Протягом 28 березня росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині

Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в телеграмі.

Зокрема, були обстріляні:

▪️Білопільська громада: зафіксовано 90 прильотів з АГС території рф та 10 прильотів з СПГ.

▪️Юнаківська громада: росіяни били з мінометів – 3 прильоти.

▪️Зноб-Новгородська громада: був обстріл території (ймовірно з САУ) – 14 прильотів.

▪️Есманська громада: росіяни били зі ствольної артилерії – 4 прильоти.

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Як зазначили в ОВА, попередньо – без наслідків.