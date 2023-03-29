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Профільний комітет ВР працює над удосконаленням мобілізаційних заходів, - Веніславський

зсу,мобілізація

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюють над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів в Україні.

Про це розповів член Комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", - сказав Веніславський.

Народний депутат поінформував, що наразі в оборонному парламентському комітеті триває робота над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, за його словами, комітет розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних хвиль мобілізації немає, все відбувається у плановому порядку, - Міноборони

Автор: 

ВР (14950) мобілізація (3042) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+40
Звучить загрозливо. Як уявлю цих слуг - Безуглу, Тищенка, Богуцьку, Третякову, і т.д., які працюють над чимось, то вже страшно...
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29.03.2023 11:51
+30
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29.03.2023 11:52
+26
Каклєта теж отримає повістку?
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29.03.2023 11:48
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Каклєта теж отримає повістку?
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29.03.2023 11:48 Відповісти
Ніт, йому принесли повістку додому, хтось вдома був, подивився у глазок, посопів та не відчинив (як це часто-густо робиться)
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29.03.2023 11:51 Відповісти
Вавочка теж такий. Повістка? Яка повістка? Ахх-ха-ха-ха.
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29.03.2023 11:55 Відповісти
название мероприятия - пятая повестка.
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29.03.2023 11:50 Відповісти
Звучить загрозливо. Як уявлю цих слуг - Безуглу, Тищенка, Богуцьку, Третякову, і т.д., які працюють над чимось, то вже страшно...
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29.03.2023 11:51 Відповісти
Коля-Котлета "взял на контроль" вопрос мобилизации, плавая на пляже в Таиланде...
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29.03.2023 12:28 Відповісти
Прям кунцкамеру зібрали..
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29.03.2023 12:30 Відповісти
взагалі, робота В.Р визиває почуття страху.
краще б вони нічого не робили
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29.03.2023 16:18 Відповісти
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29.03.2023 11:52 Відповісти
100%, пр****** та зрадили вони, а виправляє народ України
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29.03.2023 12:47 Відповісти
Даю підказку,найкращий мобілізаційний засіб-арешт *********** корумпованої агентури,націоналізація всіх статків олігархів та арешт, введення стану війни, покарання усіх винних за "********"та "не ажідалі", можна доповнити, будуть черги у тцк
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29.03.2023 11:53 Відповісти
А в Україні "не введено" військовий стан?! Ти "Gary First" часом не з Московії, де цього стану не має тому що "спецоперація"?!
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29.03.2023 11:58 Відповісти
Військовий стан, потрібно було вводити,коли ***** було на кордоні,купи собі конституцію України,та не смерди дибіл
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29.03.2023 12:02 Відповісти
Я б запропонував цьому комітету приділити більше уваги тому, щоб непридатні до військової служби, але не маючі "даху" не були мобілізовані, а от прикриті своїми впливовими родичами, або знайомими посадовцями, або за рахунок хабаря, повністю здорові, не могли від мобілізації ухилятися!!!
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29.03.2023 11:55 Відповісти
Це ви на святе замахнулись. Тим кого ви назвали ще гроші ******* на відновленні відбудовувати країну.
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29.03.2023 12:07 Відповісти
Особливо це стосується сорокарічних пенсіонерів, які роками отримували пільги, а як тільки припекло, раптом або вони, або їх дружини чи батьки стали "липовими" інвалідами, яким потрібен догляд.
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29.03.2023 12:11 Відповісти
На фронте есть и пятидесятилетние военные пенсионеры. А Вы хотите чтобы одни и те же страну защищали? Да и болячки действительно на службе чаще вылезают чем на гражданке потому что режим эксплуатации организма выше чем на гражданке.
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30.03.2023 09:10 Відповісти
Мова не стільки про військових пенсіонерів, скільки про МВС і т.п. якраз там таких "хитросраких найбільше. Цей контингент на службі не перетруджувався і зараз "відмазується", бо відповідні зв'язки у них є.
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30.03.2023 11:40 Відповісти
Не знаю де ви мешкаєте, але у великих містах-сотні тисяч молодих, здорових молодиків( не напасешся скільки "криш" на усіх), плювати хотіли на всі мобілізації і повістки. Спрртклуби, ресторани, тусовки забиті цими молодиками. Тротуари забиті їхніми авто.
Чому?
Тому що не існує реальних законодавчих повноважень у військових здійснювати мобілізацію.
Місцева влада і поліція поховалася в кущі від цього питання- "вам треба, ви й мобілізуйте".
Зеленьський трясеться над рейтингами, щоби не потривожити глядачів Кварталів.
А в цей час- людей невистачає хронічно. І на нормальну підготовку людей немає- фронт голий.
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29.03.2023 12:18 Відповісти
Ну а ты де, чого ще не мобілізувався? Ти забуваєш сказати що ті молодики то випердиші можновладців та людей зі зв'язками. 45річні "пенсіонери" -військові, що вчились в академії на силовика, це норм? А може то поліцейські "на гражданкє" (с)? Вони ж звільнені від мобілізаціі.
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29.03.2023 22:17 Відповісти
Приведи у порядок лапшу із слів, побудуй речення змістовно і спробуй ще раз.
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30.03.2023 00:43 Відповісти
Спрртклуби(с) за собою слідкуй мобілізатор. А ты ж не мобілізувався. То мобілізуйся. Можеш собою об стіну.
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30.03.2023 02:20 Відповісти
