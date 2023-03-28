Під час виконання бойового завдання загинув пілот-винищувач Денис Кирилюк. ФОТО
Під час виконання бойового завдання загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.
"Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога", - йдеться у повідомленні.
У серпні 2022 року Кирилюк "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
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Резніком із замами, вкурсі справи….
Герою Слава !
Світла пам'ять.
..Сум...
Спочивай у мирі, Воїне. Твоя війна вже закінчилась((. Мої співчуття родині.
І якби тяжко не було...але це не остання жертва цієї прокятої війни.