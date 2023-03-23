Российский Центробанк будет обучать сотрудников китайскому языку, - росСМИ
Банк России в начале недели разместил на площадке "Сбербанк АСТ" запрос предложений по предоставлению образовательных услуг по изучению китайского языка "в сфере профессиональных коммуникаций".
Об этом пишут российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Ежегодно планируют обучать около четырех групп слушателей численностью четырех-восемь человек. Сотрудничество обещает быть многолетним.
В общей сложности сотрудникам Центробанка предстоит пройти 288 академических часов программы, более 70% которой придется на практические занятия.
Изучать зарубежный опыт планируется для его "использования в бизнес-процессах и осуществления профессиональной коммуникации в сфере международного сотрудничества".
Практический интерес России к Китаю расширяется на фоне увеличения товарооборота двух стран. Также растут объемы торгов по китайской валюте на Московской бирже, ее крупнейшие эмитенты выпускают бонды в юанях.
По оценкам HeadHunter, за год спрос на сотрудников со знанием китайского языка в финансовом секторе РФ вырос на 113%.
В февральском исследовании Superjob говорится, что количество вакансий, где нужно знание китайского языка, за год стало вдвое больше.
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Вони "братню" українську зрозуміти не змогли. Що вони в китайській зрозуміють, коли він ще й тональний?
Фсьо…
Мова у москалів буде кітайська.
Одяг с годом теж.
Москалі будуть « молодшими братами» Кітаю.
Коммуністична ідеологія знову повернется до Московії.
ху@ло, як завжди, усіх «переиграл».
Зараз вже випускники 11-х класів повинні вільно володіти китайською мовою, бо інакше китайський пан не дасть милостиню.
Про те, що роботу не дадуть, я взагалі мовчу - китайці якщо і збудують якесь підприємство (хоча скорше просто заберуть у теперішнього господаря), то робочу силу привезуть свою, і то працьовиту, і без зайвих вимог!
кацапською мовою - навмисно
Русский романс "Соловей" будущего:
"Сяо-ляо-вей мой, сяо-ляо-вей!
Гао-ляо-систый сяо-ляо-вей!"
Дожартувалися...
"-Спой пєсню про кітайского казакаА - А что ето за песня?
- Орьол стєпной, казак Лі Хой!"
Курсы языков: английский - для оптимистов, русский - для пессимистов, китайский - для реалистов.
Нараисе очень многие гордились тем, что из "патриотизма" не знают английского. Ну вот, догордились.
Какая услуга интересует моего хозяина. И так далее .Ну для этого будет достаточно небольшого русско-китайского разговорника.😂
ущемляют расейский