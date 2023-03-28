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Уряд отримав близько 350 тисяч заяв про зруйноване житло, - Шуляк

елена,шуляк

Уряд отримав 348 413 заяв від громадян на компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок російської агресії житло.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ. 

"Руйнування колосальні. Якщо говорити про всю територію України, маємо 348 413 заяв на компенсацію – це 24 065 918 кв. м. На жаль, розуміємо, що цифра не остаточна", – сказала Шуляк.

За її словами, до річниці звільнення північних регіонів від російської окупації кількість заяв на компенсацію у Київській області сягла 55 102, а загальна площа зруйнованого житла дорівнює 4 501 538 кв. м.

Також читайте: Компенсації за зруйновані житла в першу чергу отримають багатодітні родини та військові

"Найбільше руйнувань - в Ірпені, маємо 20 826 заяв на компенсацію, та Бучі – 4 116 заяв. Трохи менше повідомлень надійшло з Гостомеля – 520 заяв та Ворзеля – 41 заява. Але у будь-якому разі компенсацію отримають усі без виключення власники пошкодженого та знищеного житла", – додала очільниця "Слуги Народу".

Вона нагадала, що Зеленський уже підписав закон про компенсації, тому перші виплати можливі вже з травня.

"З моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли людині випишуть житловий сертифікат, має пройти не більш ніж 30 днів", – пояснила Шуляк.

Читайте: Шуляк: Перші компенсації за зруйноване житло українці можуть отримати в травні

житло (1062) компенсації (689) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+8
Шуляк , УТИЛИЗИРУЙСЯ ты ************ мафиозников , приходила в госпиталь ,к тежелораненныму Герою запугивать
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28.03.2023 20:51
+7
Вилізло чмо після тої херні, що творила в лікарні по відношенню до військового. І як там твій муженьок з синочком, яких ти вивезла з країни в багажнику разом з мільйонами гривень???
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28.03.2023 21:01
+3
Будівельна мафіозі вже потирає свої липкі рученята.
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28.03.2023 21:16
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Хати треба відновлювати тим, хто правильно голосував.
А хто "какая разніца" - дасвіданя...
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28.03.2023 20:28 Відповісти
то 73 це неправільна? на жаль, людина брехлива істота, ща днем з вогнем не знайдеш тіх, хто па пріколу (брешу, одного знаю, він ідєйний)
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28.03.2023 20:49 Відповісти
І що люди зможуть зробити з теми «житловими сертііікатами»!?!

Це ж «дуриловка»!

не треба ходити до бабці, щоб зрозуміти-
ці « сертііікати» знеціняться дуже швидко.

Прибутоки отримають «спекулянти- застройчики- инвестори», а не постраждалі.

Цей Закон треба скасувати, та впровадити пряме«грошеве компенсування».
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29.03.2023 02:04 Відповісти
це "закидка" Зеленському, що пора підписувати закон 5655 ( що, вже забули про нього...на це і був розрахунок)..а без нього ( на думку Шуляк і забудовників)..нічого відбудувати не можна
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28.03.2023 20:44 Відповісти
Цей загон про бєспрєдєл забудовників, особливо в історичному центрі Києва. Після його підписання, замість Софії чи Лаври, можна збудувати уйопіщний гулівер і нікому за це не буде покарання. До речі, рашистська шльонда шуляк лобіювала цей загон, щоб легалізувати своє бетонне уйопіще на Подолі - там де будувати не можна.
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28.03.2023 21:20 Відповісти
всього? чи ви маєте на увазі повну руйнацію, а мій дах і вікне нє?
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28.03.2023 20:47 Відповісти
И сколько среди этих заявок липы от чиновников для воровства? 20% дерьмак с зеленским накрутили.
И там до хрена заявок от ваты-ждунов, покрываемых и используемых чиновниками ждунами.
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28.03.2023 20:48 Відповісти
Шуляк , УТИЛИЗИРУЙСЯ ты ************ мафиозников , приходила в госпиталь ,к тежелораненныму Герою запугивать
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28.03.2023 20:51 Відповісти
А до чого тут жуляк?
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28.03.2023 20:55 Відповісти
Першими треба задовільнити заяви від депутатів ВР та членів їх родин..
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28.03.2023 21:01 Відповісти
Вилізло чмо після тої херні, що творила в лікарні по відношенню до військового. І як там твій муженьок з синочком, яких ти вивезла з країни в багажнику разом з мільйонами гривень???
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28.03.2023 21:01 Відповісти
Тварюка вже підраховує потенційні надприбутки - для них відбудова житла це золота жила.
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28.03.2023 21:07 Відповісти
Будівельна мафіозі вже потирає свої липкі рученята.
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28.03.2023 21:16 Відповісти
Да пофиг сколько заявлений подано. Критерием,эффективности правительства является показательудовлетворенных заявлений. Пока я слышал только про Британию, которая будет в Украине два села строить.
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28.03.2023 21:25 Відповісти
Наївні..нахріна будувати неявно які села???

Інфу від старост сел візьміть..допоможіть цілим селам хати викупити й відбудувати..а не бараки в полі будувати
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28.03.2023 21:36 Відповісти
Хто цЕ шуляк?
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28.03.2023 22:11 Відповісти
Це та хто закладає в закони з корупційні ризики
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28.03.2023 23:37 Відповісти
уряд отримав і положив на заяви болт
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29.03.2023 11:20 Відповісти
 
 