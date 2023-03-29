УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9918 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
336 0

Житель Комісарового на Харківщині загинув унаслідок ворожих обстрілів

харківщина

У селі Комісарове Куп’янського району Харківської області з-під завалів госпбудівлі, зруйнованої внаслідок ворожих обстрілів, дістали 47-річного чоловіка. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

"В селі Комісарове Куп'янського району з-під завалів господарчої споруди, яка була зруйнована внаслідок ворожого обстрілу, правоохоронці дістали 47-річного чоловіка. Постраждалого з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де він помер", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ракетний удар по Богодухову, обстріли Дворічної та Вовчанська, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28357) смерть (6744) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 