Спостерігається тенденція до відмови окупантів виконувати накази командирів, - Генштаб

Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Так, 23 березня цього року, за відмову виконувати бойове завдання, було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "невський" та "ветерани". Подібний випадок стався і 25 березня, виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

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