Уряд отримав близько 350 тисяч заяв про зруйноване житло, - Шуляк

Уряд отримав 348 413 заяв від громадян на компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок російської агресії житло.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Руйнування колосальні. Якщо говорити про всю територію України, маємо 348 413 заяв на компенсацію – це 24 065 918 кв. м. На жаль, розуміємо, що цифра не остаточна", – сказала Шуляк.

За її словами, до річниці звільнення північних регіонів від російської окупації кількість заяв на компенсацію у Київській області сягла 55 102, а загальна площа зруйнованого житла дорівнює 4 501 538 кв. м.

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"Найбільше руйнувань - в Ірпені, маємо 20 826 заяв на компенсацію, та Бучі – 4 116 заяв. Трохи менше повідомлень надійшло з Гостомеля – 520 заяв та Ворзеля – 41 заява. Але у будь-якому разі компенсацію отримають усі без виключення власники пошкодженого та знищеного житла", – додала очільниця "Слуги Народу".

Вона нагадала, що Зеленський уже підписав закон про компенсації, тому перші виплати можливі вже з травня.

"З моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли людині випишуть житловий сертифікат, має пройти не більш ніж 30 днів", – пояснила Шуляк.

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