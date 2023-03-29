Наблюдается тенденция отказа оккупантов выполнять приказы командиров, - Генштаб
В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются делать приказы командиров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Так, 23 марта этого года, за отказ выполнять боевое задание, было обезоружено и доставлено в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны". Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующего на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
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Не треба думати, що вони ідейні. То шлунки перемогли у нерівній боротьбі з наказами.
Нічого, ми їх відкормимо, підлікуємо й обміняємо. А вони влітку повернуться. Як би ж можна було повертати без деяких запчастин..