У Польщі затримали трьох російських шпигунів, - ЗМІ
Упродовж останніх кількох днів Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримали трьох людей, які шпигували на користь Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на PAP, про це заявив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.
Він зазначив, що у рамках розслідування діяльності російської шпигунської мережі в Польщі Агентству вдалося затримати ще трьох осіб. Загалом за весь час розслідування затримали 12 людей.
Жарин наголосив, що Агентство має справу з уже затриманими, яким висунули звинувачення у шпигунській діяльності на користь Росії. Їх звинувачують і в роботі на організовану злочинну групу. Також Агентство має справу з людьми, які зараз перебувають під арештом унаслідок відповідних судових рішень.
"Мова про людей, які діяли у складі групи, керованої російськими спецслужбами. Вони виконували конкретні завдання від імені російських спецслужб, які є частиною типово розвідувальної діяльності, а також пропаганди", - сказав заступник міністра.
Він додав, що це ціла мережа людей, завданням яких було збирати інформацію про маршрути та транспорти, які надходять в Україну. Крім цього шпигуни поширювали специфічний контент, створений на замовлення російської сторони. Він був частиною поточного порядку денного активної пропагандистської діяльності проти Польщі.
За словами Жорина, ця справа потребує далекосяжних активних дій Агентства, яке підтримують також інші спецслужби.
"Це, безумовно, питання розвитку, яке потребуватиме подальших дій", - наголосив він.
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Вроде бы подняли пенсионный возраст.
Чтобы получать полную пенсию, надо оттарабанить 43 года.
Забастовки переросли в массовые протесты.в которых принимают участие от 0.5 до 0.7 млн. человек(Нант, Тулуза,Лион, Париж). Жгут мусорные баки,мебель,машины. Также спалили полицейский участок и несколько отделений банков.
Уже это происходит 2 недели.
Ну а далі, то взагалі анекдот. Відома тоді полька, оперна співачка, з метою виїхати, приймала "ухаживания" Ваньки Серова, Той видав їй документи як заагентуреній особі. В Бухаресті до неї прийшов звязковий від НКВД, спитати про "словянський шкаф". Вона його послала і крепко по рускі, пообіцяла викликати поліцію. Скандал був неопісуємий, микитка хрущов у всьому звинуватив Серова, він з нею путався, а вони з Тимошенком там не при справах, бо вони були із сім'ями. Історію про "ухаживанія" Ваньки підтвердив і бувший перекладач Бережков, якому сама співачка розказувала, Сєров був злопамятний і поламав йому кар'єру у 1944, коли він був перекладем Сталіна. А польське Агенство знає з ким має справу і чітко фільтрувала і списки і ефір Плейшнерів.
ne treba vytra4aty syly ta 4as na z´jasuvannja hto, koly, navi6o v Pol´shi - skasuvaly vizu- i do kazapii usih 🤖
https://defence-line.org/2023/03/bezhency-iz-federacii-kto-oni-chast-3/ "...едут в чужие страны и начинают творить одно и тоже - рушить то, что создано не их руками, а когда представится случай, еще и вопить: «Прутин введи!»..."
https://defence-line.org/2023/03/bezhency-iz-federacii-kto-oni-chast-3/ "...всю эту публику, за очень редким исключением, следует депортировать в родную говень, пока их родная говень не приползла к ним на танках и не прилетела ракетами..."
Мы то насмотрелись, как это бывает, а условный "запад" страдает болезной "толерантностью",
что позволяет в толпе "тронутого вяличием быдла" легко скрываться и "профи".