У боях під Бахмутом загинув культуролог, редактор та дослідник Євген Гулевич

У боях під Бахмутом 31 грудня 2022 року загинув редактор, перекладач та магістр культурології Євген Гулевич. Дотепер він вважався зниклим безвісти.

Про це повідомив музикант Юрій Хвостов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Євген Гулевич, дослідник, інтелектуал, філософ, редактор і автор, відважний воїн і затятий чоловік, загинув у бою під Бахмутом 31 грудня 2022 року. Від учора ми можемо говорити про це доконано, маючи офіційне підтвердження. Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна новина "зник безвісти при виконанні бойового завдання", яка надійшла нам на початку цього року, не остаточна", - написав Хвостов.

Музикант додав, що Гулевич пішов на війну усвідомлено, це був його вибір і чин. В останній приїзд до Львова він встиг дати кілька інтерв'ю і побачитися з товариством.

Зазначається, що про чин похорону і прощання повідомлять згодом.

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