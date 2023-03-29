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Новини Війна
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Ворог обстріляв акваторію Очаківської громади, - ОВА

кім

Минулої доби ворог обстріляв територію Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 28 березня, о 21:27 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіма, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: Минулої доби окупанти двічі обстріляли акваторію Очаківської громади, - ОВА

Автор: 

Миколаївська область (2265) обстріл (28357) Кім Віталій (471) Очаків (204)


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Знов русні захотілося ухи. Так і риби не залишиться.
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29.03.2023 07:50 Відповісти
буба без шапкі був в сумских окопах - це і ґоловний напрамок нашого удару - південь південь... - північь!
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29.03.2023 08:02 Відповісти
А в сочАх землетруска.
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29.03.2023 08:14 Відповісти
 
 