Житель Комісарового на Харківщині загинув унаслідок ворожих обстрілів

У селі Комісарове Куп’янського району Харківської області з-під завалів госпбудівлі, зруйнованої внаслідок ворожих обстрілів, дістали 47-річного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

"В селі Комісарове Куп'янського району з-під завалів господарчої споруди, яка була зруйнована внаслідок ворожого обстрілу, правоохоронці дістали 47-річного чоловіка. Постраждалого з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де він помер", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ракетний удар по Богодухову, обстріли Дворічної та Вовчанська, - ОВА. ФОТО