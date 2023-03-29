У боях під Бахмутом загинув культуролог, редактор та дослідник Євген Гулевич
У боях під Бахмутом 31 грудня 2022 року загинув редактор, перекладач та магістр культурології Євген Гулевич. Дотепер він вважався зниклим безвісти.
Про це повідомив музикант Юрій Хвостов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Євген Гулевич, дослідник, інтелектуал, філософ, редактор і автор, відважний воїн і затятий чоловік, загинув у бою під Бахмутом 31 грудня 2022 року. Від учора ми можемо говорити про це доконано, маючи офіційне підтвердження. Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна новина "зник безвісти при виконанні бойового завдання", яка надійшла нам на початку цього року, не остаточна", - написав Хвостов.
Музикант додав, що Гулевич пішов на війну усвідомлено, це був його вибір і чин. В останній приїзд до Львова він встиг дати кілька інтерв'ю і побачитися з товариством.
Зазначається, що про чин похорону і прощання повідомлять згодом.
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5:1 - це красива статистика на папері.
А в реалі 5 знищених кацапських зеків і один загиблий український культуролог, журналист, письменних, спортсмен.
З того боку утилізується біосміття, з нашого боку гине цвіт нації.
треба "перестать стрелять"?
і хай цих культурологів і спортсменів розстріляють зі зв,язанами руками?? як в Бучі?
Бо іноді краще вчасно організовано відійти, ніж добго для піару впиратися рогом, а потім тікати з великими втратами, як в Сіверодонецьку.
За бездіяльність і жертви Бучі також, як за діяльність і жертви Бахмута. Тобто, в разі провалу особа, яка прийняла рішення повинна відповідати.
Тільки тоді вона буде приймати рішення, виходячи з державних інтересів і своєї відповідальності, а не з особистих побажань.
ЗЄ, який виводить з складу ГШ бойових генералів, заводить в РНБО аферистів, приймає рішення "стояти насмерть" та здає потім в полон цілі підрозділи хоч за щось відповідає?
Нам легко розмірковувати тут. Ми і 20 відсотків не знаємо, що відбувається, навіть в одній гарячій точці, не кажучи вже про всю лінію фронту. Мій друг воював за Сєвєродонецьк. Зараз сам пішов під Бахмут, свідомо перевівся в штурмовий батальон (не буду назву казати), і вже майже місяць воює там. Нічого не розказує. Просто каже, що важко, АЛЕ ПОТРІБНО! І це його вибір, після року участі в боях, він розуміє навіщо він туди йде. Давайте ми просто будемо мовчати.
Навіщо дебілам замислюватися, про те, що таке оперативний відступ на іншу лінію оборони. Все по максимуму.
Краще б ти такі питання задавав, коли ЗЄ без жодного пострілу відводив війська з облаштованих позицій та розміновував Чонгар.
Якщо наступ, то одразу до Москви. Уря шашлички на травневі свята та купальник для пляжування в Криму.
Якщо відступ, то до Львоаа. Нам пи..да, все пропало, де сіль та сірники.
І ніяк інакше.
А м'яса на Роісє більше. І ціна цього м'яса менша.
Бо це і є результат відсутності відповідальності за втрати особового складу.
А ми лишаємось із дегенератами, злодіями Поворознюками, з яких Марафон Зеленського ліпить героїв для населення країни, яка мала би бути УКРАЇНОЮ після завершення цієї війни.((((((((((((((((
Кремлівські агенти не виконали наказу, не вдалось взяти Україну з наскоку. Тепер у них нове завдання: будь-що втриматись при владі та підставити під кулі якомога більше вмотивованих українців, аж до моменту, поки опиратись буде просто нікому...