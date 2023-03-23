УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини
3 099 43

Російський Центробанк навчатиме співробітників китайської мови, - росЗМІ

путін,сі,цзіньпін

Банк Росії на початку тижня розмістив на майданчику "Сбербанк АСТ" запит пропозицій щодо надання освітніх послуг з вивчення китайської мови "у сфері професійних комунікацій".

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Щороку планують навчати близько чотирьох груп слухачів чисельністю чотири-вісім осіб. Співпраця обіцяє бути багаторічною.

Загалом співробітникам Центробанку належить пройти 288 академічних годин програми, понад 70% якої припаде на практичні заняття.

Читайте: Китай відкрито стає на бік Росії, і це великий виклик для нас усіх, - прем’єр Латвії Каріньш

Вивчати зарубіжний досвід планують для його "використання в бізнес-процесах і здійснення професійної комунікації у сфері міжнародного співробітництва".

Практичний інтерес Росії до Китаю розширюється на тлі збільшення товарообігу двох країн. Також зростають обсяги торгів китайською валютою на Московській біржі, її найбільші емітенти випускають бонди в юанях.

Також читайте: Блінкен на комітеті Сенату США: Підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтону

За оцінками HeadHunter, за рік попит на співробітників зі знанням китайської мови у фінансовому секторі РФ зріс на 113%.

У лютневому дослідженні Superjob йдеться, що кількість вакансій, де потрібне знання китайської мови, за рік стала вдвічі більшою.

Автор: 

банки (7722) Китай (4575) росія (65098)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
В этой новости прекрасно всё!!!))))
показати весь коментар
23.03.2023 15:49
+26
Не хотіли росіяни визнавати та вчити українську- будуть тепер вчити китайську. Много ходов очка (с)
показати весь коментар
23.03.2023 15:50
+21
Дивна властивість кацапської щелепи - китайську мову вивчити ждатна, хоча вона і не слов'янська, а слов'янську українську - не здатна. Кчцапи точно слов'яни? 🤔
показати весь коментар
23.03.2023 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В этой новости прекрасно всё!!!))))
показати весь коментар
23.03.2023 15:49 Відповісти
Ржунемогу ,да уже всему дальнему востоку ,давно пора.
показати весь коментар
23.03.2023 15:52 Відповісти
Ага. Ток кацапам ещё прдётся учить иранский и северокорейский язык)) А ещё некоторых бедных стран африки)
показати весь коментар
23.03.2023 15:53 Відповісти
Рабам треба знати мову господаря
показати весь коментар
23.03.2023 18:29 Відповісти
Не хотіли росіяни визнавати та вчити українську- будуть тепер вчити китайську. Много ходов очка (с)
показати весь коментар
23.03.2023 15:50 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2023 15:50 Відповісти
Дивна властивість кацапської щелепи - китайську мову вивчити ждатна, хоча вона і не слов'янська, а слов'янську українську - не здатна. Кчцапи точно слов'яни? 🤔
показати весь коментар
23.03.2023 15:51 Відповісти
Докладую: кацапи не слов'яни, вони нащадки монголів. Тому швидко опанують
показати весь коментар
23.03.2023 16:05 Відповісти
Ось і я про це саме. 😊
показати весь коментар
23.03.2023 16:59 Відповісти
Цікаво..ті розумово відсталі й російської не знають, а їм ще китайську..
показати весь коментар
23.03.2023 15:52 Відповісти
процес пішов

показати весь коментар
23.03.2023 15:53 Відповісти
«Русскіх претєсняют, не дают гаварить на радном язікє», шо путя, іді і защищай руских.
показати весь коментар
23.03.2023 15:55 Відповісти
...в Китай
показати весь коментар
23.03.2023 16:00 Відповісти
... на Китай! 😁
показати весь коментар
23.03.2023 17:00 Відповісти
Так! Саме так!
показати весь коментар
23.03.2023 17:58 Відповісти
сподіваюсь на те, що дуже скоро у Хайшэньвэї чмобіків будуть ховати вже по китайському обряду.
показати весь коментар
23.03.2023 15:56 Відповісти
Ну накінець дійшло...
показати весь коментар
23.03.2023 15:57 Відповісти
Виявляється лишня хромосома була прищеплена рашистам уханьським біоінститутом вже давно! Ось тобі бабо і юрьїв день! Ось воно істинне "вялічіє" параші
показати весь коментар
23.03.2023 15:58 Відповісти
БЄСПОЛЄЗНО.

Вони "братню" українську зрозуміти не змогли. Що вони в китайській зрозуміють, коли він ще й тональний?
показати весь коментар
23.03.2023 15:59 Відповісти
Пісец підкрався…

Фсьо…

Мова у москалів буде кітайська.
Одяг с годом теж.

