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Новости Агрессия России против Украины Война
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В боях под Бахмутом погиб культуролог, редактор и исследователь Евгений Гулевич

гулевич

В боях под Бахмутом 31 декабря 2022 погиб редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич. До сих пор он считался пропавшим без вести.

Об этом сообщил музыкант Юрий Хвостов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евгений Гулевич, исследователь, интеллектуал, философ, редактор и автор, отважный воин и стойкий мужчина, погиб в бою под Бахмутом 31 декабря 2022 года. Со вчера мы можем говорить об этом уже точно, имея официальное подтверждение. До сих пор теплилась крошечная, но цепкая надежда, что страшная новость "пропал без вести при выполнении боевой задачи", которая поступила нам в начале этого года, не точная", - написал Хвостов.

Музыкант добавил, что Гулевич пошел на войну осознанно, это был его выбор. В последний приезд во Львов он успел дать несколько интервью и повидаться с общественностью.

Отмечается, что об отпевании и прощании сообщат позже.

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память (1492) Бахмут (1601) потери (4379)


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Топ комментарии
+28
Це до питання ціни утримання Бахмуту.
5:1 - це красива статистика на папері.

А в реалі 5 знищених кацапських зеків і один загиблий український культуролог, журналист, письменних, спортсмен.

З того боку утилізується біосміття, з нашого боку гине цвіт нації.
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29.03.2023 11:34
+23
ЯКІ Люди гинуть!
А ми лишаємось із дегенератами, злодіями Поворознюками, з яких Марафон Зеленського ліпить героїв для населення країни, яка мала би бути УКРАЇНОЮ після завершення цієї війни.((((((((((((((((
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29.03.2023 11:36
+17
Пам'ятаймо кожного героя...
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29.03.2023 11:31
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Пам'ятаймо кожного героя...
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29.03.2023 11:31 Ответить
До поки Сонце світить, допоки пшениці у полі. Пам'ятаємо!
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29.03.2023 11:45 Ответить
Це до питання ціни утримання Бахмуту.
5:1 - це красива статистика на папері.

А в реалі 5 знищених кацапських зеків і один загиблий український культуролог, журналист, письменних, спортсмен.

З того боку утилізується біосміття, з нашого боку гине цвіт нації.
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29.03.2023 11:34 Ответить
І?
треба "перестать стрелять"?
і хай цих культурологів і спортсменів розстріляють зі зв,язанами руками?? як в Бучі?
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29.03.2023 11:41 Ответить
Треба нести відповідальність за рішення, які призводять до невиправданних жертв.
Бо іноді краще вчасно організовано відійти, ніж добго для піару впиратися рогом, а потім тікати з великими втратами, як в Сіверодонецьку.

За бездіяльність і жертви Бучі також, як за діяльність і жертви Бахмута. Тобто, в разі провалу особа, яка прийняла рішення повинна відповідати.
Тільки тоді вона буде приймати рішення, виходячи з державних інтересів і своєї відповідальності, а не з особистих побажань.

ЗЄ, який виводить з складу ГШ бойових генералів, заводить в РНБО аферистів, приймає рішення "стояти насмерть" та здає потім в полон цілі підрозділи хоч за щось відповідає?
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29.03.2023 11:49 Ответить
А відійти до куда? До Львова?
Нам легко розмірковувати тут. Ми і 20 відсотків не знаємо, що відбувається, навіть в одній гарячій точці, не кажучи вже про всю лінію фронту. Мій друг воював за Сєвєродонецьк. Зараз сам пішов під Бахмут, свідомо перевівся в штурмовий батальон (не буду назву казати), і вже майже місяць воює там. Нічого не розказує. Просто каже, що важко, АЛЕ ПОТРІБНО! І це його вибір, після року участі в боях, він розуміє навіщо він туди йде. Давайте ми просто будемо мовчати.
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29.03.2023 12:14 Ответить
Зрозуміло, що до Львова.

