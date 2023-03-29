В боях под Бахмутом погиб культуролог, редактор и исследователь Евгений Гулевич
В боях под Бахмутом 31 декабря 2022 погиб редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич. До сих пор он считался пропавшим без вести.
Об этом сообщил музыкант Юрий Хвостов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Евгений Гулевич, исследователь, интеллектуал, философ, редактор и автор, отважный воин и стойкий мужчина, погиб в бою под Бахмутом 31 декабря 2022 года. Со вчера мы можем говорить об этом уже точно, имея официальное подтверждение. До сих пор теплилась крошечная, но цепкая надежда, что страшная новость "пропал без вести при выполнении боевой задачи", которая поступила нам в начале этого года, не точная", - написал Хвостов.
Музыкант добавил, что Гулевич пошел на войну осознанно, это был его выбор. В последний приезд во Львов он успел дать несколько интервью и повидаться с общественностью.
Отмечается, что об отпевании и прощании сообщат позже.
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5:1 - це красива статистика на папері.
А в реалі 5 знищених кацапських зеків і один загиблий український культуролог, журналист, письменних, спортсмен.
З того боку утилізується біосміття, з нашого боку гине цвіт нації.
треба "перестать стрелять"?
і хай цих культурологів і спортсменів розстріляють зі зв,язанами руками?? як в Бучі?
Бо іноді краще вчасно організовано відійти, ніж добго для піару впиратися рогом, а потім тікати з великими втратами, як в Сіверодонецьку.
За бездіяльність і жертви Бучі також, як за діяльність і жертви Бахмута. Тобто, в разі провалу особа, яка прийняла рішення повинна відповідати.
Тільки тоді вона буде приймати рішення, виходячи з державних інтересів і своєї відповідальності, а не з особистих побажань.
ЗЄ, який виводить з складу ГШ бойових генералів, заводить в РНБО аферистів, приймає рішення "стояти насмерть" та здає потім в полон цілі підрозділи хоч за щось відповідає?
Нам легко розмірковувати тут. Ми і 20 відсотків не знаємо, що відбувається, навіть в одній гарячій точці, не кажучи вже про всю лінію фронту. Мій друг воював за Сєвєродонецьк. Зараз сам пішов під Бахмут, свідомо перевівся в штурмовий батальон (не буду назву казати), і вже майже місяць воює там. Нічого не розказує. Просто каже, що важко, АЛЕ ПОТРІБНО! І це його вибір, після року участі в боях, він розуміє навіщо він туди йде. Давайте ми просто будемо мовчати.
Навіщо дебілам замислюватися, про те, що таке оперативний відступ на іншу лінію оборони. Все по максимуму.
Краще б ти такі питання задавав, коли ЗЄ без жодного пострілу відводив війська з облаштованих позицій та розміновував Чонгар.
Якщо наступ, то одразу до Москви. Уря шашлички на травневі свята та купальник для пляжування в Криму.
Якщо відступ, то до Львоаа. Нам пи..да, все пропало, де сіль та сірники.
І ніяк інакше.
А м'яса на Роісє більше. І ціна цього м'яса менша.
Бо це і є результат відсутності відповідальності за втрати особового складу.
А ми лишаємось із дегенератами, злодіями Поворознюками, з яких Марафон Зеленського ліпить героїв для населення країни, яка мала би бути УКРАЇНОЮ після завершення цієї війни.((((((((((((((((
Кремлівські агенти не виконали наказу, не вдалось взяти Україну з наскоку. Тепер у них нове завдання: будь-що втриматись при владі та підставити під кулі якомога більше вмотивованих українців, аж до моменту, поки опиратись буде просто нікому...