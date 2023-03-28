Україна з початку року отримала 7 мільярдів доларів допомоги від США та ЄС, - Шмигаль
Від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів від ЄС та понад 2 млрд доларів від США.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Маємо домовленість про нову програму з МВФ. Отримали фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії. Норвегія продовжила програму виплат для 50 тисяч українців, які перебувають у складних життєвих умовах та постраждали від російської агресії", – зазначив Шмигаль.
28 березня уряд ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США на суму 2,5 млрд доларів – ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Крім того, ще 150 млн доларів нададуть інші партнери, що дасть змогу залучити 2 млрд 660 млн доларів.
За словами прем’єра, ці кошти підуть на зарплати рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.
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Вы вообще с головой дружите, хоть изредка?
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Все ясно, гроші з окремого рахунку United24 буде отримувати квартал 95 на свою лайнотворчіть.
65 миллионов гривен потратит государственный телеканал "Дом" на ток-шоу подруги Зеленского из "95 квартала" и развлекательную программу
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ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") Минреинтеграции 20 января заключило два соглашения с победителями художественных конкурсов по производству телепрограмм на 65 млн грн.
Це дивовижно. Блінкен просто розумничка. Так вишукано сказати в одній фразі "ми довіряємо" і "він шахрай" може тільки політик аж такого рівня. Коли мені партнер довіряє, він за мною НЕ стежить. А якщо стежать 45 співробітників, це не довіра. Це тотальний кількарівневий контроль. Це - цілковита відсутність довіри.
если тарифы поднимают, то страна нищая