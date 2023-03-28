Україна з початку року отримала 7 мільярдів доларів допомоги від США та ЄС, - Шмигаль

Від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів від ЄС та понад 2 млрд доларів від США.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Маємо домовленість про нову програму з МВФ. Отримали фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії. Норвегія продовжила програму виплат для 50 тисяч українців, які перебувають у складних життєвих умовах та постраждали від російської агресії", – зазначив Шмигаль.

28 березня уряд ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США на суму 2,5 млрд доларів – ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Крім того, ще 150 млн доларів нададуть інші партнери, що дасть змогу залучити 2 млрд 660 млн доларів.

За словами прем’єра, ці кошти підуть на зарплати рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

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