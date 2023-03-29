Сербія відправила Україні чотири вантажівки з електроенергетичним обладнанням

Уряд Сербії за підтримки ЄС відправив до України чотири вантажівки з електроенергетичним обладнанням для підтримки енергетичному сектору України.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на представництво ЄС у Сербії, інформує Цензор.НЕТ.

28 березня вантажівки з допомогою вирушили до Румунії, звідки вони поїдуть в Україну. Обладнання профінансувала Сербія, а транспорт надав ЄС через свій Механізм цивільного захисту. У церемонії відправки допомоги взяли участь, зокрема, прем’єрка Сербії Ана Брнабич, посол України Володимир Толкач і голова делегації ЄС в Сербії Еммануеле Жофре.

"Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги", – заявив голова представництва ЄС в Сербії Емануеле Жофре.

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"Сербія висловлює солідарність із населенням України та засуджує всі напади на цивільне населення та об’єкти в цій країні та будь-яке застосування сили, що суперечить міжнародному праву", - сказала глава сербського уряду Ана Брнабіч.