Российский Центробанк будет обучать сотрудников китайскому языку, - росСМИ

Банк России в начале недели разместил на площадке "Сбербанк АСТ" запрос предложений по предоставлению образовательных услуг по изучению китайского языка "в сфере профессиональных коммуникаций".

Об этом пишут российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Ежегодно планируют обучать около четырех групп слушателей численностью четырех-восемь человек. Сотрудничество обещает быть многолетним.

В общей сложности сотрудникам Центробанка предстоит пройти 288 академических часов программы, более 70% которой придется на практические занятия.

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Изучать зарубежный опыт планируется для его "использования в бизнес-процессах и осуществления профессиональной коммуникации в сфере международного сотрудничества".

Практический интерес России к Китаю расширяется на фоне увеличения товарооборота двух стран. Также растут объемы торгов по китайской валюте на Московской бирже, ее крупнейшие эмитенты выпускают бонды в юанях.

По оценкам HeadHunter, за год спрос на сотрудников со знанием китайского языка в финансовом секторе РФ вырос на 113%.

В февральском исследовании Superjob говорится, что количество вакансий, где нужно знание китайского языка, за год стало вдвое больше.