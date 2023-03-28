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Студентів МФТІ змушують вчити китайську мову, - росЗМІ

китай,рф

Студенти Московського фізико-технічного університету скаржаться, що їх змушують вивчати китайську мову замість мов країн Європи.

Про це повідомляє російський тг-канал "Осторожно, новости", інформує Цензор.НЕТ.

У МФТІ змінили програму навчання щодо іноземних мов. Як розповідають студенти вишу, китайська мова стала обов'язковою і вивчається нарівні з англійською. З навчальної програми зникла іспанська мова, за нею німецька та французька. Записатися на новий курс неможливо, зараз ці мови проходять лише ті, хто їх вивчав до реформи.

Натомість студентам пропонують 2 години англійської та китайської мов. Однак у навчальних групах недобір, керівництво вишу у примусовому порядку вимагає від студентів записувати на навчання.

Студентів МФТІ змушують вчити китайську мову, - росЗМІ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський Центробанк навчатиме співробітників китайської мови, - росЗМІ

Автор: 

Китай (4560) росія (65035)


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Топ коментарі
+45
Раби повинні знати мову господаря, скоро китайці їх навчать працювати.
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28.03.2023 16:49
+28
Китайский мир пришел в козломордию, аднака. Китайская весна.
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28.03.2023 16:53
+18
Дело в том что кацапы от рождения тупы и иностранные языки выучить не в состоянии тем более китайский
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28.03.2023 16:53
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Раби повинні знати мову господаря, скоро китайці їх навчать працювати.
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28.03.2023 16:49 Відповісти
На огородах...)
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28.03.2023 16:53 Відповісти
За миску рису та червоний цитатник Предсєдатєля Сі 😂
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28.03.2023 17:14 Відповісти
"Москва-Пекин поют народы" 😂
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28.03.2023 17:31 Відповісти
Унітази будуть мить китайцям )))))
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28.03.2023 19:13 Відповісти
Нехай тренуються!😁
Хоча цих істот чомусь навчити неможливо.
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28.03.2023 20:28 Відповісти
Китайский мир пришел в козломордию, аднака. Китайская весна.
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28.03.2023 16:53 Відповісти
Кінець 500 річного "європейського" етапу россійської історії, починаючи з битви на Куліковом полє.
Всі боріння з Великим князівством Литовським, Річчю Посполитою, Швецією, Прусією, Францією, Германією... за вплив в Європі вже не інтєресні !
Вован Паслєдній наглухо законопатив хфорточку Петра Пєрвого 😂

Фініш, завіса, далі - урюсь-сибірський округ Піднебесної 👍
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28.03.2023 17:27 Відповісти
Битва на Куликовом поле была в 1380-м году... конец 500 летнего европейского этапа... и где этот 500 летний этап в истории козломордии можно по годам.
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28.03.2023 17:55 Відповісти
Хай буде 700 літнього.
Какая разніца!
Буйло хоче повернути величезну державу, історично пов'язану з Європою, а не Азією, на Схід.
Справа дурна і не вдячна
Рашку будуть розривати навпіл геополітичні гіганти - Захід та Чайна.

Найкращий варіант для рашки був залишатись в колі європейської цивілізації.
Утім, хай мучаться!
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28.03.2023 18:13 Відповісти
Азиатский период параши формально закончился в 1700 году, с подписанием Константинопольского мира, по которому ***** первый перестал платить дань Крымскому хану.
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28.03.2023 18:25 Відповісти
тої битви зовсім не було, до сих пір артефакти шукають
Та й кого з ким - московських татар з донськими?
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28.03.2023 18:31 Відповісти
Это не ко мне, я озвучил дату так как это сомнительное событие было указано в комменте оппонента в качестве временной вехи.
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28.03.2023 18:58 Відповісти
Нарешті вони повертаються у своє історичне середовище. Протягом сторіч вони так і не змогли доєднатись до європейської цивілізації: що вони не робили, які тільки маски на себе не натягували, але іство залишалося наскрізь гнилим і смердючим! Ніяк вони не могли зрозуміти спосіб життя та мораль європейської цивілізації. Саме тому Європа завжди викликала в них лише заздрість і ненависть.
Історичне коло замкнулося, нелюди повертаються до своїх болот.
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28.03.2023 20:59 Відповісти
Потому, что они не хотели присоединяться, он в нее пытались вломиться в своих грязных лаптях и онучах.
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28.03.2023 21:12 Відповісти
Дело в том что кацапы от рождения тупы и иностранные языки выучить не в состоянии тем более китайский
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28.03.2023 16:53 Відповісти
цікаво, що ця репліка подана кацапським язиком!
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28.03.2023 17:11 Відповісти
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28.03.2023 17:16 Відповісти
то мабуть людина окрім української знає ще й кацапську.

