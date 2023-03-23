Російський Центробанк навчатиме співробітників китайської мови, - росЗМІ
Банк Росії на початку тижня розмістив на майданчику "Сбербанк АСТ" запит пропозицій щодо надання освітніх послуг з вивчення китайської мови "у сфері професійних комунікацій".
Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Щороку планують навчати близько чотирьох груп слухачів чисельністю чотири-вісім осіб. Співпраця обіцяє бути багаторічною.
Загалом співробітникам Центробанку належить пройти 288 академічних годин програми, понад 70% якої припаде на практичні заняття.
Вивчати зарубіжний досвід планують для його "використання в бізнес-процесах і здійснення професійної комунікації у сфері міжнародного співробітництва".
Практичний інтерес Росії до Китаю розширюється на тлі збільшення товарообігу двох країн. Також зростають обсяги торгів китайською валютою на Московській біржі, її найбільші емітенти випускають бонди в юанях.
За оцінками HeadHunter, за рік попит на співробітників зі знанням китайської мови у фінансовому секторі РФ зріс на 113%.
У лютневому дослідженні Superjob йдеться, що кількість вакансій, де потрібне знання китайської мови, за рік стала вдвічі більшою.
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Вони "братню" українську зрозуміти не змогли. Що вони в китайській зрозуміють, коли він ще й тональний?
Фсьо…
Мова у москалів буде кітайська.
Одяг с годом теж.
Москалі будуть « молодшими братами» Кітаю.
Коммуністична ідеологія знову повернется до Московії.
ху@ло, як завжди, усіх «переиграл».
Зараз вже випускники 11-х класів повинні вільно володіти китайською мовою, бо інакше китайський пан не дасть милостиню.
Про те, що роботу не дадуть, я взагалі мовчу - китайці якщо і збудують якесь підприємство (хоча скорше просто заберуть у теперішнього господаря), то робочу силу привезуть свою, і то працьовиту, і без зайвих вимог!
кацапською мовою - навмисно
Русский романс "Соловей" будущего:
"Сяо-ляо-вей мой, сяо-ляо-вей!
Гао-ляо-систый сяо-ляо-вей!"
Дожартувалися...
"-Спой пєсню про кітайского казакаА - А что ето за песня?
- Орьол стєпной, казак Лі Хой!"
Курсы языков: английский - для оптимистов, русский - для пессимистов, китайский - для реалистов.
Нараисе очень многие гордились тем, что из "патриотизма" не знают английского. Ну вот, догордились.
Какая услуга интересует моего хозяина. И так далее .Ну для этого будет достаточно небольшого русско-китайского разговорника.😂
ущемляют расейский