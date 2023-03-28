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Супутникові знімки свідчать про сотні нових могил на кладовищі "вагнерівців" у Краснодарському краї РФ. ФОТО

У станиці Бакинська Краснодарського краю кладовище найманців ПВК "Вагнер" значно збільшилося за останні 2 місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На кладовищі "вагнерівців" у Бакинській вирито сотні нових могильних ям – свідчать супутникові знімки Maxar. Розширення чітко видно порівняно із зображенням двомісячної давності", - написав журналіст The New York Times Крістіан Тріберт у Twitter.

Hundreds of new grave pits have been dug at the Wagner cemetery in Bakinskaya, satellite imagery captured by @Maxar shows. The expansion is clearly visible when compared with an image from two months ago. https://t.co/aQKhnokNb0 pic.twitter.com/Q399VUFjS3

— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 28, 2023

Автор: 

втрати (4393) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+20
Крепкого им здоровья и хорошего настроения.
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28.03.2023 21:48
+11
Оно уже давно Степан Сегалов. Его тут аж в четырех штатах ждут дела по сексуальному насилию разных уровней тяжести.
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28.03.2023 22:13
+10
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28.03.2023 22:03
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Крепкого им здоровья и хорошего настроения.
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28.03.2023 21:48 Відповісти
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28.03.2023 22:00 Відповісти
"Душа обливается кровью"(с))))))
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28.03.2023 21:49 Відповісти
-Дайте Вагнерам снаряды!!!!!
-Дали, но есть нюанс
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28.03.2023 21:50 Відповісти
А на "второє" - насипали Хаймерсів.
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28.03.2023 22:00 Відповісти
не переживайте, там ще місця хватає
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28.03.2023 21:52 Відповісти
Елітний кацапський скотомогильник
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28.03.2023 21:54 Відповісти
Там біореактор потрібно ставити
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29.03.2023 08:42 Відповісти
It just made my day.
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28.03.2023 21:57 Відповісти
Не забувайте могили посипати дустом, щоб ці чорти назад не вилізли.
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28.03.2023 21:58 Відповісти
Я памятник ваздвиг себе нерукотворный. ********** избранное 2023.
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28.03.2023 21:59 Відповісти
"Щоб легше було красти українські пральні машинки. Стівен Сігал навчатиме російських військових айкідо"
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28.03.2023 22:00 Відповісти
А ЗСУ потім влаштує їм йкіпісля...
""
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28.03.2023 22:11 Відповісти
"какой портрет, какой пейзаж ! "
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28.03.2023 22:56 Відповісти
Оно уже давно Степан Сегалов. Его тут аж в четырех штатах ждут дела по сексуальному насилию разных уровней тяжести.
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28.03.2023 22:13 Відповісти
тяжесть очевидна... на лице и пузе
а с сексуальным насилием справедливый суд Америки разберется правильно
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28.03.2023 22:58 Відповісти
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28.03.2023 22:03 Відповісти
"На кладовищі "вагнерівців" у Бакинській вирито сотні нових могильних ям - свідчать супутникові знімки Maxar.
==================
це ж треба..Витратити мульйони доларів на технології,запуск супутника ,витрачатися на дороговартісну експлуатацію..А все заради того щоб порахувати з космосу могили здохлого москальського непотребу
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28.03.2023 22:08 Відповісти
Так це супутникові фото за 24 січня. А це ж додайте ще два місяці! Та оркосамка відео показала більш свіженьке.
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29.03.2023 00:36 Відповісти
Сотни это такое себе.
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28.03.2023 22:09 Відповісти
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28.03.2023 22:14 Відповісти
копать вам, пдары, не перекопать
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28.03.2023 22:14 Відповісти
Це на одному кладовищі , а скільки їх по всій рашці .!! І тільки ті яких поховали . А скільки їх там ще валяється по посадках !!
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28.03.2023 22:20 Відповісти
Всі сіють озимі, а московщина засіяла вагнерівцями та вивела з сільгоспобороту гектари землі.
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28.03.2023 22:20 Відповісти
Малаватабудит. Малавата.
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28.03.2023 23:21 Відповісти
"Лето и арбалеты!

Ща вагнера подъедут!"

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28.03.2023 23:25 Відповісти
 
 