хіба це зась ?
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28.03.2023 17:16 Відповісти
скоріше - не знає своєї
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28.03.2023 17:18 Відповісти
А Ви знаєте ще "китайську грамоту" ? 😂😂😂😂
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28.03.2023 17:29 Відповісти
Навіщо так себе дурити?
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28.03.2023 17:29 Відповісти
Скажу вам, как художник художнику - они и свой родной выучить не могут.
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28.03.2023 19:01 Відповісти
А навіщо вам холопи європейські мови? ви ж китайцям будете туалети мити, кріпаки москальскі
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28.03.2023 16:53 Відповісти
bo moskali ne indo-evropeici... vony mongoloidy
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28.03.2023 16:55 Відповісти
А толку? У зайвохромосомних же чєлюсть іная, вони не здатні вчити іноземні мови в принципі.
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28.03.2023 16:57 Відповісти
Вот неправда! Две фразы на китайском - "господин, не бейте меня пожалуйста" и "можно мне ещё горсточку риса" вполне может выучить любой русский.
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28.03.2023 17:12 Відповісти
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28.03.2023 16:58 Відповісти
Учітє лапатниє смєрди старатєльно-ето ваше будущєє...
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28.03.2023 17:00 Відповісти
рісю касю і бобіка мясю-для касабів перекладаю- рисова каша і собаче мясо
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28.03.2023 17:01 Відповісти
В цій новині прекрасно все. Від першого до останнього слова. Свого часу для більш глибокого вивчення класичної китайської філософії вирішив вивчити китайську мову на спеціалізованих платних курсах. Дуже швидко зясувалося що це потребує занадто багато часу. Довелось обирати. І, зрозуміло, від китайської довелось відмовитись. Висновок: чим більше кацапи на технічних факультетах будуть зайняті вивченням китайської тим гірше вони засвоять власну спеціальність. Схоже що кацапів готують до обслуговування китайських хазяїв в той час як самі китайці наполегливо вивчають англійську.
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28.03.2023 17:02 Відповісти
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28.03.2023 17:04 Відповісти
в них генетична пам'ять крізь століття вузькооким в ноги кланятись
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28.03.2023 17:18 Відповісти
ще треба розбавити корейською і арабською
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28.03.2023 17:07 Відповісти
ні хао! Свинособаки.
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28.03.2023 17:07 Відповісти
теперь не кавказцы, а китайцы будут кацапов не бутылку сажать !
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28.03.2023 17:10 Відповісти
От, треба і у нас так!
Головне, що не кацапська мова!
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28.03.2023 17:11 Відповісти
Все логічно і очікувано.
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28.03.2023 17:12 Відповісти
Раб, обязан знать язык своего хазаына! Разве зря *****, воюет, за тюркскоукраинский суржик? Учите, а то вяликий таваризч Си, станет для вас *****м, отомстит за русификацию масковии, как ваш *****...
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28.03.2023 17:12 Відповісти
Яркий пример последствий для тех, кто "вне политики" или "za родину"
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28.03.2023 17:16 Відповісти
ну а англійську навіщо залишили, на перехідний період поки не перейдуть повністю на китайську?
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28.03.2023 17:18 Відповісти
Это подготовка к "защите китайско-язычных от ущемлений" товарищем Си? И как скоро услышим: "Товарищ Си! Введите войска на территорию бывшей рф, а то нам не дают разговаривать на родном китайском языке! Нас притесняют!".
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28.03.2023 17:20 Відповісти
这是在为习同志"保护华人不受侵害"做准备吗？而我们一听到："习同志！把军队带进前俄罗斯联邦境内，不然不许说我们母语的汉语！我们被打压了！"
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28.03.2023 17:57 Відповісти
Является ли это подготовкой к «защите китайского народа от посягательств» товарища Си?
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28.03.2023 19:51 Відповісти
Бінго!!! 🤣🤣🤣🤣🤣
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28.03.2023 17:27 Відповісти
Какаяразніца? Ґлавнає, штоби чілавєк хароший бил.
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28.03.2023 17:32 Відповісти
кацапи, як китайською буде "паляниця"? 😂
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28.03.2023 17:33 Відповісти
Взагалі-то, ті, хто бачить перспективи розвитку цього світу, китайську мову почали вчити років двадцять тому.
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28.03.2023 17:45 Відповісти
І як ?
Газети читати вже вміють?

Ідіоти !
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28.03.2023 17:51 Відповісти
Перед парами, на построении Алеет Восток затянут скоро..
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28.03.2023 17:51 Відповісти
Перші найнеобхідніші для кацапів фрази на китайській:
- Хазяїн, нє бєй мєня, я і так много работал.
- Хазяїн, дай мне горсточку ріса, я нє єл уже трі дня.
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28.03.2023 17:54 Відповісти
так они радоваться должны, что бесплатно им дают изучить язык на котором будут говорить ближайшие пару-тройку поколений
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28.03.2023 18:11 Відповісти
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28.03.2023 18:14 Відповісти
нам смішно. але насправді не до сміху. Вже не одне десятиліття уряд раші відноситься прихильно до шлюбів між китайцями і москалями. ТОбто скоро побіля нашого кордону буде не просто буха москальня, скоро поряд буде багаточисельна незрозуміла народність з загарбницькими намірами.
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28.03.2023 18:37 Відповісти
Мао і Конфуція читати і конспектувати.
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28.03.2023 19:20 Відповісти
Китайся совать жёлтый нефритовый стержень в рот рузке. Китайся хорошо. Рузке сосать тоже хорошо.
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28.03.2023 19:47 Відповісти
Що там його вивчати. Якщо е методiчка, то за п'ять хвилин можна вивчити. Студент прочитає докурить та піде здавати.
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28.03.2023 20:02 Відповісти
Вивчають англійську, іспанську, французьку, німецьку, китайську
Вивчають англійську, китайську, іспанську
<-- ви зараз тут
Вивчають китайську, англійську
Вивчають китайську
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28.03.2023 20:10 Відповісти
воно схожу українську не може вивчити,
а це хоче китайську,
те саме що кацапи полетять на марс - нереально
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28.03.2023 21:15 Відповісти
 
 