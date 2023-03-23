Російський Центробанк навчатиме співробітників китайської мови, - росЗМІ

Банк Росії на початку тижня розмістив на майданчику "Сбербанк АСТ" запит пропозицій щодо надання освітніх послуг з вивчення китайської мови "у сфері професійних комунікацій".

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Щороку планують навчати близько чотирьох груп слухачів чисельністю чотири-вісім осіб. Співпраця обіцяє бути багаторічною.

Загалом співробітникам Центробанку належить пройти 288 академічних годин програми, понад 70% якої припаде на практичні заняття.

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Вивчати зарубіжний досвід планують для його "використання в бізнес-процесах і здійснення професійної комунікації у сфері міжнародного співробітництва".

Практичний інтерес Росії до Китаю розширюється на тлі збільшення товарообігу двох країн. Також зростають обсяги торгів китайською валютою на Московській біржі, її найбільші емітенти випускають бонди в юанях.

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За оцінками HeadHunter, за рік попит на співробітників зі знанням китайської мови у фінансовому секторі РФ зріс на 113%.

У лютневому дослідженні Superjob йдеться, що кількість вакансій, де потрібне знання китайської мови, за рік стала вдвічі більшою.