в этом-то и «заковыка»... Для того, чтобы попасть в Вышгород, двигаясь по «окольной» дороге, Илье, где-то в районе Броваров, нужно было свернуть на северо-запад, и, перебравшись опять через Десну, и, где-то выше точки впадения её в Днепр, подъехать к Вышгородской переправе. Затем опять нужно переправляться, уже через Днепр… При этом он должен был увеличить свой путь ещё примерно на 15-20 км. Итого, 130 км, как минимум, с тремя переправами через значительные водные преграды.
Скажите, люди во времена Киевской Руси были идиотами? Они не разбирались, хотя-бы, на эмпирическом уровне, в том знании, которое сейчас «логистикой» называют? «Сомневаюсь я, однако…», как говаривалось в одном из фильмов… Так «петлять» можно только спьяну, и то, непродолжительное время - хмель пройдёт быстрее.
Теперь перейдём к «прямоезжему» маршруту. Выехав по тракту, идущему на юг, через Моровск, наш герой должен будет проехать всего лишь около 50 км, вдоль Десны, до берега Днепра, выше Киева, к тому месту, где сейчас стоит плотина Вышгородской ГЕС. До берега Днепра каких-либо значительных водных потоков нет, только малозначительные ручьи да небольшие болота. А так - лишь сплошной лесной массив, прорезанный «заколоделой» дорогой. Это расстояние, даже по бездорожью, даже пешком, за три дня, одолеть можно…
Теперь сравним оба пути. Где больше разнообразных препятствий? Купеческий обоз, конечно, предпочёл бы «окольный» путь, накатанный, ровный, без завалов упавших деревьев, без угрозы нападения разбойников. Но конному профессиональному воину, не обременённому грузом, хорошо вооружённому и обученному, эти препятствия нипочём. Он привык двигаться налегке, быстро, кратчайшим маршрутом. Именно поэтому Илья избирает «прямоезжий» путь…
А насчёт «Карачарова» и «Мурома», «Девять Дубов», «речку Смородинную», «изменении русла Оки» и других «памятниках» Илье Моровцу, то можно вот что заметить: люди склонны приписывать местностям, где они проживают, какие-либо славные деяния, или связывать их с образами героических личностей. Например, семь городов Греции, в античные времена, спорили о месте рождения поэта Гомера. Ещё более значимой становится знаменитая личность - вождь, полководец, шаман, проповедник. Со временем он, в памяти народа, становится так называемым «культурным» героем, научившим, например, людей, различным ремёслам, земледелию, воинскому искусству. И чем древнее народная память, тем большим количеством сверхъестественных, чудесных атрибутов люди эти личности наделяют. В конце-концов, скрывшись во тьме веков, они могут превратиться в богов. Таким есть Осирис у египтян, Один у скандинавов, и так далее. Наиболее ярко это проявляется, даже сейчас, в монастырской жизни. В каждом монастыре обязательно имеется «священный» источник, колодец, который если не возник от удара посоха «святого старца», основателя монастыря, то собственноручно «ископан» им…
Мне неоднократно показывали по всей Украине деревья (в основном, дубы), &laq
За билинним циклом бачимо, що Ілля Муровлянин є героєм Київщини і Чернігівщини. Ці території для нього рідні. Він добирався до Києва за один день. А одного разу, переплутавши дорогу, виїхав не на Київ, а на Чернігів. Ця географічна близькість міст орієнтує нас на те місце, звідки походить богатир Ілля.
- Очевидно, з Моровійська їхав. Бо з Мурома до Києва близько тисячі кілометрів - на коні за один день не здолаєш.
"етруського Муромця" хохли вкрали ! 😂
Дядя, яким чином "ісконно русский" Гилько Муромець був похований у Печерській Лаврі ще за часів Київської України-Рісі ?