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Окупанти 34 рази обстріляли Херсонщину, - ОВА

херсон,прокудін

Минулої доби, 28 березня, російські загарбники 34 рази обстріляли території Херсонської області з авіації та артилерії.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив - 34 обстріли. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення "Укрпошти"", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі обстріляли лікарню та виробниче приміщення "Укрпошти" в Херсоні, постраждалих немає, - ОВА. ФОТОрепортаж (оновлено)

Внаслідок ворожих обстрілів зазнала поранень одна людина.

Автор: 

обстріл (28357) Херсон (3343) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5726)


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