Студентів МФТІ змушують вчити китайську мову, - росЗМІ

Студенти Московського фізико-технічного університету скаржаться, що їх змушують вивчати китайську мову замість мов країн Європи.

Про це повідомляє російський тг-канал "Осторожно, новости", інформує Цензор.НЕТ.

У МФТІ змінили програму навчання щодо іноземних мов. Як розповідають студенти вишу, китайська мова стала обов'язковою і вивчається нарівні з англійською. З навчальної програми зникла іспанська мова, за нею німецька та французька. Записатися на новий курс неможливо, зараз ці мови проходять лише ті, хто їх вивчав до реформи.

Натомість студентам пропонують 2 години англійської та китайської мов. Однак у навчальних групах недобір, керівництво вишу у примусовому порядку вимагає від студентів записувати на навчання.

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