Из пригорода Бахмута оккупанты вывозят местное население, - Центр национального сопротивления

Вагнеровцы начали депортацию жителей пригорода Бахмута сначала на оккупированную Луганщину, а затем в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Боевики принудительно вывозят местных жителей на захваченные районы Луганской области, где они проходят фильтрацию. После чего их депортируют в Пермь и другие отдаленные районы РФ", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что Россия пользуясь боевыми действиями, которые сама и развязала, депортирует местное население под намерениями эвакуации. После чего ассимилирует украинцев в отдаленных районах империи, ведь те теперь зависят от оккупантов.

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