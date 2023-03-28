Студентів МФТІ змушують вчити китайську мову, - росЗМІ
Студенти Московського фізико-технічного університету скаржаться, що їх змушують вивчати китайську мову замість мов країн Європи.
Про це повідомляє російський тг-канал "Осторожно, новости", інформує Цензор.НЕТ.
У МФТІ змінили програму навчання щодо іноземних мов. Як розповідають студенти вишу, китайська мова стала обов'язковою і вивчається нарівні з англійською. З навчальної програми зникла іспанська мова, за нею німецька та французька. Записатися на новий курс неможливо, зараз ці мови проходять лише ті, хто їх вивчав до реформи.
Натомість студентам пропонують 2 години англійської та китайської мов. Однак у навчальних групах недобір, керівництво вишу у примусовому порядку вимагає від студентів записувати на навчання.
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Хоча цих істот чомусь навчити неможливо.
Всі боріння з Великим князівством Литовським, Річчю Посполитою, Швецією, Прусією, Францією, Германією... за вплив в Європі вже не інтєресні !
Вован Паслєдній наглухо законопатив хфорточку Петра Пєрвого 😂
Фініш, завіса, далі - урюсь-сибірський округ Піднебесної 👍
Какая разніца!
Буйло хоче повернути величезну державу, історично пов'язану з Європою, а не Азією, на Схід.
Справа дурна і не вдячна
Рашку будуть розривати навпіл геополітичні гіганти - Захід та Чайна.
Найкращий варіант для рашки був залишатись в колі європейської цивілізації.
Утім, хай мучаться!
Та й кого з ким - московських татар з донськими?
Історичне коло замкнулося, нелюди повертаються до своїх болот.
хіба це зась ?
Головне, що не кацапська мова!
Газети читати вже вміють?
Ідіоти !
- Хазяїн, нє бєй мєня, я і так много работал.
- Хазяїн, дай мне горсточку ріса, я нє єл уже трі дня.
Вивчають англійську, китайську, іспанську
<-- ви зараз тут
Вивчають китайську, англійську
Вивчають китайську
а це хоче китайську,
те саме що кацапи полетять на марс - нереально