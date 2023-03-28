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Окупанти встановили "зуби дракона" західніше від Маріуполя

зуби_дракона

Російські окупанти встановили кілька рядів захисних споруд, так званих "зубів дракона", західніше від Маріуполя.

Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ. 

"Це зуби дракона. Їх російські окупанти поставили за Маріуполем, у бік до Бердянська. Так "глибокий тил" перетворюється на оборонну лінію. Загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ. Але не врахували одне - це їх не врятує", - сказано у повідомленні. 

Нещодавно повідомлялося про те, що в Маріуполі українські партизани підірвали автівку "начальника поліції" Москвина. 

Також читайте: Окупант Москвін, авто якого підірвали в Маріуполі 27 березня, перебуває в тяжкому стані, - міськрада

Маріуполь (3226) оборона (4776) окупація (6681)


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Топ коментарі
+21
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28.03.2023 17:22
+9
...потому что получили *****?
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28.03.2023 17:30
+5
Если бы не был разминирован Чонгар сейчас ка раз бы продолжались бои за Мелитополь и Мариуполь, как за Бахмут.
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28.03.2023 17:46
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28.03.2023 17:22 Відповісти
...потому что получили *****?
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28.03.2023 17:30 Відповісти
************ для зубного протезування крокодилам на україно-кацапському кордоні ! 😂

І чому вони вирішили, що наш контрнаступ будет західніше Маріка, а не східніше?
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28.03.2023 17:37 Відповісти
Зубы дракона?это похоже на клюв петуха
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28.03.2023 17:38 Відповісти
Если это не "потемкинские деревни" - треугольные пирамидки дипа советских молочных пакетов расставленные на поверхность земли - а имеющие хотя бы 50 см продолжение заглубленное в землю, то преодолеть их будет достаточно проблематично. Тем более, что за ними наверняка минные поля, за которыми есть огневые позиции с ПТУРами и пулеметами.
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28.03.2023 18:02 Відповісти
Ага, конечно, по всему фронту в 500-1000 км сидит по птуру и пулемету
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28.03.2023 19:36 Відповісти
Ты где-то видел 1000 км этих зубов?
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28.03.2023 20:12 Відповісти
Если бы не был разминирован Чонгар сейчас ка раз бы продолжались бои за Мелитополь и Мариуполь, как за Бахмут.
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28.03.2023 17:46 Відповісти
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28.03.2023 18:41 Відповісти
Зуби шакала не допоможуть.
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28.03.2023 19:00 Відповісти
Припарки мёртвому
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28.03.2023 19:35 Відповісти
 
 