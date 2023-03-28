Кабмін призначив нового заступника Лісового та звільнив трьох інших

Кабінет Міністрів призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки. Трьох інших заступників звільнили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал уряду.

До цього призначення Завгородній обіймав посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міносвіти.

Також у повідомленні сказано, що уряд звільнив трьох заступників міністра освіти: Павла Козирєва, Олександра Костюченка та Олексія Шкуратова.

Нагадаємо, 21 березня Кабмін призначив Олександра Лісового новим міністром освіти та науки. На цій посаді він замінив Сергія Шкарлета.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лісовий подав дисертацію на перевірку та може відмовитися від ученого ступеня, якщо знайдуть плагіат