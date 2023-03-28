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Новини Війна
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Протягом 28 березня росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в телеграмі.

Зокрема, були обстріляні:

▪️Білопільська громада: зафіксовано 90 прильотів з АГС території рф та 10 прильотів з СПГ.

▪️Юнаківська громада: росіяни били з мінометів – 3 прильоти.

▪️Зноб-Новгородська громада: був обстріл території (ймовірно з САУ) – 14 прильотів.

▪️Есманська громада: росіяни били зі ствольної артилерії – 4 прильоти.

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Як зазначили в ОВА, попередньо – без наслідків.

Автор: 

обстріл (28357) Сумська область (3635)


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Бомбят сволочи недалеко от села моей бабули...
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28.03.2023 21:30 Відповісти
Біля Мелітополя розквітла бавовна в електропідстанції.
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28.03.2023 21:36 Відповісти
а буба в учбовому центрі на Десні,
без шолома і броніка відбив у кацапів, собственноручно, ті границі які з 2014 за кацапнею і пересовував....
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28.03.2023 21:36 Відповісти
потрібні не засоби ураження тих сраней які кацапські єраплани випускають,
а гнізд - де кацапські єраплани кучкуються...
саме те потрібно, що зелені в асфальт закакатали, а зараз бідкуються....
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28.03.2023 21:54 Відповісти
 
 