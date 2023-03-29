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У боях під Бахмутом загинув культуролог, редактор та дослідник Євген Гулевич

гулевич

У боях під Бахмутом 31 грудня 2022 року загинув редактор, перекладач та магістр культурології Євген Гулевич. Дотепер він вважався зниклим безвісти.

Про це повідомив музикант Юрій Хвостов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Євген Гулевич, дослідник, інтелектуал, філософ, редактор і автор, відважний воїн і затятий чоловік, загинув у бою під Бахмутом 31 грудня 2022 року. Від учора ми можемо говорити про це доконано, маючи офіційне підтвердження. Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна новина "зник безвісти при виконанні бойового завдання", яка надійшла нам на початку цього року, не остаточна", - написав Хвостов.

Музикант додав, що Гулевич пішов на війну усвідомлено, це був його вибір і чин. В останній приїзд до Львова він встиг дати кілька інтерв'ю і побачитися з товариством.

Зазначається, що про чин похорону і прощання повідомлять згодом.

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пам’ять (1184) Бахмут (1559) втрати (4393)


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Топ коментарі
+28
Це до питання ціни утримання Бахмуту.
5:1 - це красива статистика на папері.

А в реалі 5 знищених кацапських зеків і один загиблий український культуролог, журналист, письменних, спортсмен.

З того боку утилізується біосміття, з нашого боку гине цвіт нації.
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29.03.2023 11:34
+23
ЯКІ Люди гинуть!
А ми лишаємось із дегенератами, злодіями Поворознюками, з яких Марафон Зеленського ліпить героїв для населення країни, яка мала би бути УКРАЇНОЮ після завершення цієї війни.((((((((((((((((
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29.03.2023 11:36
+17
Пам'ятаймо кожного героя...
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29.03.2023 11:31
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29.03.2023 11:31 Відповісти
До поки Сонце світить, допоки пшениці у полі. Пам'ятаємо!
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29.03.2023 11:45 Відповісти
Це до питання ціни утримання Бахмуту.
5:1 - це красива статистика на папері.

А в реалі 5 знищених кацапських зеків і один загиблий український культуролог, журналист, письменних, спортсмен.

З того боку утилізується біосміття, з нашого боку гине цвіт нації.
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29.03.2023 11:34 Відповісти
І?
треба "перестать стрелять"?
і хай цих культурологів і спортсменів розстріляють зі зв,язанами руками?? як в Бучі?
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29.03.2023 11:41 Відповісти
Треба нести відповідальність за рішення, які призводять до невиправданних жертв.
Бо іноді краще вчасно організовано відійти, ніж добго для піару впиратися рогом, а потім тікати з великими втратами, як в Сіверодонецьку.

За бездіяльність і жертви Бучі також, як за діяльність і жертви Бахмута. Тобто, в разі провалу особа, яка прийняла рішення повинна відповідати.
Тільки тоді вона буде приймати рішення, виходячи з державних інтересів і своєї відповідальності, а не з особистих побажань.

ЗЄ, який виводить з складу ГШ бойових генералів, заводить в РНБО аферистів, приймає рішення "стояти насмерть" та здає потім в полон цілі підрозділи хоч за щось відповідає?
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29.03.2023 11:49 Відповісти
А відійти до куда? До Львова?
Нам легко розмірковувати тут. Ми і 20 відсотків не знаємо, що відбувається, навіть в одній гарячій точці, не кажучи вже про всю лінію фронту. Мій друг воював за Сєвєродонецьк. Зараз сам пішов під Бахмут, свідомо перевівся в штурмовий батальон (не буду назву казати), і вже майже місяць воює там. Нічого не розказує. Просто каже, що важко, АЛЕ ПОТРІБНО! І це його вибір, після року участі в боях, він розуміє навіщо він туди йде. Давайте ми просто будемо мовчати.
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29.03.2023 12:14 Відповісти
Зрозуміло, що до Львова.

Навіщо дебілам замислюватися, про те, що таке оперативний відступ на іншу лінію оборони. Все по максимуму.

