Під час виконання бойового завдання загинув пілот-винищувач Денис Кирилюк. ФОТО

Під час виконання бойового завдання загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.

"Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога", - йдеться у повідомленні.

У серпні 2022 року Кирилюк "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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