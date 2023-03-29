У 12 областях значні знеструмлення через негоду, - "Укренерго"

Ремонтні бригади наразі працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

Також через похолодання споживання електроенергії зросло. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Зростання споживання покривається переважно за рахунок збільшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях, а також іншими видами генерації. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні.

"Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. У Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання. Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві", - йдеться в повідомленні.

Водночас в інших регіонах обмежень споживання немає.

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.

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