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Новини Допомога Україні
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Україна з початку року отримала 7 мільярдів доларів допомоги від США та ЄС, - Шмигаль

шмигаль

Від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів від ЄС та понад 2 млрд доларів від США.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Маємо домовленість про нову програму з МВФ. Отримали фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії. Норвегія продовжила програму виплат для 50 тисяч українців, які перебувають у складних життєвих умовах та постраждали від російської агресії", – зазначив Шмигаль.

28 березня уряд ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США на суму 2,5 млрд доларів – ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Крім того, ще 150 млн доларів нададуть інші партнери, що дасть змогу залучити 2 млрд 660 млн доларів.

За словами прем’єра, ці кошти підуть на зарплати рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

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Кабмін (14078) США (22665) Євросоюз (13374) допомога і підтримка (1158) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+12
Де вони?
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28.03.2023 21:28
+11
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28.03.2023 21:38
+6
Можна надати детальнішу інформацію по особах які розділили між собою цю "нелегку ношу"?
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28.03.2023 21:31
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Де вони?
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28.03.2023 21:28 Відповісти
Угу..звіт нехай нададуть
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28.03.2023 21:30 Відповісти
для зе-банды это на завтрак .
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28.03.2023 21:36 Відповісти
Они в пенсиях, пособиях по инвалидности, пособиях на детей. В содержании неприватизированных портов, в зарплатах врачей, учителей и полиции.
Вы вообще с головой дружите, хоть изредка?
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28.03.2023 21:46 Відповісти
Влада сама з цим прекрасно справляється.

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Все ясно, гроші з окремого рахунку United24 буде отримувати квартал 95 на свою лайнотворчіть.

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28.03.2023 21:59 Відповісти
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29.03.2023 08:27 Відповісти
та вот где
65 миллионов гривен потратит государственный телеканал "Дом" на ток-шоу подруги Зеленского из "95 квартала" и развлекательную программу


https://images.cnscdn.com/images/e/2/6/f/e26f030a7189bf5381ae3e7e986fc586/original.jpg

ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") Минреинтеграции 20 января заключило два соглашения с победителями художественных конкурсов по производству телепрограмм на 65 млн грн.
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29.03.2023 01:30 Відповісти
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28.03.2023 21:51 Відповісти
Т/К Печера дракона:
 Це дивовижно. Блінкен просто розумничка. Так вишукано сказати в одній фразі "ми довіряємо" і "він шахрай" може тільки політик аж такого рівня. Коли мені партнер довіряє, він за мною НЕ стежить. А якщо стежать 45 співробітників, це не довіра. Це тотальний кількарівневий контроль. Це - цілковита відсутність довіри.
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28.03.2023 22:13 Відповісти
Можна надати детальнішу інформацію по особах які розділили між собою цю "нелегку ношу"?
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28.03.2023 21:31 Відповісти
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28.03.2023 21:38 Відповісти
Ставь Конституцію на паузу та коси бабло.ЗЕкономика.
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28.03.2023 21:40 Відповісти
Тобто сидіти будуть довго, бо не красти вони фізично неможуть.
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28.03.2023 21:42 Відповісти
Тому ціни на яйця збільшили, а виплати військовим зменшили
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28.03.2023 21:44 Відповісти
брехня
если тарифы поднимают, то страна нищая
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28.03.2023 22:03 Відповісти
По этому этот лакей ахметки пробивает увеличение стоимости 1 кВт/ч жо 5 гр. 50 копеек? Аудиторы США и ЕС стибрить не позволяют?
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28.03.2023 22:10 Відповісти
 
 