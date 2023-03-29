В боях под Бахмутом погиб культуролог, редактор и исследователь Евгений Гулевич

В боях под Бахмутом 31 декабря 2022 погиб редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич. До сих пор он считался пропавшим без вести.

Об этом сообщил музыкант Юрий Хвостов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евгений Гулевич, исследователь, интеллектуал, философ, редактор и автор, отважный воин и стойкий мужчина, погиб в бою под Бахмутом 31 декабря 2022 года. Со вчера мы можем говорить об этом уже точно, имея официальное подтверждение. До сих пор теплилась крошечная, но цепкая надежда, что страшная новость "пропал без вести при выполнении боевой задачи", которая поступила нам в начале этого года, не точная", - написал Хвостов.

Музыкант добавил, что Гулевич пошел на войну осознанно, это был его выбор. В последний приезд во Львов он успел дать несколько интервью и повидаться с общественностью.

Отмечается, что об отпевании и прощании сообщат позже.

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