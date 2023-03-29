Спецтрибунал проти Росії матиме значну міжнародну підтримку - Держдеп США

США підтримують створення спецтрибуналу для засудження злочину агресії проти України та вважають, що ця інституція матиме широку міжнародну підтримку.

Таке переконання висловив на брифінгу заступник радника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що такий суд матиме значну міжнародну підтримку, зокрема з боку наших європейських партнерів", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

За його словами, "ідеальним" для суду є розташування в одній із країн Європи.

"Ми вважаємо, що цей спеціальний трибунал має бути заснований на національній судовій системі України. Це забезпечить найчіткіший шлях до створення нового трибуналу та максимізує наші шанси для досягнення реальної підзвітності",- зазначив Пател.

Він також поінформував, що Сполучені Штати співпрацюють з українськими партнерами в цих питаннях.

У ширшому контексті представник Держдепу підкреслив, що США підтримують усі міжнародні зусилля з розслідування злочинів в Україні, у тому числі з боку Міжнародного кримінального суду, а також звіт Комісії ООН з розслідування щодо України.

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