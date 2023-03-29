УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10063 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
673 4

Сербія відправила Україні чотири вантажівки з електроенергетичним обладнанням

допомога

Уряд Сербії за підтримки ЄС відправив до України чотири вантажівки з електроенергетичним обладнанням для підтримки енергетичному сектору України.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на представництво ЄС у Сербії, інформує Цензор.НЕТ.

28 березня вантажівки з допомогою вирушили до Румунії, звідки вони поїдуть в Україну. Обладнання профінансувала Сербія, а транспорт надав ЄС через свій Механізм цивільного захисту. У церемонії відправки допомоги взяли участь, зокрема, прем’єрка Сербії Ана Брнабич, посол України Володимир Толкач і голова делегації ЄС в Сербії Еммануеле Жофре.

"Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги", – заявив голова представництва ЄС в Сербії Емануеле Жофре.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна з початку року отримала 7 мільярдів доларів допомоги від США та ЄС, - Шмигаль

"Сербія висловлює солідарність із населенням України та засуджує всі напади на цивільне населення та об’єкти в цій країні та будь-яке застосування сили, що суперечить міжнародному праву", - сказала глава сербського уряду Ана Брнабіч.

Автор: 

допомога (8327) Сербія (366) Україна (5878) енергетика (2585) Євросоюз (13374)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таку дрібницю "СН" не розікраде.
показати весь коментар
29.03.2023 08:41 Відповісти
Серби перевзуваються то добрий знак. Але ще б людям мізки перепрошити бо у них і досі у всьому США винуваті.
показати весь коментар
29.03.2023 09:34 Відповісти
Що з "братушками?"поняли куда ветер дует?
показати весь коментар
29.03.2023 09:52 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
29.03.2023 17:41 Відповісти
 
 