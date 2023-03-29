Окупанти 34 рази обстріляли Херсонщину, - ОВА

Минулої доби, 28 березня, російські загарбники 34 рази обстріляли території Херсонської області з авіації та артилерії.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив - 34 обстріли. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення "Укрпошти"", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок ворожих обстрілів зазнала поранень одна людина.