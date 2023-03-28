Окупанти встановили "зуби дракона" західніше від Маріуполя

Російські окупанти встановили кілька рядів захисних споруд, так званих "зубів дракона", західніше від Маріуполя.

Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Це зуби дракона. Їх російські окупанти поставили за Маріуполем, у бік до Бердянська. Так "глибокий тил" перетворюється на оборонну лінію. Загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ. Але не врахували одне - це їх не врятує", - сказано у повідомленні.

Нещодавно повідомлялося про те, що в Маріуполі українські партизани підірвали автівку "начальника поліції" Москвина.

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