Москалі будуть « молодшими братами» Кітаю.

Коммуністична ідеологія знову повернется до Московії.

ху@ло, як завжди, усіх «переиграл».
показати весь коментар
23.03.2023 15:59 Відповісти
Тю - чого так довго?

Зараз вже випускники 11-х класів повинні вільно володіти китайською мовою, бо інакше китайський пан не дасть милостиню.

Про те, що роботу не дадуть, я взагалі мовчу - китайці якщо і збудують якесь підприємство (хоча скорше просто заберуть у теперішнього господаря), то робочу силу привезуть свою, і то працьовиту, і без зайвих вимог!
показати весь коментар
23.03.2023 16:00 Відповісти
Правильно. Мову своего хозяина рабы должны знать. Украинской они не понимали а китайскую выучат как два пальца...
показати весь коментар
23.03.2023 16:00 Відповісти
Нащо це китайцям? Вони расеян запроторять у резервації десь за північним колом
показати весь коментар
23.03.2023 16:09 Відповісти
Им придётся. Ещё будет лагеря трудового обучения для лентяев (выживут не все).
показати весь коментар
23.03.2023 16:10 Відповісти
Видео -- https://www.youtube.com/watch?v=nZBKj2M4HVU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%99 ЗА ЧТО РУССКИЕ НЕНАВИДЯТ УКРАИНЦЕВ? Лекция историка Александра Палия

кацапською мовою - навмисно
показати весь коментар
23.03.2023 16:02 Відповісти
Ще за моїх школярських часів побутував такий жарт (вперше почув його десь у 1974-75 р.р.):

Русский романс "Соловей" будущего:
"Сяо-ляо-вей мой, сяо-ляо-вей!
Гао-ляо-систый сяо-ляо-вей!"

Дожартувалися...
показати весь коментар
23.03.2023 16:03 Відповісти
З тієї ж серії:
"-Спой пєсню про кітайского казакаА - А что ето за песня?
- Орьол стєпной, казак Лі Хой!"
показати весь коментар
23.03.2023 16:20 Відповісти
Та хер вони іі вивчать -- корінні китаиози 3500 ієрогліфів не можуть опанувати .
показати весь коментар
23.03.2023 16:09 Відповісти
Выучит или пойдёт в биореактор.
показати весь коментар
23.03.2023 16:12 Відповісти
Был такой советский анекдот:

Курсы языков: английский - для оптимистов, русский - для пессимистов, китайский - для реалистов.

Нараисе очень многие гордились тем, что из "патриотизма" не знают английского. Ну вот, догордились.
показати весь коментар
23.03.2023 16:17 Відповісти
спецоперация идет по плану!
показати весь коментар
23.03.2023 16:22 Відповісти
не повірив-би,якби сам сьогодні своїми очима не побачив....У Києві на станції метро "Лісова",в магазині "Рулька",вільно продається варена ковбаса "Лікарська" виробництва......Бердянського м"ясокомбінату!! Причому продавці підтверджують-поставка з самого Бердянська.....
показати весь коментар
23.03.2023 16:26 Відповісти
Бердянськ повертається у рідну гавань ))
показати весь коментар
23.03.2023 16:41 Відповісти
Давайте поможем Китаю поставить москалей на колени.
показати весь коментар
23.03.2023 16:41 Відповісти
сунь *** в чай -и весь курс обучения для жителей ватных болот.................................а ***ло будут звать-***кабанянь....................тьфу *** гидота московии.................
показати весь коментар
23.03.2023 17:17 Відповісти
Там є продовження і «вынь су хим
показати весь коментар
23.03.2023 20:03 Відповісти
Сколько мой хозяин хочет снять денег?
Какая услуга интересует моего хозяина. И так далее .Ну для этого будет достаточно небольшого русско-китайского разговорника.😂
показати весь коментар
23.03.2023 17:48 Відповісти
Не хтіли кацапи вчити українську, будуть тепер вчити китайську. Цікаво чи чєлюсті в них до китайської підходять?
показати весь коментар
23.03.2023 17:57 Відповісти
путя спаси
ущемляют расейский
показати весь коментар
23.03.2023 19:12 Відповісти
Ага! За время обучения китайскому, либо ишак сдохнет, либо падишах помрет!
показати весь коментар
23.03.2023 19:22 Відповісти
І ще треба відкрити косметичні центри побистрячку кацапам робити роскосі очі,щоб легше було злитися з бамбуковим ведмедем.
показати весь коментар
23.03.2023 19:54 Відповісти
 
 