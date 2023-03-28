УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10438 відвідувачів онлайн
Новини
3 228 6

Кабмін призначив нового заступника Лісового та звільнив трьох інших

минобразования,мон

Кабінет Міністрів призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки. Трьох інших заступників звільнили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал уряду. 

До цього призначення Завгородній обіймав посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міносвіти.

Також у повідомленні сказано, що уряд звільнив трьох заступників міністра освіти: Павла Козирєва, Олександра Костюченка та Олексія Шкуратова.

Нагадаємо, 21 березня Кабмін призначив Олександра Лісового новим міністром освіти та науки. На цій посаді він замінив Сергія Шкарлета. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лісовий подав дисертацію на перевірку та може відмовитися від ученого ступеня, якщо знайдуть плагіат

Кабмін (14078) Міносвіти (1411) Лісовий Оксен (84)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гавнюків на засранців
показати весь коментар
28.03.2023 17:03 Відповісти
а може й навпаки
показати весь коментар
28.03.2023 17:13 Відповісти
Заміна цифрових трансформаторів
показати весь коментар
28.03.2023 17:13 Відповісти
Сам не міг?
показати весь коментар
28.03.2023 17:35 Відповісти
Тато у Лісового геройський, але директор будинку піонерів Оксен - міністр (вибачаюсь Малії академії наук України для школярів) - це як прапорщик в Генштабi.
показати весь коментар
28.03.2023 20:05 Відповісти
 
 