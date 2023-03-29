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Спецтрибунал проти Росії матиме значну міжнародну підтримку - Держдеп США

держдеп

США підтримують створення спецтрибуналу для засудження злочину агресії проти України та вважають, що ця інституція матиме широку міжнародну підтримку.

Таке переконання висловив на брифінгу заступник радника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що такий суд матиме значну міжнародну підтримку, зокрема з боку наших європейських партнерів", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

За його словами, "ідеальним" для суду є розташування в одній із країн Європи.

"Ми вважаємо, що цей спеціальний трибунал має бути заснований на національній судовій системі України. Це забезпечить найчіткіший шлях до створення нового трибуналу та максимізує наші шанси для досягнення реальної підзвітності",- зазначив Пател.

Він також поінформував, що Сполучені Штати співпрацюють з українськими партнерами в цих питаннях.

У ширшому контексті представник Держдепу підкреслив, що США підтримують усі міжнародні зусилля з розслідування злочинів в Україні, у тому числі з боку Міжнародного кримінального суду, а також звіт Комісії ООН з розслідування щодо України.

Також читайте: Блінкен: "Припинення вогню дасть Росії можливість закріпитися та підготуватися до нової атаки"

Автор: 

Держдепартамент США (1619) трибунал (260)


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Топ коментарі
+1
главное чтобы не дали зэ-иудам своё рыло засунуть а то похерят весь трибунал и ***** останется невиновным
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29.03.2023 04:02
+1
ви його переізберете, і знову звинуватите захід...
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29.03.2023 04:08
+1
Поки не змінеться вся влада в рф, ні якого требуналу не буде.
А влада мінятися не буде, бо винен у сьому народ росії,
а путін -- це вершина айсбергу, все інше -- нема значення.
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29.03.2023 07:15
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а спецтрибунал проти зелених буде ні?
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29.03.2023 03:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eiAZ34V-q3Y Байден ПРЕДАЛ УКРАИНУ? Трибунала НАД ПУТИНЫМ НЕ БУДЕТ? Россия НЕ ЗАПЛАТИТ ЗА ВОЙНУ?
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29.03.2023 10:04 Відповісти
главное чтобы не дали зэ-иудам своё рыло засунуть а то похерят весь трибунал и ***** останется невиновным
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29.03.2023 04:02 Відповісти
ви його переізберете, і знову звинуватите захід...
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29.03.2023 04:08 Відповісти
хто ви?
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29.03.2023 04:46 Відповісти
и где ты видишь обвинение запада?
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29.03.2023 04:47 Відповісти
ніколи не тикайте до незнайомої людини...
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29.03.2023 04:53 Відповісти
не гарно це...
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29.03.2023 04:56 Відповісти
не гарно быть идиотом вроде тебя
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29.03.2023 04:59 Відповісти
Господь бачить, я намагався бути ввічливим до кінця, до казла....
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29.03.2023 05:03 Відповісти
а правда про себе тебе не сильно понравилась
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29.03.2023 05:08 Відповісти
ні - а кому ж від ідіота що подобається?
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29.03.2023 05:12 Відповісти
так правда есть правда -и не важно нравится ли тебе или нет-так что прийми смиренно и старайся поумнеть а то позор какой то быть таким неумным
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29.03.2023 05:16 Відповісти
саме тей коцап акий привів війну в Україну...
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29.03.2023 05:51 Відповісти
їхали шахтери, в умать як і завжди, на кацапських танках - відкопали з шахти.... вова дай прицелу....
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29.03.2023 06:12 Відповісти
Поки не змінеться вся влада в рф, ні якого требуналу не буде.
А влада мінятися не буде, бо винен у сьому народ росії,
а путін -- це вершина айсбергу, все інше -- нема значення.
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29.03.2023 07:15 Відповісти
 
 