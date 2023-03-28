Супутникові знімки свідчать про сотні нових могил на кладовищі "вагнерівців" у Краснодарському краї РФ. ФОТО

У станиці Бакинська Краснодарського краю кладовище найманців ПВК "Вагнер" значно збільшилося за останні 2 місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На кладовищі "вагнерівців" у Бакинській вирито сотні нових могильних ям – свідчать супутникові знімки Maxar. Розширення чітко видно порівняно із зображенням двомісячної давності", - написав журналіст The New York Times Крістіан Тріберт у Twitter.