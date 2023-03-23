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Российский Центробанк будет обучать сотрудников китайскому языку, - росСМИ

путін,сі,цзіньпін

Банк России в начале недели разместил на площадке "Сбербанк АСТ" запрос предложений по предоставлению образовательных услуг по изучению китайского языка "в сфере профессиональных коммуникаций".

Об этом пишут российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Ежегодно планируют обучать около четырех групп слушателей численностью четырех-восемь человек. Сотрудничество обещает быть многолетним.

В общей сложности сотрудникам Центробанка предстоит пройти 288 академических часов программы, более 70% которой придется на практические занятия.

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Изучать зарубежный опыт планируется для его "использования в бизнес-процессах и осуществления профессиональной коммуникации в сфере международного сотрудничества".

Практический интерес России к Китаю расширяется на фоне увеличения товарооборота двух стран. Также растут объемы торгов по китайской валюте на Московской бирже, ее крупнейшие эмитенты выпускают бонды в юанях.

По оценкам HeadHunter, за год спрос на сотрудников со знанием китайского языка в финансовом секторе РФ вырос на 113%.

В февральском исследовании Superjob говорится, что количество вакансий, где нужно знание китайского языка, за год стало вдвое больше.

банки (1935) Китай (2911) россия (95372)


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Топ комментарии
+36
В этой новости прекрасно всё!!!))))
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23.03.2023 15:49
+26
Не хотіли росіяни визнавати та вчити українську- будуть тепер вчити китайську. Много ходов очка (с)
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23.03.2023 15:50
+21
Дивна властивість кацапської щелепи - китайську мову вивчити ждатна, хоча вона і не слов'янська, а слов'янську українську - не здатна. Кчцапи точно слов'яни? 🤔
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23.03.2023 15:51
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В этой новости прекрасно всё!!!))))
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23.03.2023 15:49 Ответить
Ржунемогу ,да уже всему дальнему востоку ,давно пора.
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23.03.2023 15:52 Ответить
Ага. Ток кацапам ещё прдётся учить иранский и северокорейский язык)) А ещё некоторых бедных стран африки)
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23.03.2023 15:53 Ответить
Рабам треба знати мову господаря
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23.03.2023 18:29 Ответить
Не хотіли росіяни визнавати та вчити українську- будуть тепер вчити китайську. Много ходов очка (с)
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23.03.2023 15:50 Ответить
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23.03.2023 15:50 Ответить
Дивна властивість кацапської щелепи - китайську мову вивчити ждатна, хоча вона і не слов'янська, а слов'янську українську - не здатна. Кчцапи точно слов'яни? 🤔
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23.03.2023 15:51 Ответить
Докладую: кацапи не слов'яни, вони нащадки монголів. Тому швидко опанують
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23.03.2023 16:05 Ответить
Ось і я про це саме. 😊
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23.03.2023 16:59 Ответить
Цікаво..ті розумово відсталі й російської не знають, а їм ще китайську..
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23.03.2023 15:52 Ответить
процес пішов

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23.03.2023 15:53 Ответить
«Русскіх претєсняют, не дают гаварить на радном язікє», шо путя, іді і защищай руских.
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23.03.2023 15:55 Ответить
...в Китай
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23.03.2023 16:00 Ответить
... на Китай! 😁
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23.03.2023 17:00 Ответить
Так! Саме так!
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23.03.2023 17:58 Ответить
сподіваюсь на те, що дуже скоро у Хайшэньвэї чмобіків будуть ховати вже по китайському обряду.
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23.03.2023 15:56 Ответить
Ну накінець дійшло...
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23.03.2023 15:57 Ответить
Виявляється лишня хромосома була прищеплена рашистам уханьським біоінститутом вже давно! Ось тобі бабо і юрьїв день! Ось воно істинне "вялічіє" параші
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23.03.2023 15:58 Ответить
БЄСПОЛЄЗНО.

Вони "братню" українську зрозуміти не змогли. Що вони в китайській зрозуміють, коли він ще й тональний?
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23.03.2023 15:59 Ответить
Пісец підкрався…

Фсьо…

Мова у москалів буде кітайська.
Одяг с годом теж.