Штани риплять, уклоніст? Чекаєш поки російські мобілізатори прийдуть?
Ті соплі жувати не будуть. Ти для них - ніхто. Або в окоп або грохнуть на місці. Добре якщо сім'ю залишать живими.
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30.03.2023 12:39 Відповісти
Сам ты уклонист. Ты мой билет видел? А ты чего не в окопе, патриот? Или тебе больше в тылу нравится патриотничать?
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31.03.2023 03:46 Відповісти
Це ти черговому буряту покажеш, який в тебе "білет", якщо буряту сподобається, може не пристрелить.
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31.03.2023 12:00 Відповісти
Окажись мы с тобой вдвоём в окопе, долго бы вдвоём не оставались.
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01.04.2023 17:53 Відповісти
Ти дуже войовничий? Подобаїться "протитанковий" диван? Нема проблем, пельку стулив і далі в ньому сиди. Але ж ти ще рота із тухлятиною розкриваєш.
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01.04.2023 18:21 Відповісти
По собі не судять.
У мене припадки "червоної пелени" бувають. Але для психа в комісії норм, годєн.
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01.04.2023 21:28 Відповісти
Держслужбовців першу чергу оминули
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29.03.2023 11:58 Відповісти
У держслужбовців, на загал, броні немає, але у окремих категорій - є.
Крім того, мабуть 65-70 % держслужбовців це жінки (крім поліції, ЗСУ тощо).
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30.03.2023 11:05 Відповісти
Не бреши.
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01.04.2023 17:54 Відповісти
не брешу ... (крім поліції, ЗСУ тощо)
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01.04.2023 18:22 Відповісти
Всё просто - Всі, хто на державних посадах чи хоче там бути - і отримує (буде отримувати) зарплату за рахунок платників податків - має відслужити на передку - на посаді не старше сержанта.
Чим вища посада - тим довше.
Депутати, міністри, Митники, силовики - в два рази довше.
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29.03.2023 12:08 Відповісти
Бізнес - замість себе має право - відправити найманця - профі - забезпечивши його всім необхідним
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29.03.2023 12:10 Відповісти
а у нас всі посадовці "бізнесмени"..
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29.03.2023 15:22 Відповісти
Не потрібно плутати бізнесмена і "баригу"
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29.03.2023 18:09 Відповісти
ні хера собі ти ще тут кріпосне право введи чи рабовласницький лад, хоча зараз майже до цього дійшло тільки завуальовано
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29.03.2023 22:47 Відповісти
У якому законі це право описане?
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30.03.2023 03:42 Відповісти
таку хрінь несеш, платниками податків у нас є всі хто працює, чи ти хочеш сказати що прості рядові державні службовці ніхера не роблять, тільки бамбук курять? просто в нас, ні держава, ні барижня (до бізнесменів ви ще не доросли) не цінять ні людей ні їхню працю
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29.03.2023 22:43 Відповісти
Тобто, можновладці планують розтягти війну ще на роки? Зрозуміло. Тому і почали з"являтися ледь не щодень гундосики про "не вистачає зброї для наступу" та інші подібні.
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29.03.2023 12:10 Відповісти
Зараз почали закидати ідею деякі "експерти", що виявляється довга війна вигідніша нам ніж противнику. Те що війна на нашій території з усіма наслідками і що в противника просто більше людей чомусь в розрахунок не береться.
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29.03.2023 12:16 Відповісти
Це які "експерти"? Із вашої, медвечуковської ферми?
Методички роздали-" внедрять мысль о скорейшей капитуляции Украины и подписани мирного договора"?
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29.03.2023 12:24 Відповісти
Его відкрий Інтернет і послухай таких знавців, того ж Рустамадзе, а не тикай свої методички. Чи по твоєму війна на роки це правильний шлях для країни з якої виїхали мільйони дітей і жінок і які не відомо чи повернуться? Як країна буде існувати після цього?
Я не пропоную здаватися, але й мріяти про паради в москві це утопія.
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29.03.2023 12:29 Відповісти
Хто такий " знавець Рустемзаде", порівнянно із твоїм босом ведмедчуком?
І потім троль, що ти конкретно пропонуєш, крім Рустамзаде?
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29.03.2023 12:39 Відповісти
Все ясно тільки ви реальний, всі інші тролі. Гарного дня.
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29.03.2023 12:41 Відповісти
Ні, це звичайний пропагандон на зарплаті.
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30.03.2023 02:22 Відповісти
Ті "експерди" чхали на наших людей.
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29.03.2023 17:18 Відповісти
Каста недоторканих казнокрадів броненосців!
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29.03.2023 12:12 Відповісти
На практиці це виглядатиме як посилення каральних заходів та нові порушення прав простих смертних і додаткові можливості "відмазатися" для мажорів та наближених до влади осіб.
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29.03.2023 12:14 Відповісти
Да вы что, может хоть одному инспектору держпраци и податковой выдадут повестку,или даже,страшно предположть, один таможенник в окопе окажется, может и в министерствах от теплых кресел оторвут парочку бюджетоедов,например из неприкасаемого минкульта.
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29.03.2023 12:31 Відповісти
«з'ясували, чому виникають такі неправильні ситуації»
Неправильна влада - неправильні ситуаціі!
І що тут було з'ясовувати?
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29.03.2023 12:45 Відповісти
цілий рік проїдали державні(народні) кошти і ніхєра не чухались
панове, я кій ЄС вас захоче прийняти до себе?
центрально-африканський?
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29.03.2023 14:45 Відповісти
угу ... що там у вас з мадам Меркель, яка 16 років нянчилась з Пу і розвалила бундесвер ??
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30.03.2023 11:09 Відповісти
Профільний комітет ВР працює над удосконаленням мобілізаційних заходів, - Веніславський

