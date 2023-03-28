Протягом 28 березня росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині
Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в телеграмі.
Зокрема, були обстріляні:
▪️Білопільська громада: зафіксовано 90 прильотів з АГС території рф та 10 прильотів з СПГ.
▪️Юнаківська громада: росіяни били з мінометів – 3 прильоти.
▪️Зноб-Новгородська громада: був обстріл території (ймовірно з САУ) – 14 прильотів.
▪️Есманська громада: росіяни били зі ствольної артилерії – 4 прильоти.
Як зазначили в ОВА, попередньо – без наслідків.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
без шолома і броніка відбив у кацапів, собственноручно, ті границі які з 2014 за кацапнею і пересовував....
а гнізд - де кацапські єраплани кучкуються...
саме те потрібно, що зелені в асфальт закакатали, а зараз бідкуються....