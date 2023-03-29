Профільний комітет ВР працює над удосконаленням мобілізаційних заходів, - Веніславський

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюють над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів в Україні.

Про це розповів член Комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", - сказав Веніславський.

Народний депутат поінформував, що наразі в оборонному парламентському комітеті триває робота над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, за його словами, комітет розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

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