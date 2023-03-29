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Новости Война
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Наблюдается тенденция отказа оккупантов выполнять приказы командиров, - Генштаб

окупанти

В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются делать приказы командиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Так, 23 марта этого года, за отказ выполнять боевое задание, было обезоружено и доставлено в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны". Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующего на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, Силы обороны отразили 57 атак за сутки, - Генштаб

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Кажуть -- моя твоя не понімає -- якби ше розвертались і топали на Схід .
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29.03.2023 07:24 Ответить
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29.03.2023 07:31 Ответить
Так похолодання, й змерзли й жерти хочуть. А ми утримуємо цих уродів, як у санаторіях.

Не треба думати, що вони ідейні. То шлунки перемогли у нерівній боротьбі з наказами.

Нічого, ми їх відкормимо, підлікуємо й обміняємо. А вони влітку повернуться. Як би ж можна було повертати без деяких запчастин..
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29.03.2023 07:43 Ответить
Пропонуєш: не обмінювати? чи лишати їх деяких запчастин в місцях утримання?
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29.03.2023 07:52 Ответить
А ти, гуманіст, що пропонуєш? Я виклала свою точку зору, а в тебе якісь дивні запитання в стили Боневтіка Найвеличнішого.
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29.03.2023 08:32 Ответить
Про це тріщать на марафоні з початку війни.
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29.03.2023 07:48 Ответить
Ветераны суть те, кто пускают ветры, т. е. это эвфемизм для пердунов
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29.03.2023 09:31 Ответить
Что-то мало отказываются. Идут на убой сотнями в день.
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29.03.2023 11:16 Ответить
 
 