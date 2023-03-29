Житель Комісарового на Харківщині загинув унаслідок ворожих обстрілів
У селі Комісарове Куп’янського району Харківської області з-під завалів госпбудівлі, зруйнованої внаслідок ворожих обстрілів, дістали 47-річного чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
"В селі Комісарове Куп'янського району з-під завалів господарчої споруди, яка була зруйнована внаслідок ворожого обстрілу, правоохоронці дістали 47-річного чоловіка. Постраждалого з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де він помер", - йдеться в повідомленні.
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