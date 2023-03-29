ВСУ отвергли россиян от важного пути поставки в Бахмуте, - разведка Великобритании

Российские атаки в Бахмуте менее интенсивны по сравнению с последними неделями, но бои продолжаются.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, было отбрасывание российских бойцов группы Вагнера по маршруту 0506. Эта второстепенная сельская дорога стала критической линией поставки украинских защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "вагнеровцы" раньше находились в пределах нескольких сотен метров от маршрута.

"26 марта российские СМИ утверждали, что россияне взяли под полный контроль заводской комплекс "Азом" к северу от центра Бахмута. Однако это заявление, вероятно, остается спорным, как это было в течение последних двух недель. Поскольку ЧВК Вагнера подтвердила увольнение не менее 5 тыс. человек. заключенных, нехватка личного состава, вероятно, мешает российским наступательным усилиям в этом секторе", - добавили в разведке.

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