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Новости Агрессия России против Украины
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Из пригорода Бахмута оккупанты вывозят местное население, - Центр национального сопротивления

окупанти

Вагнеровцы начали депортацию жителей пригорода Бахмута сначала на оккупированную Луганщину, а затем в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Боевики принудительно вывозят местных жителей на захваченные районы Луганской области, где они проходят фильтрацию. После чего их депортируют в Пермь и другие отдаленные районы РФ", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что Россия пользуясь боевыми действиями, которые сама и развязала, депортирует местное население под намерениями эвакуации. После чего ассимилирует украинцев в отдаленных районах империи, ведь те теперь зависят от оккупантов.

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депортация (678) россия (95372) Бахмут (1601)


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Топ комментарии
+21
ждуни дождались
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23.03.2023 15:20
+21
Да их уже с месяц наверное вывозят..Телеграмм каналы пестрят интервью где "страдальцы" рассказывают как их обстреливала Украина,убивали Украинские снайперы и как "ребята Вагнеры" их под белы руки вывели и напоили водой,рискуя субственными жизнями Клоуны еще те..Вместо того чтоб цивилизованно перебраться в страну своей мечты,распродав и перевезя имущество загодя и не призывая русский мир на голову всего региона,сидели ждали,пока их вытянут вонючих за месяцы сидения в подвалах,напоят водой и с тем что есть в руках-не спрашивая согласия,насильно-принудительно отправят на фильтрацию в Шахтерск или Первомайск...Это не Украина-которая все время уговаривала-эвакуируйтесь,уезжайте.А теперь и мальчики в трусиках и карательные войска и бандеровцы и наемники польские...просто трансляции из дурдома.Редкие длб..***
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23.03.2023 15:28
+20
Вони про це мріяли.
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23.03.2023 15:22
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прекрасно
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23.03.2023 15:18 Ответить
ждуни дождались
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23.03.2023 15:20 Ответить
Вони про це мріяли.
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23.03.2023 15:22 Ответить
вони ж напевне чекали й дочекалися... ось вони "прєлєсті" тоталітарних режимів ніхто нікого не питає...
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23.03.2023 15:22 Ответить
Це населення напевне дуже чекало "асвабадителей".
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23.03.2023 15:23 Ответить
А чо до Пермі -- обіцяли сонячнии Магадан .
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23.03.2023 15:24 Ответить
Сподіваюся це ті тупі ждуни. Якщо так, то скатертиною дорога! І не повертайтеся
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23.03.2023 15:27 Ответить
Українці звідти давно втекли. Залишилися одні ждуни. Так що це чудова новина - московія забирає з наших земель свій біомусор.
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23.03.2023 15:28 Ответить
Да их уже с месяц наверное вывозят..Телеграмм каналы пестрят интервью где "страдальцы" рассказывают как их обстреливала Украина,убивали Украинские снайперы и как "ребята Вагнеры" их под белы руки вывели и напоили водой,рискуя субственными жизнями Клоуны еще те..Вместо того чтоб цивилизованно перебраться в страну своей мечты,распродав и перевезя имущество загодя и не призывая русский мир на голову всего региона,сидели ждали,пока их вытянут вонючих за месяцы сидения в подвалах,напоят водой и с тем что есть в руках-не спрашивая согласия,насильно-принудительно отправят на фильтрацию в Шахтерск или Первомайск...Это не Украина-которая все время уговаривала-эвакуируйтесь,уезжайте.А теперь и мальчики в трусиках и карательные войска и бандеровцы и наемники польские...просто трансляции из дурдома.Редкие длб..***
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23.03.2023 15:28 Ответить
ты не представляешь какие это дебилы! и как хорошо что их увезли! беда в том , что потом они будут лезть назад! когда хапнуть повну сраку руськой гостиприимности!
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23.03.2023 16:40 Ответить
Очень даже хорошо не то чтобы представляю,лично знал множество данных индивидумов.Обидно только за то,что эти длб...поставили клеймо на весь регион,в котором жило и живет не мало нормальных и патриотически настроенных людей.Теперь один из самых ухоженных и уютных городов Донецкой области разрушен и уничтожен.Но им все равно.Они всегда всем недовольны были,потому что привыкли жить в говне...они его везде всегда находили,даже там,где не было.Вот теперь и весь результат.Быть теперь насильно "репатриированным" в родную по духу говень имеющую статус страны-это был весь смысл их никчемной жизни в Украине.Тоже самое произошло с Северодонецком,Мариуполем...Лисичанском и пр..
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23.03.2023 18:13 Ответить
Дочекалися на рускій мір....
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23.03.2023 15:32 Ответить
путенг, ввєді, дебілам
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23.03.2023 15:35 Ответить
Виродки
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23.03.2023 15:38 Ответить
Більша частина з тих хто залишився сповідують - "какая разніца"... Ну шо ж, ямало-нєнєцкі округи ждуть вас...
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23.03.2023 15:40 Ответить
Мене не іпе доля "ждунів".
Нехай тепер скоти"тіпаправославні", гнуть "пальці вжєрлм" Перед тунгумами,пермяками. *** на них.
Їще раз----попали в піздорєз ждуни
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23.03.2023 15:42 Ответить
Їбучі ждуни і підараси "рускава міра".
Хкр з вами.
Нехай вас в Пєрмі з'їсть ведмідь-шатун.
*** з вами, хитровиіпані житєлі домбабве
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23.03.2023 17:48 Ответить
Они их туда вьівозят чтобьі улучшить демографическую ситуацію, чтобьі появилась новая кровь и не бьіло вьіродков. Теперь тут демографическая ситуация ухудшится. А в твоем регионе, откуда тьі пишешь, наверняка уже давно уже давно ухудшилась и, как следствие, тьі, вьіродок.
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24.03.2023 09:22 Ответить
 
 