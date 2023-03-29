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Новости Война
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ВСУ отвергли россиян от важного пути поставки в Бахмуте, - разведка Великобритании

бахмут,зсу

Российские атаки в Бахмуте менее интенсивны по сравнению с последними неделями, но бои продолжаются.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, было отбрасывание российских бойцов группы Вагнера по маршруту 0506. Эта второстепенная сельская дорога стала критической линией поставки украинских защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "вагнеровцы" раньше находились в пределах нескольких сотен метров от маршрута.

"26 марта российские СМИ утверждали, что россияне взяли под полный контроль заводской комплекс "Азом" к северу от центра Бахмута. Однако это заявление, вероятно, остается спорным, как это было в течение последних двух недель. Поскольку ЧВК Вагнера подтвердила увольнение не менее 5 тыс. человек. заключенных, нехватка личного состава, вероятно, мешает российским наступательным усилиям в этом секторе", - добавили в разведке.

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Великобритания (4945) разведка (4171) внешняя разведка (375) Бахмут (1601)


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Топ комментарии
+18
Бахмут-Авдіїївка-Вугледар це пастка для рашистів, і перемелювання на фарш.Стримування та знищення окупантів, на цих ділянках ,вважаю це шлях до контрнаступу ЗСУ.
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29.03.2023 10:38
+16
Боже, благаю, вбережи наших Захисників !!
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29.03.2023 10:31
+15
Зеки і чмобіки це їхні кращі з кращих)
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29.03.2023 11:21
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Боже, благаю, вбережи наших Захисників !!
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29.03.2023 10:31 Ответить
Бахмут-Авдіїївка-Вугледар це пастка для рашистів, і перемелювання на фарш.Стримування та знищення окупантів, на цих ділянках ,вважаю це шлях до контрнаступу ЗСУ.
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29.03.2023 10:38 Ответить
Час розсудить, чи була то пастка для рашистів, або ж пастка для нас.

Враховуйте, що ми втрачаємо кращих із кращих, а кого втрачають рашисти? зеків та чмобіків.
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29.03.2023 11:16 Ответить
Зеки і чмобіки це їхні кращі з кращих)
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29.03.2023 11:21 Ответить
Зловживання рожевими окулярами може дорого вартувати.
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29.03.2023 12:22 Ответить
До чого тут рожеві окуляри? У русні протилежні цінності, тому це відомий факт: зекі і чмобіки, це еліта серед російських громадян.
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29.03.2023 12:33 Ответить
Серед кого "це відомий факт"?
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29.03.2023 12:39 Ответить
З нашого боку там багато мобілізованих. І багато тих судячі з ютубу кого кидали туди з трьома днями підготовки.
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29.03.2023 20:37 Ответить
Кого це німці вже втратили?
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29.03.2023 12:34 Ответить
Отвергли...увольнение...что происходит? Чем занимается корректор ?)
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29.03.2023 11:11 Ответить
Гугл-переводчик атакуют машинные боты, предлагая свои варианты "перевода". Даже простые слова неправильно переводит.
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29.03.2023 11:28 Ответить
Дякую вам Наші Захисники ! Збережи Боже ! Небесного захисту .....Допомагаємо хто чим може
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29.03.2023 18:50 Ответить
 
 