Краще б ти такі питання задавав, коли ЗЄ без жодного пострілу відводив війська з облаштованих позицій та розміновував Чонгар.
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29.03.2023 14:40 Відповісти
повністю згодна з тобою. Навіщо дебілам замислюватися.. Можешь не відповідати. Питання риторичне . Дебіли здатні тільки патякати.
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29.03.2023 15:31 Відповісти
Так отож.

Якщо наступ, то одразу до Москви. Уря шашлички на травневі свята та купальник для пляжування в Криму.
Якщо відступ, то до Львоаа. Нам пи..да, все пропало, де сіль та сірники.

І ніяк інакше.
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29.03.2023 16:23 Відповісти
Якщо ми будемо мовчати, то буде, як у совку та на Роісє - війна м'ясом.
А м'яса на Роісє більше. І ціна цього м'яса менша.

Бо це і є результат відсутності відповідальності за втрати особового складу.
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29.03.2023 14:44 Відповісти
Нехай пздують Квартал, Слуги урода і зебіли воювати. А то виходить, що план путлєра знищити патріотів України поступово втілюється в життя. Лишаться лише біосміття, Какаяразніца і совки.
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29.03.2023 23:57 Відповісти
ЯКІ Люди гинуть!
А ми лишаємось із дегенератами, злодіями Поворознюками, з яких Марафон Зеленського ліпить героїв для населення країни, яка мала би бути УКРАЇНОЮ після завершення цієї війни.((((((((((((((((
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29.03.2023 11:36 Відповісти
..отже, одна з задач тилу України - знищити, змішати поворознюків-дермаків-арахнід зі своїми, тобто з лайном... ну, а якщо вумний нарід обере це чи подібне лайно знову, на другий термін.. то мабуть ВІН щось-таки знає і це вже ЙОГО план.. ... так шо "лупаймо сю скалу"
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29.03.2023 12:55 Відповісти
dijsno, tak i e, nazal´
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29.03.2023 13:17 Відповісти
Pam'yataemo...Vi4na Slava !🇺🇦
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29.03.2023 11:36 Відповісти
Хто у нас лишиться після війни? Якщо ми втратим 500 000 таких - це удар від якого ми не оправимось, якщо вони втратять 2,5 млн зеків - це піде їм на користь
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29.03.2023 11:39 Відповісти
Сумно, коли гине людина, двічі сумно, коли гинуть такі люди, котрі є цвітом нашої нації.
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29.03.2023 11:41 Відповісти
ось так..., йдуть кращі, мужні, відповідальні, освічені..., рашка натомість спокійно та методично звільняється від свого біосміття..., тому багато хто з тих, хто там ще щось розуміє, а може десь в глибині душі заперечує цю війну, погоджується з таким розкладом - поки що це не вони, а якісь тупі, нікому не потрібні зеки, якісь тупі буряти або тупі чукчі, тому нехай...
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29.03.2023 11:47 Відповісти
Герої не вмирають! А тим часом "бойовий" підполковник ЗСУ обдристович воює лише на каналі фейгина.
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29.03.2023 11:49 Відповісти
****** суки кацапи! Як же я вас ненавиджу !!!
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29.03.2023 12:08 Відповісти
Героям слава! Схиляю голову!
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29.03.2023 12:09 Відповісти
Шана
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29.03.2023 12:15 Відповісти
У мене періодично виникає думка, що це теж частина плану *****, або його новий план.
Кремлівські агенти не виконали наказу, не вдалось взяти Україну з наскоку. Тепер у них нове завдання: будь-що втриматись при владі та підставити під кулі якомога більше вмотивованих українців, аж до моменту, поки опиратись буде просто нікому...
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29.03.2023 14:11 Відповісти
Найкращі гинуть! А у Квартала і Слуг урода лише морди жиріють.
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29.03.2023 23:53 Відповісти
Господи, як боляче ...
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30.03.2023 05:16 Відповісти
 
 