Узаконят похищение на скорой помощи с остановок,я правильно понял????
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29.03.2023 15:09 Відповісти
берете ВСЕХ пенсов с СБУ, полиции, МЧС, военных, таможенной милиции, госслужащих, прикордонникив, ЧОП военизированые 45+ и вперед!!!
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29.03.2023 16:25 Відповісти
Надто довго. Починайте громадські обговорення якщо самі все швидко зробити не можете.
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29.03.2023 17:14 Відповісти
Военнообязанным в Украине планируют присылать повестки в мессенджеры (Telegram, Viber и т.д.)

К началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована.
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29.03.2023 17:52 Відповісти
Это не имеет никакой юридической силы. По сути попытка взятия на понт. Т к смартфон может быть общим, ребёнок, бабушка и т д могут случайно потереть сообщение и все. Или смартфон засбоить.
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29.03.2023 20:17 Відповісти
Так, у цей момент в усих мобіла зазбоїть - 100% !!
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30.03.2023 11:10 Відповісти
Пусть силовиков-45летних пенсов мобилизуют и полицию от мобилизации не освобождают вместе с чиновниками.
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29.03.2023 20:19 Відповісти
З 2014 року мало було часу?
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29.03.2023 22:10 Відповісти
Наша влада - оптимальний дискридитатор будь-чого, за що береться. Мобілізаційний процес - яскравий приклад. Гребуть на фронт тих, хто мав би там бути в останню чергу, а ті, хто мав би бути в першу чергу в окопах, імітують зайнятість в тилу, намагаючись таким чином уникнути моблілізації.
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30.03.2023 01:00 Відповісти
Система призову працює погано. Є повно людей незрозуміло як випавших з обліку. Навіть без блату. Знову ж таки, ті хто за кордоном. До речі, про проблему громадянства.
Крім того, у положенні про призов є поняття "альтернативна служба".
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30.03.2023 11:14 Відповісти
Призов до 27 лет.
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31.03.2023 03:48 Відповісти
мобілізація ?
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31.03.2023 14:42 Відповісти
Мобілізація то до 60 років. Це не призовний вік.
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01.04.2023 17:51 Відповісти
призов + мобілізація .... наразі система працює так собі ...
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01.04.2023 18:25 Відповісти
 
 