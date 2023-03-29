Профільний комітет ВР працює над удосконаленням мобілізаційних заходів, - Веніславський
У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюють над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів в Україні.
Про це розповів член Комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", - сказав Веніславський.
Народний депутат поінформував, що наразі в оборонному парламентському комітеті триває робота над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, за його словами, комітет розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.
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краще б вони нічого не робили
гроші ******* на відновленнівідбудовувати країну.
Чому?
Тому що не існує реальних законодавчих повноважень у військових здійснювати мобілізацію.
Місцева влада і поліція поховалася в кущі від цього питання- "вам треба, ви й мобілізуйте".
Зеленьський трясеться над рейтингами, щоби не потривожити глядачів Кварталів.
А в цей час- людей невистачає хронічно. І на нормальну підготовку людей немає- фронт голий.
Ті соплі жувати не будуть. Ти для них - ніхто. Або в окоп або грохнуть на місці. Добре якщо сім'ю залишать живими.
У мене припадки "червоної пелени" бувають. Але для психа в комісії норм, годєн.
Крім того, мабуть 65-70 % держслужбовців це жінки (крім поліції, ЗСУ тощо).
Чим вища посада - тим довше.
Депутати, міністри, Митники, силовики - в два рази довше.
Методички роздали-" внедрять мысль о скорейшей капитуляции Украины и подписани мирного договора"?
Я не пропоную здаватися, але й мріяти про паради в москві це утопія.
І потім троль, що ти конкретно пропонуєш, крім Рустамзаде?
Неправильна влада - неправильні ситуаціі!
І що тут було з'ясовувати?
панове, я кій ЄС вас захоче прийняти до себе?
центрально-африканський?
Узаконят похищение на скорой помощи с остановок,я правильно понял????
К началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована.
Крім того, у положенні про призов є поняття "альтернативна служба".