Москалі будуть « молодшими братами» Кітаю.

Коммуністична ідеологія знову повернется до Московії.

ху@ло, як завжди, усіх «переиграл».
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23.03.2023 15:59 Ответить
Тю - чого так довго?

Зараз вже випускники 11-х класів повинні вільно володіти китайською мовою, бо інакше китайський пан не дасть милостиню.

Про те, що роботу не дадуть, я взагалі мовчу - китайці якщо і збудують якесь підприємство (хоча скорше просто заберуть у теперішнього господаря), то робочу силу привезуть свою, і то працьовиту, і без зайвих вимог!
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23.03.2023 16:00 Ответить
Правильно. Мову своего хозяина рабы должны знать. Украинской они не понимали а китайскую выучат как два пальца...
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23.03.2023 16:00 Ответить
Нащо це китайцям? Вони расеян запроторять у резервації десь за північним колом
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23.03.2023 16:09 Ответить
Им придётся. Ещё будет лагеря трудового обучения для лентяев (выживут не все).
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23.03.2023 16:10 Ответить
Видео -- https://www.youtube.com/watch?v=nZBKj2M4HVU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%99 ЗА ЧТО РУССКИЕ НЕНАВИДЯТ УКРАИНЦЕВ? Лекция историка Александра Палия

кацапською мовою - навмисно
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23.03.2023 16:02 Ответить
Ще за моїх школярських часів побутував такий жарт (вперше почув його десь у 1974-75 р.р.):

Русский романс "Соловей" будущего:
"Сяо-ляо-вей мой, сяо-ляо-вей!
Гао-ляо-систый сяо-ляо-вей!"

Дожартувалися...
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23.03.2023 16:03 Ответить
З тієї ж серії:
"-Спой пєсню про кітайского казакаА - А что ето за песня?
- Орьол стєпной, казак Лі Хой!"
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23.03.2023 16:20 Ответить
Та хер вони іі вивчать -- корінні китаиози 3500 ієрогліфів не можуть опанувати .
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23.03.2023 16:09 Ответить
Выучит или пойдёт в биореактор.
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23.03.2023 16:12 Ответить
Был такой советский анекдот:

Курсы языков: английский - для оптимистов, русский - для пессимистов, китайский - для реалистов.

Нараисе очень многие гордились тем, что из "патриотизма" не знают английского. Ну вот, догордились.
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23.03.2023 16:17 Ответить
спецоперация идет по плану!
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23.03.2023 16:22 Ответить
не повірив-би,якби сам сьогодні своїми очима не побачив....У Києві на станції метро "Лісова",в магазині "Рулька",вільно продається варена ковбаса "Лікарська" виробництва......Бердянського м"ясокомбінату!! Причому продавці підтверджують-поставка з самого Бердянська.....
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23.03.2023 16:26 Ответить
Бердянськ повертається у рідну гавань ))
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23.03.2023 16:41 Ответить
Давайте поможем Китаю поставить москалей на колени.
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23.03.2023 16:41 Ответить
сунь *** в чай -и весь курс обучения для жителей ватных болот.................................а ***ло будут звать-***кабанянь....................тьфу *** гидота московии.................
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23.03.2023 17:17 Ответить
Там є продовження і «вынь су хим
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23.03.2023 20:03 Ответить
Сколько мой хозяин хочет снять денег?
Какая услуга интересует моего хозяина. И так далее .Ну для этого будет достаточно небольшого русско-китайского разговорника.😂
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23.03.2023 17:48 Ответить
Не хтіли кацапи вчити українську, будуть тепер вчити китайську. Цікаво чи чєлюсті в них до китайської підходять?
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23.03.2023 17:57 Ответить
путя спаси
ущемляют расейский
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23.03.2023 19:12 Ответить
Ага! За время обучения китайскому, либо ишак сдохнет, либо падишах помрет!
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23.03.2023 19:22 Ответить
І ще треба відкрити косметичні центри побистрячку кацапам робити роскосі очі,щоб легше було злитися з бамбуковим ведмедем.
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23.03.2023 19:54 Ответить
 
 