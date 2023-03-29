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Дефіциту електроенергії немає, але в 6 областях значні знеструмлення, - Галущенко

електроенергія

Попри суттєве збільшення попиту внаслідок похолодання, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. На Київщині, у Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій, Одеській і Миколаївській областях фіксуються значні знеструмлення.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго. 

Попри суттєве збільшення попиту внаслідок похолодання, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. На Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Майже повністю відновлене електропостачання у раніше постраждалих від негоди Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Широким фронтом негода змістилась із заходу в центр країни: від півночі (Чернігівська область) до півдня (Одеська та Миколаївська області).

Тож значні знеструмлення маємо на Київщині (більше 31 тис. абонентів станом на 9:00 без світла), у Чернігівській області (5 тис.), Черкаській області (3,7 тис.), Хмельницькій області (3,2 тис.), Одеській і Миколаївській областях (по 2,5 тис.). Ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дефіциту електроенергії в Україні в наступні пів року не очікується, – "Укренерго"

Також тривають роботи з відновлення пошкоджених російськими обстрілами мереж у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Автор: 

електроенергія (6186) Галущенко Герман (529) Міненерго (1402)


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Знеструмлення не через нестачу генерації, а через негоду. Постраждали мережі. Так шо **** попустіться і читайте статтю, а не тільки заголовок.
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29.03.2023 11:14 Відповісти
Кацапа, в тебе щось з мозком. та - один і той кацапський троль.
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29.03.2023 11:26 Відповісти
Саме собі підмахнуло? Ржака.
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29.03.2023 11:27 Відповісти
Кацапське гівно свіжевилуплене поналазило, баньте цю сволоту.
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29.03.2023 12:56 Відповісти
 
 