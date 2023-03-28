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У Польщі затримали трьох російських шпигунів, - ЗМІ

польща

Упродовж останніх кількох днів Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримали трьох людей, які шпигували на користь Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на PAP, про це заявив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Він зазначив, що у рамках розслідування діяльності російської шпигунської мережі в Польщі Агентству вдалося затримати ще трьох осіб. Загалом за весь час розслідування затримали 12 людей.

Жарин наголосив, що Агентство має справу з уже затриманими, яким висунули звинувачення у шпигунській діяльності на користь Росії. Їх звинувачують і в роботі на організовану злочинну групу. Також Агентство має справу з людьми, які зараз перебувають під арештом унаслідок відповідних судових рішень.

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"Мова про людей, які діяли у складі групи, керованої російськими спецслужбами. Вони виконували конкретні завдання від імені російських спецслужб, які є частиною типово розвідувальної діяльності, а також пропаганди", - сказав заступник міністра.

Він додав, що це ціла мережа людей, завданням яких було збирати інформацію про маршрути та транспорти, які надходять в Україну. Крім цього шпигуни поширювали специфічний контент, створений на замовлення російської сторони. Він був частиною поточного порядку денного активної пропагандистської діяльності проти Польщі.

За словами Жорина, ця справа потребує далекосяжних активних дій Агентства, яке підтримують також інші спецслужби.

"Це, безумовно, питання розвитку, яке потребуватиме подальших дій", - наголосив він.

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Автор: 

Польща (8489) шпигунство (988)


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Топ коментарі
+5
Напишіть на лобі руська курва шпіговєц- та відпустіть їх на Прага полуднє в Варшаві до ранку ви і сліду їхнього і не найдете!
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28.03.2023 19:11
+4
Всем русским не место в цивилизованном мире, поэтому, Европа и весь остальной мир должны закрыть свои границы для русских, а всех находящихся там нужно срочно депортировать на их любимую кучу дерьма, под названием раша!
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28.03.2023 20:27
+3
це тільки початок
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28.03.2023 19:03
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28.03.2023 19:03 Відповісти
Напишіть на лобі руська курва шпіговєц- та відпустіть їх на Прага полуднє в Варшаві до ранку ви і сліду їхнього і не найдете!
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28.03.2023 19:11 Відповісти
Во Франции многотысячные протесты/Лион, Нант/. На Ц.Н. тишина.
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28.03.2023 19:48 Відповісти
а проти чого протестують, знову якогось нігра підстрелили, чи лигибитишні щось хочуть?
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29.03.2023 08:41 Відповісти
Мало кто пишет, замалчивают.
Вроде бы подняли пенсионный возраст.
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29.03.2023 11:43 Відповісти
Повысили пенсионный возраст до 65 лет.(в Германии уже 67).
Чтобы получать полную пенсию, надо оттарабанить 43 года.
Забастовки переросли в массовые протесты.в которых принимают участие от 0.5 до 0.7 млн. человек(Нант, Тулуза,Лион, Париж). Жгут мусорные баки,мебель,машины. Также спалили полицейский участок и несколько отделений банков.
Уже это происходит 2 недели.
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29.03.2023 12:15 Відповісти
а протестує хто, нігри і інші чурки ? що й дня не працювали?
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29.03.2023 12:57 Відповісти
Сім тисяч ще десь бігають.
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28.03.2023 19:25 Відповісти
ФСБ та ГРУ завжди йдуть по накатаній дорожці. Ето уже било. В 1939 році під час масової еміграції з Польщі через Румунію "органи" разом з біженцями перекидали групи розвідників, замаскованих під біженців. В Чернівцях стався трагікомічний випадок. Абель, радист групи, доповів, що щез резидент, коли вони вже мали переправлятись. Почався аврал. Через два дні знайшли його в Москві. На розборі польотів він пояснив, що напередодні пішов у ресторан на вокзалі. Там по п'яні зчепився з групою офіцерів, вони йому крепко наваляли. Щоб не попасти в місцеве НКВД втік до Москви. Відправили другу групу, а резидента направили зам НКІСправах в Ташкент на виправлення.
Ну а далі, то взагалі анекдот. Відома тоді полька, оперна співачка, з метою виїхати, приймала "ухаживания" Ваньки Серова, Той видав їй документи як заагентуреній особі. В Бухаресті до неї прийшов звязковий від НКВД, спитати про "словянський шкаф". Вона його послала і крепко по рускі, пообіцяла викликати поліцію. Скандал був неопісуємий, микитка хрущов у всьому звинуватив Серова, він з нею путався, а вони з Тимошенком там не при справах, бо вони були із сім'ями. Історію про "ухаживанія" Ваньки підтвердив і бувший перекладач Бережков, якому сама співачка розказувала, Сєров був злопамятний і поламав йому кар'єру у 1944, коли він був перекладем Сталіна. А польське Агенство знає з ким має справу і чітко фільтрувала і списки і ефір Плейшнерів.
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28.03.2023 19:29 Відповісти
нагадайте з якого фільму цей сценарій цитуєте?
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28.03.2023 19:38 Відповісти
Це у Судоплатова описано, і у Бережкова. Останній сам киянин, перед польотом Тегеран як перекладач їздив у звільнений Київ, хотів побачити батьків. Нікого не знайшов, тоді ж Серов (уповноважений НКВД по 1 Укрфронті) повідомив Молотова, що батьки Бережкова пішли з німцями, а сам він перед війною відвідував посольство Польщі. Тоді Молотов перевів його редактором журналу Новое время і почав залучати до справ МІДу після 1953 року.
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29.03.2023 00:18 Відповісти
Азохенвей! Посадіть їх на палю.
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28.03.2023 19:36 Відповісти
А в Україні російські шпигуни спокійно пригрілися в ОП. Ніхто їх не чіпає. Бо їхній начальник - сам є шісткою гєбні.
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28.03.2023 19:38 Відповісти
Всем русским не место в цивилизованном мире, поэтому, Европа и весь остальной мир должны закрыть свои границы для русских, а всех находящихся там нужно срочно депортировать на их любимую кучу дерьма, под названием раша!
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28.03.2023 20:27 Відповісти
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28.03.2023 20:55 Відповісти
Паяльник в очко и пусть все выкладывают.
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28.03.2023 21:52 Відповісти
usih z kazaps´kym pasportom- vyturytu do moskovii
ne treba vytra4aty syly ta 4as na z´jasuvannja hto, koly, navi6o v Pol´shi - skasuvaly vizu- i do kazapii usih 🤖
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28.03.2023 22:37 Відповісти
Беженцы, однако ...
https://defence-line.org/2023/03/bezhency-iz-federacii-kto-oni-chast-3/ "...едут в чужие страны и начинают творить одно и тоже - рушить то, что создано не их руками, а когда представится случай, еще и вопить: «Прутин введи!»..."
https://defence-line.org/2023/03/bezhency-iz-federacii-kto-oni-chast-3/ "...всю эту публику, за очень редким исключением, следует депортировать в родную говень, пока их родная говень не приползла к ним на танках и не прилетела ракетами..."
Мы то насмотрелись, как это бывает, а условный "запад" страдает болезной "толерантностью",
что позволяет в толпе "тронутого вяличием быдла" легко скрываться и "профи".
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29.03.2023 00:04 Відповісти
 
 