Кабмін призначив нового заступника Лісового та звільнив трьох інших
Кабінет Міністрів призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки. Трьох інших заступників звільнили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал уряду.
До цього призначення Завгородній обіймав посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міносвіти.
Також у повідомленні сказано, що уряд звільнив трьох заступників міністра освіти: Павла Козирєва, Олександра Костюченка та Олексія Шкуратова.
Нагадаємо, 21 березня Кабмін призначив Олександра Лісового новим міністром освіти та науки. На цій посаді він замінив Сергія Шкарлета.
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Alex Sav #513490
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Oleksandr Pohribnyi #550970
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Марина Нєчаєва #561577
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Stanisław Lipski #193331
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Victor Litarchuk
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