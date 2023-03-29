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Новини Війна
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Спостерігається тенденція до відмови окупантів виконувати накази командирів, - Генштаб

окупанти

Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Так, 23 березня цього року, за відмову виконувати бойове завдання, було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "невський" та "ветерани". Подібний випадок стався і 25 березня, виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До моргу в Троїцькому за минулу добу привезли майже 100 тіл окупантів, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17291) Генштаб ЗС (6537)


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Кажуть -- моя твоя не понімає -- якби ше розвертались і топали на Схід .
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29.03.2023 07:24 Відповісти
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29.03.2023 07:31 Відповісти
Так похолодання, й змерзли й жерти хочуть. А ми утримуємо цих уродів, як у санаторіях.

Не треба думати, що вони ідейні. То шлунки перемогли у нерівній боротьбі з наказами.

Нічого, ми їх відкормимо, підлікуємо й обміняємо. А вони влітку повернуться. Як би ж можна було повертати без деяких запчастин..
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29.03.2023 07:43 Відповісти
Пропонуєш: не обмінювати? чи лишати їх деяких запчастин в місцях утримання?
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29.03.2023 07:52 Відповісти
А ти, гуманіст, що пропонуєш? Я виклала свою точку зору, а в тебе якісь дивні запитання в стили Боневтіка Найвеличнішого.
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29.03.2023 08:32 Відповісти
Про це тріщать на марафоні з початку війни.
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29.03.2023 07:48 Відповісти
Ветераны суть те, кто пускают ветры, т. е. это эвфемизм для пердунов
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29.03.2023 09:31 Відповісти
Что-то мало отказываются. Идут на убой сотнями в день.
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29.03.2023 11:16 Відповісти
 
 