Навіщо дебілам замислюватися, про те, що таке оперативний відступ на іншу лінію оборони. Все по максимуму.

Краще б ти такі питання задавав, коли ЗЄ без жодного пострілу відводив війська з облаштованих позицій та розміновував Чонгар.
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29.03.2023 14:40 Ответить
повністю згодна з тобою. Навіщо дебілам замислюватися.. Можешь не відповідати. Питання риторичне . Дебіли здатні тільки патякати.
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29.03.2023 15:31 Ответить
Так отож.

Якщо наступ, то одразу до Москви. Уря шашлички на травневі свята та купальник для пляжування в Криму.
Якщо відступ, то до Львоаа. Нам пи..да, все пропало, де сіль та сірники.

І ніяк інакше.
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29.03.2023 16:23 Ответить
Якщо ми будемо мовчати, то буде, як у совку та на Роісє - війна м'ясом.
А м'яса на Роісє більше. І ціна цього м'яса менша.

Бо це і є результат відсутності відповідальності за втрати особового складу.
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29.03.2023 14:44 Ответить
Нехай пздують Квартал, Слуги урода і зебіли воювати. А то виходить, що план путлєра знищити патріотів України поступово втілюється в життя. Лишаться лише біосміття, Какаяразніца і совки.
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29.03.2023 23:57 Ответить
ЯКІ Люди гинуть!
А ми лишаємось із дегенератами, злодіями Поворознюками, з яких Марафон Зеленського ліпить героїв для населення країни, яка мала би бути УКРАЇНОЮ після завершення цієї війни.((((((((((((((((
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29.03.2023 11:36 Ответить
..отже, одна з задач тилу України - знищити, змішати поворознюків-дермаків-арахнід зі своїми, тобто з лайном... ну, а якщо вумний нарід обере це чи подібне лайно знову, на другий термін.. то мабуть ВІН щось-таки знає і це вже ЙОГО план.. ... так шо "лупаймо сю скалу"
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29.03.2023 12:55 Ответить
dijsno, tak i e, nazal´
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29.03.2023 13:17 Ответить
Pam'yataemo...Vi4na Slava !🇺🇦
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29.03.2023 11:36 Ответить
Хто у нас лишиться після війни? Якщо ми втратим 500 000 таких - це удар від якого ми не оправимось, якщо вони втратять 2,5 млн зеків - це піде їм на користь
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29.03.2023 11:39 Ответить
Сумно, коли гине людина, двічі сумно, коли гинуть такі люди, котрі є цвітом нашої нації.
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29.03.2023 11:41 Ответить
ось так..., йдуть кращі, мужні, відповідальні, освічені..., рашка натомість спокійно та методично звільняється від свого біосміття..., тому багато хто з тих, хто там ще щось розуміє, а може десь в глибині душі заперечує цю війну, погоджується з таким розкладом - поки що це не вони, а якісь тупі, нікому не потрібні зеки, якісь тупі буряти або тупі чукчі, тому нехай...
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29.03.2023 11:47 Ответить
Герої не вмирають! А тим часом "бойовий" підполковник ЗСУ обдристович воює лише на каналі фейгина.
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29.03.2023 11:49 Ответить
****** суки кацапи! Як же я вас ненавиджу !!!
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29.03.2023 12:08 Ответить
Героям слава! Схиляю голову!
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29.03.2023 12:09 Ответить
Шана
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29.03.2023 12:15 Ответить
У мене періодично виникає думка, що це теж частина плану *****, або його новий план.
Кремлівські агенти не виконали наказу, не вдалось взяти Україну з наскоку. Тепер у них нове завдання: будь-що втриматись при владі та підставити під кулі якомога більше вмотивованих українців, аж до моменту, поки опиратись буде просто нікому...
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29.03.2023 14:11 Ответить
Найкращі гинуть! А у Квартала і Слуг урода лише морди жиріють.
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29.03.2023 23:53 Ответить
Господи, як боляче ...
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30.03.2023 05:16 Ответить
 
 