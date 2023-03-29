Наблюдается тенденция отказа оккупантов выполнять приказы командиров, - Генштаб

В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются делать приказы командиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Так, 23 марта этого года, за отказ выполнять боевое задание, было обезоружено и доставлено в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны". Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующего на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

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