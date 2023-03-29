Ворог обстріляв акваторію Очаківської громади, - ОВА

Минулої доби ворог обстріляв територію Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 28 березня, о 21:27 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіма, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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